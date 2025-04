Manychat levanta US$ 140 mi e acelera operação no Brasil com integração ao TikTok

RIO DE JANEIRO - Com apenas um ano de operação no Brasil, o país já se tornou um dos mercados de maior crescimento da Manychat no mundo. A plataforma de chat marketing contabilizou mais de 1 bilhão de conversas geradas por usuários brasileiros em 2024 — volume equivalente ao total registrado globalmente em 2023.

"O Brasil rapidamente se tornou o segundo maior destino da startup californiana, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e o principal para o WhatsApp dentro da plataforma", diz Flavia Rosário, ex-Google e atual general manager da Manychat em entrevista a EXAME.

A empresa, fundada em 2015, acabou de levantar US$ 140 milhões em uma nova rodada de investimento liderada pela Summit Partners. Com isso, o total de financiamentos alcança US$ 163,3 milhões, incluindo o primeiro aporte institucional de US$ 18 milhões, recebido em 2019 da Bessemer Venture Partners.

O aporte ocorre um ano após o início da operação no Brasil, anunciada durante o Web Summit Rio 2024. Nesse período, o país registrou o maior crescimento em número de contas entre os 170 mercados onde a Manychat está presente. Atualmente, são 400 mil negócios utilizando seus serviços por aqui. "A meta para este ano é adicionar mais 200 mil contas", afirma Rosário.

Basicamente, a plataforma usa inteligência artificial (IA) para automatizar e personalizar conversas em canais como Instagram, Facebook, SMS, WhatsApp e, mais recentemente, TikTok, facilitando a comunicação entre pequenos negócios e consumidores, além de influenciadores e suas comunidades.

Focada na venda de produtos por meio de lojas, a empresa também passou a atrair criadores de conteúdo que trabalham com infoprodutos, como Giovanna Antonelli, Giovani Begossi (El Professor de Oratória), Mario Sergio Cortella e Monique Evelle, embaixadora da marca.

"A ideia é aproveitar o novo aporte para acelerar a expansão global, com investimentos em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as capacidades de marketing e suporte ao cliente, além de avançar na inovação no campo da IA agêntica e automação inteligente em canais novos e existentes", explica a general manager.

Em 2024, a empresa lançou a Manychat AI para aprimorar a escalabilidade das conversas. Segundo a executiva, no Brasil, 70% dos criadores já utilizam a tecnologia em alguma etapa da criação de conteúdo, seja na produção de texto, edição de imagem ou criação de vídeo. Sua visão, todavia, vai além da otimização. "Queremos desenvolver produtos que antecipem necessidades e criem oportunidades de negócios que ainda não foram imaginadas pelos usuários."

Comércio social avança

As plataformas sociais se tornaram a nova arena do comércio global, com o comércio social projetado para ultrapassar US$ 100 bilhões nos EUA até 2026.

Uma pesquisa recente realizada pela Manychat, que comparou o comportamento de criadores no Brasil e nos EUA, revelou diferenças significativas. O brasileiro se destaca pelo uso multicanal, com mais de 60% dos criadores locais utilizando três ou mais plataformas, como WhatsApp, Instagram, TikTok e Facebook. Rosário interpreta isso como um reflexo da tendência do brasileiro de "inovar, estar super conectado, testar e aplicar rapidamente".

No entanto, um ponto em que os criadores brasileiros costumam demorar mais é na adoção de plataformas de automação, geralmente aguardando alcançar cerca de 60 mil seguidores, enquanto nos EUA a utilização dessas ferramentas começa com 40 mil. "Nosso objetivo é incentivar criadores com a partir de 10 mil seguidores a adotarem a automação mais cedo, para que possam concentrar esforços no que fazem de melhor. Esse é nosso desafio para 2025", afirma a executiva.

A integração com o TikTok é uma novidade recente da Manychat, lançada em beta em fevereiro. A plataforma agora permite automatizar mensagens diretas (DMs) e respostas a anúncios na rede social, uma funcionalidade que a empresa vê com grande potencial, especialmente com a expectativa do lançamento do TikTok Shop no Brasil. "Criadores e negócios que abrirem lojas na plataforma poderão automatizar as respostas aos compradores logo após o anúncio", diz Rosário.

Para ela, o crescimento acelerado do comércio social destaca a necessidade urgente de as marcas investirem em estratégias e soluções que fortaleçam o engajamento do cliente em plataformas sociais e de mensagens. "A Manychat quer redefinir a forma como empresas e criadores se conectam com suas audiências, estabelecendo novos padrões em comunicação digital e marketing."

Aposta em eventos e em influenciadores

Para impulsionar o crescimento e se destacar frente a concorrentes como RD Station e OmniChat, a Manychat aposta em eventos estratégicos como o South by Southwest (SXSW) e o Web Summit Rio, que teve início no domingo, 27, e vai até o dia 30, no Riocentro. A empresa está presente com estande, masterclasses e participação em palcos.

"No ano passado, fizemos um investimento importante no evento carioca. É um momento em que conseguimos dar visibilidade para a marca e presença nos palcos. O resultado foi tão positivo que, após o evento, começamos a aparecer no buscador do Google. Por isso, decidimos voltar este ano", afirma Rosário.

Uma parte fundamental da estratégia de marketing da startup é a colaboração com grandes nomes. Neste ano, Giovanna Antonelli foi uma das porta-vozes da plataforma no palco principal do Web Summit Rio. A atriz e empresária, que utiliza a plataforma para divulgar seus cursos digitais, alcançou 100 mil pessoas em menos de um mês com o auxílio da automação.

"Se tivesse que responder a todas as mensagens, ela passaria o mês inteiro atendendo 3.300 pessoas por dia", destaca a executiva, que busca diversificar as parcerias com personalidades para mostrar o uso da plataforma em diferentes nichos.

A Manychat também tem investido na adaptação de seu produto para o mercado brasileiro, permitindo que os usuários paguem em reais desde março. Embora o valor de R$ 149 tenha sido ajustado, resultando em um preço superior ao valor convertido diretamente de dólares (US$ 15, cerca de R$ 85,20, na cotação atual), a empresa afirma que não observou queda no número de contas abertas após a alteração.

"No Brasil, tivemos que incluir todos os custos locais, por isso o valor aumentou", explica a general manager. "Mas o plano gratuito continua disponível para até 100 conversas simultâneas", finaliza.

Web Summit Rio

A EXAME conversou com a empresa durante a terceira edição do Web Summit Rio, que acontece até quarta-feira, 30, no Riocentro. Criado em Dublin em 2009, o Web Summit se consolidou como um evento global ao se mudar para Lisboa em 2016, tornando-se um importante ponto de encontro para startups e investidores de ambos os lados do Atlântico.

Atualmente, além das edições no Brasil e em Portugal, a empresa organiza eventos de inovação e empreendedorismo no Canadá, Hong Kong, Índia e, a partir deste ano, no Catar.

Em 2025, o Web Summit foi dividido em 14 trilhas que abordarão temas diversos, como inteligência artificial, sustentabilidade, impacto social, regulação das redes sociais, diversidade, fintechs, big data e novos modelos de criação de conteúdo digital.

Mais de 34 mil participantes de 102 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Chile, Reino Unido, Índia, Singapura e Equador, acompanharão a programação, dividida em três dias, com a presença de mais de 500 palestrantes.

A edição deste ano reunirá 1.397 startups de 43 países, um aumento de 31% em relação a 2024. Deste total, 647 são fundadas por mulheres, representando mais de 46% dos participantes, um crescimento de 34% em comparação ao ano passado.

O evento contará ainda com 657 investidores de 26 países, alta de 32% em relação à edição anterior, e 171 parceiros expositores, incluindo gigantes como Google Cloud, Salesforce, SAP, Senac, Itaú, JP Morgan, Greenpeace e Mastercard Brasil.