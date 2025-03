TikTok Shop deve chegar ao Brasil em abril deste ano, afirma o site de notícias chinês DSB, e será gerenciado pela mesma equipe do A ferramenta de comprasdeve chegar ao Brasil emdeste ano, afirma o site de notícias chinês DSB, e será gerenciado pela mesma equipe do México , onde o recurso já estreou.

Essa é uma ferramenta de comércio eletrônico integrada ao aplicativo de vídeos curtos da ByteDance e tem como vantagem integrar vendas a criadores de conteúdo. O TikTok Shop é um dos recursos que cresce com maior velocidade da ByteDance, que buscar se expandir para além da publicidade nas redes sociais.

As vendas podem ocorrer por vídeo in-feed, lives ou recurso Vitrine, em que clientes compram diretamente no perfil do criador ou vendedor ao clicar no ícone de sacola. A ferramenta permite que usuários façam compras enquanto rolam por um feed de vídeos curtos e transmissões ao vivo.

O modelo de juntar descoberta de novos produtos com facilidade de comprar já provou ser eficiente na China, onde o aplicativo Douyin (TikTok chinês) movimenta milhões de dólares por meio de transmissões ao vivo e recomendações de produtos.

A chegada da ferramenta pode ameaçar o domínio do e-commerce Mercado Livre, que lidera no Brasil e no México. Nesse último país, a estratégia de expansão da plataforma se baseou em uma expansão agressiva. O e-commerce buscou atrair vendedores rapidamente com condições vantajosas de 90 dias sem comissão e frete gratuito por tempo limitado para impulsionar o crescimento inicial.

Nos Estados Unidos, a plataforma já atraiu mais de 500 mil vendedores e alcançou US$ 100 milhões em único dia na Black Friday de 2024. Um relatório de tendências de consumo de 2025 da Coefficient Capital e de Dan Frommer, do The New Consumer, indicou que 45% dos entrevistados compraram itens de moda, vestuário e beleza pelo TikTok Shop e 44%, itens de produtos de beleza e cuidados pessoais.