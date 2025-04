Web Summit 2025: hubs de inovação de SP, POA e Rio se juntam em eventos para startups e investidores

Entre os dias 27 e 30 de abril de 2025, o Rio de Janeiro será palco da terceira edição do Web Summit no Brasil, consolidando a cidade como um dos principais pólos de inovação e tecnologia do país.

O evento, um dos maiores do mundo no setor, atrai centenas de investidores, empreendedores e especialistas da área, e, como não poderia deixar de ser, gerará uma série de eventos paralelos para potencializar as conexões e os negócios que surgem a partir do encontro.

O Instituto 12, um dos principais espaços cariocas dedicados ao fomento de inovação e empreendedorismo, se destaca nessa agenda ao trazer uma programação especial em paralelo com a do Web Summit.

Pela primeira vez, o i12 reunirá grandes instituições do setor, como Instituto Caldeira, de Porto Alegre, Cubo, de São Paulo, e Maravalley, do Rio de Janeiro, em um evento único chamado “Welcome to Rio”, um marco para o ecossistema de inovação local.

O evento promete não só ser um espaço de debate e aprendizado, mas também um ponto de conexão entre startups, fundos de venture capital (VC), empreendedores e corporações que estão liderando as transformações tecnológicas atuais.

Durante os quatro dias, os participantes terão a oportunidade de participar de palestras sobre temas como Web3, tecnologia de ponta e o impacto da transformação digital em negócios de diferentes setores.

O papel do Instituto 12 na inovação do Rio

Criado há pouco mais de um ano, o Instituto 12 vem se afirmando como um polo de inovação no Rio de Janeiro.

Localizado no Leblon, um dos bairros mais icônicos da cidade, o i12 já realizou mais de 90 eventos, desde palestras sobre empreendedorismo feminino até debates sobre sustentabilidade e arte.

Para Marco Antônio Mazonetto, CEO do Instituto 12, a realização desses eventos durante o Web Summit é um momento chave para o ecossistema de inovação.

"Abriremos o primeiro dia de eventos desta série especial com esse encontro inédito justamente por ser um momento em que o ecossistema de inovação estará reunido na cidade”, diz Mazonetto. “Pode ser um marco importante para avanços, conexões e novos impactos que podemos gerar de forma conjunta e individual.”

Ele ressalta ainda a importância de trazer para o Rio algumas das principais entidades de inovação do Brasil.

“A aproximação dessas quatro entidades é estratégica. Apesar de atuarmos em diferentes regiões, nossos objetivos são comuns: fomentar o desenvolvimento e a transformação tecnológica no Brasil”, afirmou o CEO do i12.

Parcerias estratégicas

Em parceria com o Web Summit, o Instituto 12 trará, no segundo dia da programação, o evento “Startups on the Rocks”, que promoverá conexões entre startups e grandes corporações líderes em tecnologia.

Patrocinado por grandes nomes como Ifood, Banco BS2, DealMaker, Norte Ventures, Crescera Capital, além do Web Summit, o evento terá como objetivo criar uma rede de apoio para startups, acelerando a adoção de novas soluções tecnológicas no mercado.

Pedro Valério, Diretor Executivo do Instituto Caldeira, uma das entidades que participa do evento, falou sobre o impacto dessa parceria.

"Há uma convergência clara entre os propósitos do Instituto Caldeira e do Instituto 12. Ambos buscamos criar ambientes que estimulam conexões e aceleram o desenvolvimento de soluções de impacto. Estar presente neste evento, no contexto do Web Summit, reforça nosso compromisso com a colaboração e a cocriação de soluções que impulsionam o ecossistema", diz Valério.

No terceiro dia, o foco será em gerar conexões entre startups e fundos de venture capital. O painel contará com a participação de Angela Strange, General Partner do a16z, um dos fundos mais influentes do mundo.

A discussão sobre como as startups podem acessar capital de risco e se expandir será seguida por um happy hour que reunirá importantes figuras do setor de tecnologia e investimentos.

Web3 como o futuro da tecnologia

O último dia de programação será dedicado ao futuro da internet: o Web3.

Com o apoio de empresas como Ripple, Crypto.com, Hashdex e Nexafinance, o evento "The Collision of Web2 & Web3 Worlds" discutirá as tendências emergentes no campo da Web3, além de apresentar lançamentos de novos produtos para o mercado.

A ideia é aprofundar as discussões sobre o impacto dessa nova fase da internet nas economias digitais e proporcionar aos participantes uma experiência imersiva sobre o tema.

“Estamos empolgados com tudo o que estamos construindo e impactando no ecossistema”, afirmou Mazonetto, refletindo sobre o crescimento e o sucesso do Instituto 12, que, em 2024, teve seu lançamento oficial coincidente com a primeira edição do Web Summit no Rio.

Para ele, eventos como esse são fundamentais para colocar o Rio de Janeiro no radar global das grandes transformações tecnológicas.

A programação completa

Dia 1 - Welcome to Rio

Data: 27/04/2025

Horário: 15h às 21h

Tema: Encontro entre os principais players do ecossistema de inovação no Brasil, incluindo o Instituto 12, Instituto Caldeira, Cubo e Maravalley. Painéis de discussão e troca de ideias sobre o futuro da tecnologia no país.

Dia 2 - Startups on the Rocks

Data: 28/04/2025

Horário: 19h às 00h

Tema: Conexão entre startups e corporações que estão liderando as transformações tecnológicas.

Dia 3 - Startups & VCs

Data: 29/04/2025

Horário: 17h às 00h

Tema: Painel com Angela Strange, General Partner do a16z, sobre o futuro do venture capital e a relação entre startups e investidores.

Dia 4 - The Collision of Web2 and Web3 Worlds

Data: 30/04/2025

Horário: 17h às 00h

Tema: Discussões sobre as tendências e desafios do Web3, com lançamentos de novos produtos e soluções para o futuro da internet.