Parada LGBT+ de São Paulo 2026 reúne Pabllo Vittar, Gloria Groove e mais 130 atrações

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo chega à sua 30ª edição neste domingo, 7 de junho, com uma programação que reúne mais de 130 artistas na Avenida Paulista.

Considerado um dos maiores eventos de diversidade do mundo, o encontro deste ano terá como destaques nomes como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Urias, Melody, Pepita, Diego Martins e Majur.

Com o tema "A urna convoca. A urna confirma", a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre representatividade política, democracia e a luta contínua por direitos da população LGBTQIA+. Segundo os organizadores, a proposta é reforçar a importância da participação cidadã na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Gloria Groove lidera um dos trios mais aguardados

Entre as atrações mais esperadas está Gloria Groove, que será a principal artista do Trio L'Oréal Groupe. O carro também contará com apresentações de Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Vita, Reddy e outros convidados.

A cantora é uma das maiores referências da música pop brasileira e costuma atrair multidões em eventos ligados à diversidade.

Gloria Groove (Mauricio Santana/Getty Images)

Pabllo Vittar e Urias comandam trio da Amstel

Outro destaque da programação será o Trio Amstel, liderado por Pabllo Vittar e Urias. As artistas dividirão o palco móvel com nomes como Glaucia, Silvetty, Márcia Pantera, Magal e Renato Lopes.

A participação tem um significado especial para Pabllo Vittar, que celebra dez anos de carreira em 2026. A expectativa é de um repertório repleto de sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira.

Pabllo Vittar. (Amy Sussman / Equipe/Getty Images)

Programação reúne artistas de diferentes gerações

Além dos grandes nomes do pop nacional, a Parada contará com apresentações de Pepita, Diego Martins, Jup do Bairro, Chameleo, Grag Queen, MC Soffia, Katy da Voz e as Abusadas, Las Bibas From Vizcaya e diversos DJs, drags e artistas independentes.

Os 14 trios elétricos foram organizados em torno de temas que representam diferentes pautas da comunidade LGBTQIA+, incluindo visibilidade lésbica, bissexual, gay, trans, famílias LGBTQIA+ e organizações de combate ao HIV/AIDS.

Que horas começa a Parada LGBT+?

A concentração e o desfile dos trios terão início às 10h da manhã, seguindo pela Avenida Paulista. A ordem das apresentações acompanhará a numeração oficial dos carros, permitindo que o público acompanhe seus artistas favoritos ao longo do percurso.