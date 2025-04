Web Summit Rio 2025: com Ivete no palco, TikTok lança anúncios na busca de usuários do Brasil

No Brasil, o TikTok amplia suas ferramentas de publicidade com o lançamento do Search Ads, solução que permite às marcas exibirem anúncios diretamente nos resultados de busca da plataforma.

A novidade foi anunciada por Gabriela Comazzetto, diretora-geral de negócios do TikTok na América Latina, durante o Web Summit Rio 2025.

A proposta é transformar a busca do TikTok, já consolidada como espaço de descoberta de novos produtos e serviços, em um ambiente de conversão publicitária.

"As campanhas de Search Ads são uma resposta ao comportamento da comunidade, permitindo que as marcas alcancem os usuários no momento exato em que estão buscando ativamente por conteúdo daquele tema", disse Comazzetto no evento.

Atualmente, 57% dos usuários do TikTok utilizam a ferramenta de busca e 23% realizam uma pesquisa nos primeiros 30 segundos após abrir o aplicativo.

A plataforma é considerada o principal local de descoberta orgânica, com 81% dos usuários encontrando novos tópicos e 78% relatando que "viram no TikTok" antes de outros meios.

Durante o painel, que contou também com a participação da cantora Ivete Sangalo, Comazzetto reforçou o papel da plataforma na criação de tendências culturais.

"O TikTok sempre foi um lugar de descoberta, uma relação naturalmente construída pela comunidade a partir da autenticidade e criatividade tão particulares da nossa plataforma", afirmou.

Como funciona o Search Ads

O Search Ads permite que anunciantes escolham palavras-chave estratégicas para exibir seus anúncios na página de resultados. O conteúdo patrocinado aparece de forma integrada aos vídeos da comunidade, sem alterar a experiência de navegação.

"Estamos trazendo mais uma forma de as marcas se conectarem com a nossa comunidade de forma genuína, a partir do interesse e curiosidade do cliente", explicou Comazzetto.

As marcas têm controle total sobre as palavras compradas, o que viabiliza segmentação por interesse e comportamento de busca.

A compra dos espaços é feita diretamente pela plataforma TikTok for Business, com processos similares aos modelos tradicionais de links patrocinados em outros buscadores.

O TikTok afirma que, em testes globais, campanhas utilizando Search Ads observaram um aumento médio de 20% nas conversões.

Um novo ambiente

Na busca, o comportamento do usuário é diferente do feed "Para Você". Enquanto no feed o conteúdo é sugerido passivamente, na busca o usuário tem intenção ativa.

Segundo dados internos, 91% dos usuários tomam alguma ação depois de realizarem uma pesquisa, como buscar um restaurante, reservar uma viagem ou comprar um produto.

Com o Search Ads, o TikTok busca capturar esse comportamento para impulsionar conversões. O recurso, já disponível nos Estados Unidos, será expandido para o Brasil nas próximas semanas.

"O Search Ads amplia a jornada de descoberta para os anunciantes, posicionando suas marcas de maneira fluída e conectada aos interesses dos usuários", disse Comazzetto.

TikTok for Business no Brasil

A operação brasileira do TikTok for Business tornou-se estratégica. O país está entre os maiores mercados da plataforma fora da Ásia, com forte crescimento em usuários e volume de conteúdo.

Brasileiros passam, em média, 1 hora e meia por dia assistindo vídeos no TikTok, acompanhando a média global. A plataforma se organiza em comunidades de interesse, como esportes, literatura e tecnologia, e iniciou recentemente a implantação de um feed dedicado a STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Comazzetto destacou a criatividade do usuário brasileiro como diferencial competitivo. "O brasileiro consegue trazer temas complexos de forma mais leve e acessível, seja falando de finanças ou de negócios, o que torna o ambiente propício para a inovação publicitária", afirmou.

Milhares de pequenos negócios brasileiros já usaram o TikTok como plataforma de crescimento. Um exemplo citado pela executiva é o de uma advogada que expandiu sua base de clientes de 20 para mais de 800 CNPJs após começar a produzir conteúdo na plataforma.

O lançamento do Search Ads reforça uma tendência mais ampla na publicidade online: a descentralização dos canais de marketing e o empoderamento dos pequenos negócios.

Plataformas como o TikTok permitem que empreendedores, muitas vezes sem acesso a grandes orçamentos de mídia, consigam visibilidade e vendas com campanhas de alta segmentação e baixo custo inicial.

A combinação de busca ativa e recomendação algorítmica no TikTok cria novos caminhos para micro e pequenas empresas se posicionarem ao lado de grandes marcas.

Busca como motor de descoberta

A nova funcionalidade de anúncios na busca reflete a transformação do TikTok em um ambiente de descoberta ativa. Segundo Comazzetto, "a busca no TikTok é mais divertida, autêntica e concisa", com vídeos curtos de 30 a 45 segundos que tornam a experiência mais dinâmica e engajadora.

O uso da busca como ferramenta principal já é realidade para 40% dos consumidores nos Estados Unidos, e a expectativa é que o Brasil siga tendência semelhante.

"Queremos oferecer às marcas novas oportunidades para impactar o público no momento em que a intenção de descoberta está mais forte", disse.

Próximos passos

O Search Ads será liberado para todos os anunciantes nas próximas semanas. As equipes de TikTok for Business no Brasil estão em processo de capacitação de marcas e agências para utilização da nova ferramenta.

"O lançamento do Search Ads reforça nosso compromisso de ajudar marcas de todos os tamanhos a se conectarem com suas comunidades de forma genuína e eficaz", concluiu Comazzetto.

Além da busca, o TikTok investe em novas funcionalidades, como o feed STEM, para fortalecer sua posição como plataforma de descoberta de conteúdo e formação de tendências culturais.