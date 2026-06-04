Estádio aposta em modelo de obras que não interrompe funcionamento

Para pontuar o início da sua fase de renovação, o Estádio Serra Dourada optou pela realização do “Arraiá do Bem”, evento cultural e beneficente que une festas juninas à solidariedade.

A realização do evento tem como objetivo lembrar a comunidade que se formou em torno do estádio de futebol, ícone da cultura do Centro-Oeste, que o período de renovações não será um período inativo.

“As intervenções seguirão o conceito de ‘Obra Viva’, uma estratégia de engenharia modular que garante que o local continue pulsando, com uma agenda ativa de shows e eventos, mesmo durante as reformas no estádio”, explica Paulo Rossi, diretor superintendente do Complexo.

A festa acontece entre os dias 5 e 7 de junho de 2026. Entre os destaques confirmados estão o megashow Histórias, com Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Matogrosso & Mathias, César Menotti & Fabiano e Daniel, realizado em maio, e a apresentação de Gusttavo Lima, agendada para 12 de setembro de 2026.

Quais são as atrações e shows do Arraiá do Bem 2026?

Com o espírito de união comunitária, o "Arraiá do Bem" abre seus trabalhos unindo a nostalgia da despedida ao clássico festejo junino. A estrutura contará com apresentações de seis grupos de quadrilha, praça de alimentação com 50 barraquinhas de comidas típicas, área de jogos e um elenco musical de peso no palco principal.

Na sexta-feira (5), a animação fica por conta de Zé Felipe, Mastruz com Leite e Murilo Huff. O sábado (6) traz o balanço de Falamansa, Pablo e Mari Fernandes, enquanto o domingo (7) encerra o ciclo com apresentações de Diego e Victor Hugo, Limão com Mel e João Gomes.

A entrada para as apresentações será totalmente gratuita, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, reforçando o caráter solidário da iniciativa. Os portões estarão abertos para receber famílias de todo o estado que desejam vivenciar este momento histórico.

A modernização do complexo e o impacto em Goiânia

Além de atualizar a estrutura do estádio, garantindo a ampliação da capacidade de assentos e novas arquibancadas, o projeto arquitetônico transformará a área do antigo Parque da Criança em um Parque Poliesportivo completo, equipado com campo de futebol e quadras.

A iniciativa tem objetivo de assegurar a integração dos equipamentos com espaços modernos de convivência e lazer, observando rigorosos conceitos de sustentabilidade ambiental, totalmente integrado ao bairro.

A proposta de transformar o espaço em uma arena multiuso visa atrair ainda mais investimentos e visibilidade para a capital goiana, consolidando o município no radar dos maiores eventos da América Latina.