Inventivos lança programa de marca pessoal e investe R$ 5,2 milhões em startups

Quando Monique Evelle e Arturo Nuñez se conheceram, em 2021, ambos estavam no Nubank: Monique, como consultora de inovação, e Arturo, como CMO global do banco, que logo realizou seu IPO (Oferta Pública Inicial). Desde então, a parceria entre eles se manteve, e juntos participaram de projetos como o programa Shark Tank Brasil. Agora, ampliam essa colaboração como investidores no Inventivos Angels.

Criado em 2023 por Evelle e Lucas Santana, o grupo de investidores-anjo da Inventivos – plataforma que auxilia fundadores e profissionais a crescerem nas carreiras e nos negócios – encerrou 2024 com um marco significativo: R$ 5,2 milhões investidos em seis startups de alto impacto. Para 2025, foca no fortalecimento de seu pilar de marketing para atrair novos investimentos e acelerar o crescimento das empresas do portfólio.

O primeiro passo dessa estratégia foi reforçar a equipe com a integração de nomes internacionais, com o intuito de consolidar sua presença global e ampliar as conexões para os empreendedores do portfólio. Além do americano Arturo Nuñez, ex-vice-presidente da Nike e com passagens por gigantes como Apple e NBA, os novos membros incluem Bibiana Leite e Terrence Cardene Murphy.

“O Inventivos Angels prepara startups em estágio inicial para a próxima rodada de investimento. Como primeiro cheque, o grupo estrutura os negócios para ganhar maturidade e tração, conduzindo um processo interno semelhante a um mastermind”, diz Evelle. “Por isso, reunimos investidores estratégicos e formamos um grupo que hoje conta com dez integrantes, cada um com especialização em áreas diferentes”, complementa.

Baiana da periferia de Salvador, Evelle é jornalista, mentora, consultora e integrante do programa Shark Tank Brasil. Iniciou sua trajetória empreendedora aos 16 anos, quando fundou a Desabafo Social, um laboratório de tecnologias sociais focado em geração de renda, comunicação e educação. Foi nesse período que conheceu Bibiana Leite.

Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia e mídia, sendo 15 deles no Vale do Silício (EUA), Bibiana foi diretora de desenvolvimento de parcerias de conteúdo do YouTube para as Américas, liderando operações e programas para mais de 4 mil criadores anualmente. Já o americano Terrence Cardene Murphy, ex-jogador da NFL pelo Green Bay Packers, construiu uma sólida carreira como empreendedor imobiliário e capitalista de risco, acumulando mais de US$ 4 bilhões em vendas e aquisições.

“Formar, conectar e investir são os pilares da nossa atuação”, afirma Evelle, que observou, no último ano, um aumento da demanda entre os membros do portfólio da Inventivos por estratégias focadas no desenvolvimento de suas marcas pessoais. Isso levou a plataforma a expandir seu foco, passando a apoiar não só fundadores de startups, mas também profissionais interessados em aprimorar habilidades de comunicação e compartilhar suas expertises.

“São pessoas que querem monetizar seu conhecimento de alguma forma, e entendemos que isso se traduz no conceito de liderança de pensamento”, explica ela, que soma mais de 230 mil seguidores somente no Instagram. O branding e o marketing, antes áreas de atuação, se consolidaram como um novo produto da Inventivos.

Novo pilar de negócio em branding

Para atender a demanda, foi criado o Inventivos Brands, um programa de acompanhamento e implementação focado na construção de marca pessoal, voltado para fundadores, executivos e profissionais que desejam monetizar seu conhecimento, ampliar sua presença no mundo corporativo e se destacar no mercado. Entre os nomes que já participaram consta a empresária e dançarina Lore Improta, que recentemente estreou no mercado de suplementos com um investimento de R$ 10 milhões na marca Topway.

“Mas não são apenas figuras públicas ou executivos, qualquer pessoa que reconheça que a marca pessoal é seu principal ativo de influência pode fazer parte dessa unidade de negócios. Iniciamos oficialmente no segundo semestre de 2024 e já acompanhamos mais de 50 pessoas. A demanda segue crescendo”, reforça Evelle.

Como consultora, ela ainda destaca que o trabalho de marketing e branding não apenas abre novas oportunidades de negócios, mas também fortalece a confiança dos investidores, o que facilita a atração de recursos.

“Muitos fundadores têm dificuldades até para se apresentar, começando suas histórias com o negócio, sem destacar bagagem anterior e razão por trás do empreendimento. Investidores não olham só para o CNPJ", diz.

"Em estágios iniciais, o importante é o compromisso do fundador, pois o futuro do negócio é incerto. Queremos saber sobre o empreendedor, sua resiliência, inteligência emocional e capacidade de resolver problemas”, complementa a executiva, listando os benefícios do branding:

Visibilidade e longevidade: uma marca pessoal forte aumenta a visibilidade no mercado e estabelece a longevidade de um negócio. Empresas que constroem uma marca forte, com a marca pessoal de seus fundadores, têm mais chances de sobreviver a longo prazo.

Diferenciação: em tempos de inteligência artificial (AI), a marca pessoal é o que diferencia um profissional ou empreendedor das novas tecnologias.

Atração de investidores: investidores valorizam a história, a bagagem e a resiliência dos fundadores. Uma marca pessoal bem construída demonstra essas qualidades e atrai mais investimentos.

Redução de custos: uma marca pessoal forte diminui o custo de aquisição de clientes (CAC), pois as pessoas já lembram da marca e confiam nela.

Foco na promoção de líderes de pensamento

Para 2025, a Inventivos pretende ampliar sua unidade de negócios focada em marketing e branding, ressaltando o valor da marca pessoal para profissionais e empreendedores. "O objetivo não é se tornar um influenciador, mas construir um ativo de influência. Esse é um pilar fundamental para assegurar a longevidade de qualquer negócio", afirma Evelle.

De fato, o relatório mais recente da Kantar BrandZ confirma que marcas fortes demonstram maior resiliência em tempos difíceis, como observamos após a crise financeira de 2008 e durante a pandemia de Covid-19. Marcas que investem em marketing para criar conexões profundas com os consumidores tendem a colher os frutos desse compromisso a longo prazo.

Outra pesquisa da Motim revela que 75% dos investidores consideram crucial investir na construção de sua própria reputação, reconhecendo que uma imagem positiva é essencial para atrair parceiros e startups. O estudo, que entrevistou 50 investidores de venture capital, private equity e aceleradoras, também mostrou que 91% dos respondentes concordam que marcas que comunicam eficazmente sua proposta de valor têm mais chances de receber investimentos.

A julgar pelos recentes resultados, a abordagem da Inventivos, que une investimento financeiro, mentoria estratégica e foco em branding, tem se mostrado um diferencial no mercado de startups. Evelle destaca a Creators e sua fundadora, Nohoa Arcanjo, como exemplos de como uma marca pessoal forte e um posicionamento estratégico podem transformar um negócio.

Inicialmente, a startup, uma das contempladas pela Inventivos Anjos, conectava criadores de conteúdo a grandes empresas, mas evoluiu para um ecossistema completo, ajudando marcas e agências a gerenciar campanhas com influenciadores de forma simples, segura e escalável, utilizando inteligência artificial e tecnologia proprietária.

“Para essa transformação, Nohoa precisou se posicionar como líder de pensamento, o que atraiu atenção para a marca e seus produtos. Essa mudança estratégica foi fundamental para a expansão dos serviços da Creators e o aumento do faturamento, que superou R$ 20 milhões. Em 2024, Nohoa ainda foi vencedora do Prêmio Caboré, na categoria Profissional de Inovação”, finaliza.