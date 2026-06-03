Amstel aposta em história real para campanha do mês do Orgulho LGBT+

A cervejaria Amstel anuncia nesta quarta-feira, 3, a campanha "Puro Legado" para celebrar o mês do Orgulho LGBT+. No centro da iniciativa, a marca apresenta um filme que retrata a história real de uma família homoafetiva, e destaca a conquista da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em Amsterdã, há 25 anos.

Além do vídeo, divulgado nas plataformas da marca, a Amstel também é patrocinadora oficial da 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece no dia 7 de junho.

"Conquistas que transformam vidas"

Criado pela AlmapBBDO, o filme "Puro Legado" marca a primeira vez em que a Amstel utiliza histórias reais da comunidade LGBT+ em sua estratégia de marketing.

Cecília Bottai, VP de marketing do Grupo HEINEKEN no Brasil, do qual a Amstel faz parte, considera a iniciativa inovadora por unir todos os pilares da marca em um filme que visa emocionar e gerar reflexão na sociedade brasileira.

"Há oito anos, a Amstel constrói uma relação consistente com a comunidade LGBT+", afirma a executiva. "Com 'Puro Legado', queremos reconhecer conquistas que transformaram vidas e mostrar como avanços em direitos e representatividade deixam marcas que atravessam gerações."

“'Puro Legado' nasce para resgatar o orgulho através do afeto e do pertencimento, ligando a história da cidade natal da marca ao futuro das famílias brasileiras", afirma Felipe Cury, diretor executivo de criação da AlmapBBDO. "É um filme menos focado no produto e dedicado a mostrar a celebração da coragem e do amor real, mostrando que direitos civis geram legados reais, que atravessam gerações."

Confira a campanha:

Oitavo ano como patrocinadora da Parada do Orgulho LGBT+

A Amstel é, pelo oitavo ano consecutivo, patrocinadora da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. Neste ano, a marca leva para a Avenida Paulista atrações como Pabllo Vittar e Urias.

Ela também promoverá iniciativas voltadas à comunidade, como casamentos homoafetivos e retificações de nome em São Paulo, nos bares Bandeira Bandeira e Torneira Bar.

Além das ações do mês de junho, durante os últimos oito anos a marca já patrocinou mais de 400 retificações de nome, viabilizou mais de 100 casamentos LGBTQIA+ e contribuiu para o fortalecimento de mais de 30 estabelecimentos por meio da plataforma Negócios do Orgulho, desenvolvida em parceria com a consultoria Inhaí, liderada por Raquel Virgínia.