Web Summit Rio 2025: dilemas éticos da IA em destaque no evento que começa hoje

O Rio de Janeiro recebe, a partir de hoje, 28 de abril, a terceira edição brasileira do Web Summit.

Até o dia 30, o Riocentro será palco para mais de 34 mil participantes, mil startups e cem palestrantes, consolidando o evento como um dos maiores pontos de encontro de inovação e tecnologia da América Latina.

Além da programação oficial, o evento gera uma série de encontros paralelos na cidade, reforçando a conexão entre startups, investidores e empresas.

Neste ano, o grande foco das discussões será a inteligência artificial, especialmente os desafios éticos, de regulação e de impacto no mercado de trabalho.

A história do Web Summit

O Web Summit foi fundado em 2009, em Dublin, na Irlanda, como um pequeno encontro entre startups e investidores.

Com o crescimento do interesse global por tecnologia e inovação, o evento se expandiu rapidamente, mudando sua sede para Lisboa em 2016. A edição portuguesa se consolidou como a principal conferência de tecnologia da Europa.

Hoje, o Web Summit realiza eventos em diferentes continentes: além de Lisboa e Rio de Janeiro, também organiza edições no Canadá, Hong Kong, Qatar, e planeja novas expansões para a Índia.

Essa rede global reforça a posição do evento como um dos principais pontos de encontro do ecossistema tecnológico mundial.

O que esperar da edição de 2025

O tema da inteligência artificial, que já dominou os debates na edição passada, volta com ainda mais peso neste ano.

Se em 2024 o assunto ainda gerava expectativas sobre o potencial das novas tecnologias, agora as conversas tendem a ser mais práticas, com executivos mostrando resultados e aplicações concretas da IA em seus negócios.

O evento terá 14 trilhas temáticas, abordando também sustentabilidade, impacto social, regulação das redes sociais, diversidade, fintechs, big data e novos modelos de criação de conteúdo digital.

Entre os destaques de 2025 estão:

Márcio Aguiar (Nvidia) : falará sobre o futuro da inteligência artificial no painel "Agentic AI – The Next Quantum Leap in Artificial Intelligence ".

Priscyla Laham (Microsoft Brasil) : discutirá avanços em IA , infraestrutura em nuvem e crescimento sustentável.

Nicolas Robinson Andrade (OpenAI) : abordará o uso responsável da IA na América Latina e a necessidade de regulamentação.

Justina Nixon-Saintil (IBM) : trará debates sobre tecnologia aplicada a impacto social e sustentabilidade .

Kate Conger (The New York Times) : analisará o impacto da atuação de Elon Musk nas redes sociais e a influência nas eleições norte-americanas.

Gabriela Comazzetto (TikTok) e Patrícia Muratori (YouTube) : debaterão novas tendências de conteúdo nas plataformas digitais .

Maren Lau (Meta) : falará sobre inovação nas redes sociais .

Diego Barreto (iFood) : discutirá a transformação digital no setor de delivery .

Diana Ramirez (Spotify): abordará a economia criativa e o futuro da música digital.

Entre as figuras públicas, nomes como Felipe Neto, Taís Araújo e Sara Sabry também participarão das discussões sobre inclusão, diversidade e sustentabilidade.

Como foi a edição passada

Em 2024, a segunda edição do Web Summit no Rio foi marcada pela explosão dos debates sobre inteligência artificial.

O surgimento recente da IA generativa dominou as palestras, ainda em um cenário de entusiasmo e projeções otimistas.

Ao longo daquele ano, a pauta ganhou corpo. Empresas como IBM, Oracle e Embraer passaram a apresentar dados sobre a implementação prática das tecnologias.

No Web Summit Rio 2024, o tom das discussões já indicava que a IA não seria apenas uma promessa, mas uma realidade estratégica para negócios em todo o mundo.

Além da IA, a edição anterior também destacou temas como venture capital, fintechs, novas relações de consumo, esportes, finanças descentralizadas e impacto social.

Foram mais de 30.000 participantes e um recorde histórico de 45% das startups fundadas por mulheres.

Entre os palestrantes que marcaram presença no ano passado estavam nomes como Marcelo Braga (IBM Brasil), Daniel Moczydlower (Embraer-X), Tarciana Medeiros (Banco do Brasil), Luiza Trajano (Magazine Luiza) e Fábio Coelho (Google Brasil).

Principais trilhas de 2025

A programação do Web Summit Rio 2025 está organizada em trilhas que buscam refletir os principais dilemas e tendências globais de tecnologia e negócios:

IA Generativa e Ética : debates sobre responsabilidade algorítmica , impactos em negócios e sociedade, e o futuro da inteligência artificial geral (AGI).

Regulação Digital : discussões sobre moderação de conteúdo , liberdade de expressão e o papel das plataformas nas eleições .

Sustentabilidade e Clima : soluções em tecnologia verde , inovação regenerativa e novas políticas climáticas.

Diversidade e Inclusão : estratégias para ampliar a inovação fora dos grandes centros e aumentar a representatividade no setor de tecnologia .

Web3 e Finanças Descentralizadas : análise do impacto do blockchain , criptomoedas e redes descentralizadas nos negócios e na sociedade.

Economia dos Criadores : novos formatos de monetização, influência digital e tendências no consumo de conteúdo audiovisual .

Geopolítica da Inovação : impacto das tensões entre grandes potências no ritmo da inovação e desenvolvimento tecnológico .

Futuro do Trabalho : a transformação das relações profissionais e o papel da tecnologia na criação de novos empregos.

Aplicações Reais de Tecnologia: estudos de caso e demonstrações práticas em saúde, educação, ciência espacial e segurança climática.

Além das trilhas, a programação traz mais de cem encontros temáticos (meetups), como "Women in Tech" e "Data Science Engineers", reforçando o foco do evento em diversidade e networking qualificado.

Oportunidades para startups

O Web Summit Rio 2025 terá uma forte presença de startups.

Empresas em rápido crescimento, como Trela, Darwin AI e Curseduca, estarão ao lado de iniciativas de impacto social como Food to Save, Jade Autism e TutorMundi.

Programas como o Startup20, fórum global de startups do G20, ganham espaço dentro do evento, reforçando o protagonismo do Brasil no ecossistema de inovação e inclusão social.

Empresas e fundos de investimento terão espaços dedicados para networking, pitches e rodadas de investimento, com destaque para a presença de grandes fundos internacionais e a ampliação do foco em startups lideradas por mulheres.

O evento ocupa mais de 100.000 metros quadrados do Riocentro, com áreas específicas para palestras, meetups, exposições de startups e espaços de convivência. Os participantes também terão acesso ao Night Summit, série de eventos sociais que ocorrerão nas noites do Rio de Janeiro.