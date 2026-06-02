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Sai performance, entra afeto: Nike quer celebrar o futebol como expressão cultural do brasileiro

Narrado por João Gomes, filme “Um Passarinho Me Contou” deixa a Seleção Brasileira em segundo plano para focar na paixão do brasileiro pelo esporte

"Um Passarinho Me Contou”: nova campanha da Nike foca na relação do brasileiro com o futebol (Divulgação)

"Um Passarinho Me Contou”: nova campanha da Nike foca na relação do brasileiro com o futebol (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 2 de junho de 2026 às 15h33.

Última atualização em 2 de junho de 2026 às 15h36.

Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira, a Nike não optou por nenhum dos jogadores convocados para estrelar a sua campanha especial de Copa do Mundo no país. Lançado nesta terça-feira, 02, o filme "Um Passarinho Me Contou” tem como protagonista a relação do torcedor com um "futebol sem regras".

Em vez de expectativas sobre resultados, a narrativa foca no esporte como parte da vida do brasileiro, representado por João Gomes.

A campanha tem origem em uma cena real, que viralizou recentemente nas redes sociais, de João Gomes brincando com o filho. A partir da imagem, o filme constrói uma narrativa sobre a relação quase instintiva que os brasileiros desenvolvem com o futebol desde a infância.

Em entrevista à EXAME, Renato Aguiar, diretor de Marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, conta que a intenção da campanha é mostrar que a relação do brasileiro com o futebol é algo que atravessa gerações.

“Na Nike, acreditamos que o futebol brasileiro é muito mais do que um esporte: é uma expressão autêntica da nossa cultura, da nossa criatividade e da nossa maneira única de enxergar o mundo", diz Aguiar.

Um protagonista cantor

Embora a campanha faça parte da comunicação da Nike ligada à Seleção Brasileira, o time aparece apenas como pano de fundo de uma história cujo foco está no torcedor e na cultura popular. O futebol surge como linguagem afetiva, elemento de conexão familiar e patrimônio cultural compartilhado entre diferentes gerações.

"O João Gomes representa essa energia genuína, alegre e irreverente que faz parte da identidade do Brasil. Esta campanha celebra a liberdade de ser quem somos e relembra que, quando jogamos soltos, carregamos para o mundo a alma mais bonita do futebol", analisa Aguiar.

A escolha tem uma perspectiva interessante, especialmente em um momento no qual o engajamento do torcedor com a Seleção Brasileira está abaixo do esperado. Em vez de reforçar a pressão por resultados ou exaltar ídolos dentro das quatro linhas, a Nike busca recuperar aspectos mais emocionais do esporte: as peladas de rua, as brincadeiras entre pais e filhos, a criatividade improvisada e a forma como o futebol atravessa a vida cotidiana dos brasileiros.

A escolha de João Gomes também é uma forma de ampliar a conexão popular. O cantor representa uma trajetória construída a partir de referências culturais brasileiras e ajuda a reforçar o caráter cotidiano da narrativa.

Um futebol "sem regras"

Idealizado pela agência Wieden + Kennedy SP, “Um Passarinho Me Contou” traz o conceito “Joga Solto”, que tem sido uma espécie de incentivo da marca ao resgate de um futebol mais autêntico e ousado.

“Esse conceito nasce como uma mensagem muito importante para este momento do futebol brasileiro. O filme reforça atributos historicamente ligados ao nosso futebol, como criatividade, ousadia, alegria e autenticidade. Esses eleementos seguem inspirando novas gerações dentro e fora das quatro linhas", finaliza o executivo.

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