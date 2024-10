Manychat lança recursos de IA e suporte em português no Instagram Summit’24

A Manychat, plataforma de chat marketing, vai introduzir novos recursos de inteligência artificial (IA) e suporte em português para os usuários brasileiros -- que hoje formam o segundo maior mercado da empresa, presente em mais de 170 países.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, durante o Instagram Summit’24 by Manychat, um dos maiores eventos globais de Instagram que promoveu o debate sobre o poder da automação para transformar a creator economy, em São Paulo.

Desde 2015 no mercado, a americana ManyChat desembarcou oficialmente no Brasil no início deste ano. Atualmente, o país conta com 200 mil usuários de uma base global que ultrapassa 1 milhão de clientes.

Basicamente, a ferramenta de chat marketing da empresa integra robôs a canais como Instagram, Facebook, e-mail, SMS e WhatsApp, facilitando as interações de pequenos negócios com seus consumidores e de influenciadores com suas comunidades.

Além de concentrar suas atividades na venda de produtos por meio de lojas, a empresa tem despertado o interesse de influenciadores digitais que atuam com infoprodutos, como Giovanna Antonelli, Giovani Begossi (El Professor de Oratória), Mario Sergio Cortella e Monique Evelle, embaixadora da marca.

De acordo com Flavia Rosário, general manager da Manychat no Brasil, os criadores brasileiros geram mais conversas do que em qualquer outro lugar do mundo. Entre janeiro e julho de 2024, a plataforma registrou mais de 250 milhões de conversas enviadas.

"O país ultrapassou, por exemplo, a Europa e a Ásia. De todos os setores, o de criadores de conteúdo é de longe o que mais aproveita o poder da automação de conversas. O volume é até cinco vezes maior do que de outros tipos de usuários", destaca.

O modelo da Manychat opera por meio de um sistema de assinatura com um apelo 'freemium'. A comunicação é gratuita para até 1.000 clientes. Para um número maior, é cobrada uma taxa de 15 dólares por mês, equivalente a aproximadamente R$ 80 na cotação atual.

"As pessoas podem ir além do chatbot. Com esse engajamento de marketing, é possível transitar de um texto simples no WhatsApp até o uso de imagens e vídeos", afirma a general manager, que projeta a expansão da plataforma com as novas funcionalidades.

Manychat AI: automações mais inteligentes e conversas mais relevantes

Entre as novidades anunciadas no evento está a Manychat AI, um recurso adicional que os usuários do plano PRO podem assinar a partir de hoje por 29 dólares por mês. O pacote inclui funcionalidades que oferecem automação mais inteligente para conversas mais relevantes, com o objetivo de aumentar o engajamento e promover mais conversões, enfrentando os desafios crescentes de negócios tradicionais e digitais.

Os novos recursos são:

AI Steps : adiciona uma etapa de IA em uma automação para criar um script com uma série de perguntas e respostas. Ele também usa os dados coletados para personalizar interações futuras com o público.

: adiciona uma etapa de IA em uma automação para criar um script com uma série de perguntas e respostas. Ele também usa os dados coletados para personalizar interações futuras com o público. AI Intention: reconhece a intenção quando os usuários têm solicitações ou perguntas iniciais em uma conversa. Em vez de responder com palavras-chave que podem causar erros, entende a intenção e oferece uma resposta relevante.

Os outros dois recursos focam na assistência de AI:

Flow Builder : permite criar automações mais inteligentes, projetando um fluxo com base em objetivos e instruções.

: permite criar automações mais inteligentes, projetando um fluxo com base em objetivos e instruções. Text Improver : ajuda a melhorar o texto de qualquer mensagem escrita em automações, permitindo que a IA da Manychat faça ajustes para uma comunicação mais eficaz.

Pela primeira vez, o Brasil no palco global do IG Summit

O Instagram Summit’24 reuniu speakers brasileiros, como Giovanna Antonelli, Monique Evelle, embaixadora Manychat, Theodoro e Giovani Begossi (El Professor de Oratória), além de grandes nomes internacionais do setor, como Trevor Noah, Lil Miquela, Hank Green e outros.

Segundo Rosário, o Brasil conta com quase 110 milhões de criadores de conteúdo, o que significa que um em cada dois brasileiros se encaixa nessa categoria. Dentre eles, 15 milhões são empreendedores, tendo estabelecido seus negócios com base na economia criativa.

“É um privilégio fazer parte, pela primeira vez, deste evento global incrível e manter nosso propósito que é destravar os sonhos de milhares de empreendedores ao redor do mundo. Estamos muito felizes e realizados com as conexões que criamos e a contribuição para essa comunidade tão vibrante e global”, comemora.