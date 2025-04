Imagine uma empresa onde a inteligência artificial não apenas auxilia, mas realmente torna os funcionários mais produtivos, ajudando a transformar processos internos e a expandir receitas de forma acelerada.

Esse cenário, que parecia distante há alguns anos, já é realidade para muitas empresas.

No Web Summit Rio 2025, a fintech brasileira CloudWalk apresentou seu case de inteligência artificial, destacando como sua solução inovadora, o Jim, não só impulsionou a eficiência interna, mas também gerou resultados financeiros impressionantes.

A solução de inteligência artificial Jim

Lançado inicialmente para otimizar as operações internas da CloudWalk, o Jim se tornou um assistente pessoal para os microempreendedores que utilizam a plataforma InfinityPay.

A inteligência artificial (IA) ajuda desde a análise de fluxo de caixa até o aprimoramento de campanhas de vendas, oferecendo insights personalizados para cada negócio.

Segundo Luis Silva, um dos fundadores da CloudWalk, o Jim é capaz de realizar tarefas como gerar conteúdo para redes sociais e até criar mensagens personalizadas para clientes via WhatsApp.

A evolução do Jim foi um reflexo direto da necessidade da empresa em melhorar a experiência dos seus clientes e otimizar processos internos.

A CloudWalk já conta com 4 milhões de clientes utilizando o Jim através da InfinityPay. Entre as funcionalidades destacadas, estão a análise de finanças, sugestões para aumentar vendas e até o lembrete de tarefas pessoais, como vacinas para filhos de empreendedores.

O impacto na CloudWalk

O uso intensivo da IA na CloudWalk trouxe resultados impressionantes para a empresa. Em 2024, a fintech registrou uma receita anualizada superior a 1 bilhão de dólares, com um aumento significativo na receita por funcionário.

A CloudWalk alcançou uma receita de 1 milhão de dólares por empregado, um indicador que coloca a fintech no topo da indústria em termos de eficiência operacional.

A IA também se reflete diretamente na melhora da produtividade da equipe. Atualmente, a empresa possui 40 agentes de IA trabalhando ao lado dos 650 funcionários humanos.

Um exemplo claro do impacto da automação foi dado por Luis Silva: "Hoje, 90% do atendimento ao cliente é realizado pelo nosso agente de atendimento, o Cláudio, que já atende milhões de clientes com alta eficiência."

Expansão global

Além de fortalecer a operação no Brasil, onde está presente em todas as cidades com a InfinityPay, a CloudWalk também ampliou sua atuação internacionalmente.

A empresa lançou uma versão adaptada do Jim para o mercado americano, chamada Jim.com, e já está expandindo sua presença nos Estados Unidos. De acordo com Silva, a solução já tem alcançado resultados positivos no país, com milhares de clientes utilizando o serviço.

A CloudWalk atribui seu crescimento significativo nos últimos anos ao uso de IA em diversas áreas, desde o atendimento ao cliente até a gestão de crédito e precificação.

A empresa já concedeu mais de 1 bilhão de reais em crédito por meio da plataforma InfinitePay, sendo um dos principais pilares do seu modelo de negócios.

Simbiose entre IA e humanos

A CloudWalk destaca que, apesar de investir fortemente em IA, o objetivo não é substituir os funcionários humanos, mas sim criar uma simbiose entre humanos e máquinas.

"Queremos ter os melhores profissionais trabalhando ao lado da IA, aproveitando a eficiência que ela proporciona para dar mais tempo e recursos para nossos funcionários", disse Silva.

Essa estratégia foi complementada por uma decisão importante em 2024: aumentar os salários dos funcionários da CloudWalk, especialmente na área de atendimento, em reconhecimento aos ganhos de eficiência proporcionados pela IA.

A empresa estabeleceu um piso salarial de aproximadamente 11 mil reais para os seus colaboradores, incluindo benefícios que podem chegar a 4 mil reais mensais, uma medida que reflete o crescimento gerado pela implementação de IA.

Desafios e oportunidades no Brasil

A CloudWalk também discute os desafios enfrentados no Brasil para maximizar o uso de IA, como a dependência de semicondutores importados e os altos impostos sobre produtos e serviços de tecnologia.

Para a fintech, um programa governamental que incentive o desenvolvimento de IA por meio de benefícios fiscais poderia impulsionar ainda mais o setor.

O investimento em IA e o aumento na receita por funcionário têm se refletido diretamente nos resultados financeiros da empresa.

Em 2024, a fintech encerrou o ano com uma receita de 2,7 bilhões de reais, um aumento de 67% em relação ao ano anterior, com um lucro líquido de 339 milhões de reais.