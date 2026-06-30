Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Amazon cria unidade de engenheiros de inteligência artificial com investimento de US$ 1 bilhão

Nova divisão da AWS reunirá engenheiros especializados para desenvolver soluções de inteligência artificial adaptadas às necessidades de empresas de diferentes setores

Amazon cria unidade de engenheiros de inteligência artificial com investimento de US$ 1 bilhão (400tmax/Getty Images)

Amazon cria unidade de engenheiros de inteligência artificial com investimento de US$ 1 bilhão (400tmax/Getty Images)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 30 de junho de 2026 às 15h45.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A Amazon Web Services (AWS) anunciou um investimento de US$ 1 bilhão para criar uma nova unidade dedicada à implementação de soluções de inteligência artificial dentro das empresas. A iniciativa busca acelerar a adoção da tecnologia por organizações que desejam incorporar modelos de IA aos seus processos, mas ainda enfrentam desafios técnicos ou estratégicos.

O que a Amazon anunciou

Batizada de AI Agents and Accelerators, a nova divisão reunirá engenheiros especializados para trabalhar diretamente com clientes corporativos. O objetivo é desenvolver aplicações personalizadas utilizando os serviços de IA da AWS, desde a automação de tarefas até sistemas capazes de analisar grandes volumes de dados.

Na prática, a equipe atuará lado a lado com empresas para identificar oportunidades de uso da inteligência artificial e transformar projetos em soluções operacionais.

Quer entender como a inteligência artificial está transformando os negócios? Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul + EXAME, disponível por R$ 37, e desenvolva uma visão prática sobre a tecnologia.

Como funcionará a nova unidade

A proposta é oferecer suporte técnico especializado durante todas as etapas dos projetos. Isso inclui definição de casos de uso, integração com sistemas existentes e adaptação dos modelos de IA às necessidades de cada organização.

Um exemplo seria uma empresa de logística utilizando agentes de IA para otimizar rotas de entrega, enquanto uma instituição financeira pode automatizar análises de documentos e atendimento ao cliente.

O que muda para as empresas

Embora muitas organizações já tenham acesso a ferramentas de inteligência artificial, transformar essas tecnologias em aplicações úteis ainda exige conhecimento técnico e infraestrutura adequada.

Ao disponibilizar equipes dedicadas, a AWS pretende reduzir essa barreira, tornando mais rápida a implementação de projetos personalizados e ampliando o uso da IA em diferentes setores.

O que esse movimento revela sobre o mercado de inteligência artificial

O investimento reforça uma tendência observada entre as grandes empresas de tecnologia: além de oferecer plataformas de IA, elas passaram a investir também em serviços especializados para acelerar a adoção dessas soluções pelos clientes.

Essa estratégia acompanha o crescimento da demanda por aplicações de IA generativa, agentes inteligentes e automação de processos corporativos.

O que acompanhar nos próximos anos

A criação da nova unidade indica que a próxima fase da inteligência artificial deve concentrar esforços menos no desenvolvimento dos modelos e mais na aplicação prática da tecnologia dentro das empresas. Para organizações de diferentes portes, o desafio passa a ser identificar onde a IA pode gerar ganhos de produtividade, eficiência e inovação.

Quer acompanhar essa transformação de perto? O Pré-MBA em IA da Saint Paul + EXAME, por R$ 37, apresenta os principais conceitos, aplicações e tendências da inteligência artificial no ambiente de negócios.

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing IAAmazonInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Mulheres representam mais da metade da base do ChatGPT — e Brasil lidera virada

Polícia do Reino Unido desenvolve ferramenta de IA para prever crimes

Nvidia cancela versão mais ambiciosa de próximo chip de IA, diz site

Robôs humanoides ganham escola para aprender a fazer o trabalho de humano

Mais na Exame

Future of Money

Visa, Mastercard, Google e outras gigantes se juntam para criar stablecoin de dólar

Esporte

México x Equador: jogo da Copa representa crise entre países que vem desde 2024

Tecnologia

Governo chinês estabelece meta de 50 mil redes privadas 5G para indústria até 2030

Ciência

China responde por quase 30% dos medicamentos marinhos no mercado global