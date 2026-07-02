Vazamento de dados da Apple expõe risco da migração de produção da China para Índia

Um vazamento de mais de 630 GB de dados da Tata Electronics, uma das principais parceiras da Apple na Índia, expôs os primeiros detalhes relevantes do futuro iPhone 18 Pro e colocou sob escrutínio a nova geografia industrial da empresa.

O episódio ganha peso porque a Apple vem transferindo parte da produção do iPhone da China para a Índia, em um movimento para reduzir dependência de Pequim e responder a pressões comerciais, geopolíticas e logísticas.

Até agora, essa mudança era vista sobretudo como uma solução estratégica e uma pressão do governo Trump para reduzir as relações com a China. O ataque mostra que a nova cadeia também traz riscos.

Segundo informações do site AppleInsider, os arquivos roubados incluem esquemas de placa-mãe do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max, documentos técnicos do processador A20 Pro e referências ao modem C2, desenvolvido internamente pela Apple.

A invasão foi tornada pública em 23 de junho, quando a Tata foi identificada como alvo de um ataque cibernético de grande escala na Índia. A empresa indiana se tornou uma das parceiras mais importantes da Apple ao lado da Foxconn, com atuação na fabricação de componentes e na montagem de modelos premium, como o iPhone 17 Pro.

Os documentos vazados são considerados sensíveis porque detalham a arquitetura interna dos aparelhos. Eles mostram camadas da placa lógica, posição de componentes, processadores e fornecedores envolvidos na fabricação. Também trazem visualizações em diferentes ângulos, o que permite uma leitura ampla do desenho interno dos futuros celulares.

Índia entra no centro dos riscos da Apple

A Apple convive há anos com vazamentos vindos da cadeia asiática, especialmente na China, onde concentrou por décadas a fabricação do iPhone. A diferença agora é que a Índia deixou de ser apenas uma alternativa industrial e passou a ocupar um lugar central na produção de aparelhos mais caros e estratégicos.

O caso da Tata mostra que a migração para fora da China não elimina vulnerabilidades; ela apenas desloca parte delas para novos fornecedores, novas fábricas e novos sistemas de segurança. Para a Apple, isso cria um problema adicional: proteger segredos industriais em uma cadeia mais distribuída.

Outro trecho do vazamento aponta para o chip A20 Pro, de codinome interno Borneo. Os arquivos não trazem especificações completas, mas indicam avanços em desempenho e citam uma nova geração de Image Signal Processor, o processador de sinal de imagem responsável por parte relevante da qualidade de fotos, vídeos e recursos de inteligência artificial aplicados à câmera.

Os documentos também mencionam o modem C2, de codinome Ganymede. Caso a informação se confirme, o componente reforçaria a estratégia da Apple de reduzir a dependência da Qualcomm em conectividade, movimento semelhante ao que a empresa já fez ao trocar processadores da Intel por chips próprios nos Macs.

Há ainda uma breve referência a um celular dobrável, identificado internamente como V68 e associado ao possível iPhone Fold. O material, porém, não traz detalhes sobre desenho, especificações ou data de lançamento.

O vazamento também revela métodos usados pela Apple para conter informações dentro das fábricas. Dois vídeos mostram embalagens falsas criadas para despistar funcionários e parceiros durante o desenvolvimento do iPhone 17 Pro. Em uma delas, o aparelho aparece com um módulo de câmera inspirado no iPad Pro com chip M4, diferente do desenho final.

Apesar da dimensão do ataque, analistas citados no material avaliam que parte dos dados tem valor limitado fora da operação da Tata. Muitos arquivos tratam de controle de qualidade, testes de hardware, versões internas do iOS sem interface de usuário, processos de montagem e gestão de fábrica.