Mercado Livre anuncia investimento de R$ 57 bilhões no Brasil em 2026

O Mercado Livre anunciou um investimento de R$ 57 bilhões no Brasil em 2026, o maior já realizado pela companhia no país. O valor representa um aumento de 50% em relação aos R$ 38 bilhões aportados em 2025 e reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença no mercado brasileiro.

Além do aporte, a empresa prevê a criação de 10 mil novos postos de trabalho, elevando seu quadro para mais de 70 mil funcionários no Brasil até o fim do ano. A expansão ocorre em um momento em que o país concentra mais da metade da receita da companhia.

Os recursos serão direcionados a três frentes principais: logística, fortalecimento do marketplace e serviços financeiros. Na área logística, o plano inclui a abertura de 14 novos centros de distribuição, o que deve levar o total a 42 unidades no país e aumentar em 50% a quantidade de CDs Fulfillment.

"Provavelmente vamos seguir fortalecendo o Sudeste, pela demanda muito grande [da região], mas abrindo mais CDs fora do Sudeste também, com a visão de trazer velocidade [de entrega] para todo o Brasil", disse Fernando Yunes, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil à EXAME.

De acordo com o Meli, aproximadamente 75% das entregas rápidas são realizadas em até 48 horas. A companhia segue apostando na estratégia de frete grátis para produtos de menor valor.

No braço financeiro, o investimento será voltado ao fortalecimento do Mercado Pago, com foco na ampliação da oferta de crédito para pessoas físicas e empreendedores e na integração dos serviços financeiros à experiência de compra no marketplace. Yunes diz que o Mercado Livre está confiante na estratégia, ainda que as taxas de juros estejam elevadas no Brasil.

"Os modelos de crédito do Mercado Pago estão super assertivos. A parte de atrasos, de perdas, está totalmente sob controle", diz o VP do Meli. "A sinergia do ecossistema ajuda na assertividade dos modelos de crédito, então, independente do contexto externo, a gente está confiante que dá para seguir crescendo a carteira com performance controlada."

A estratégia também mira o aumento da penetração do e-commerce no Brasil, atualmente em cerca de 17%, abaixo de mercados como Estados Unidos (27%) e China (32%).

Impacto econômico e geração de receita

O Brasil segue como o principal mercado do grupo, responsável por 52,6% da receita total em 2025. No período, a operação local registrou receita líquida de R$ 84,5 bilhões.

O impacto econômico também aparece na arrecadação de impostos. No último ano, o Mercado Livre pagou R$ 7,9 bilhões em tributos federais, estaduais e municipais, informou a companhia

A empresa também destaca o papel do seu ecossistema para pequenos negócios. Ao todo, 5,8 milhões de PMEs e empreendedores utilizam a plataforma no Brasil. Em 2024, essas operações movimentaram R$ 381 bilhões, valor equivalente a 3,2% do PIB brasileiro, calcula a empresa.

O investimento anunciado para 2026 marca o nono ano consecutivo de aumento de aportes no país e reforça a aposta da companhia na expansão de longo prazo do comércio eletrônico e dos serviços financeiros no Brasil.