EXCLUSIVO: A nova CMO do McDonald’s

A executiva Ilca Sierra deve ser anunciada nos próximos dias como a nova Chief Marketing Officer (CMO) do McDonald’s. A posição estava vaga desde novembro do ano passado, quando Sérgio Eleutério deixou a Arcos Dourados, operadora da rede em 20 países da América Latina e Caribe, após um ano e oito meses no cargo.

A rede de fast food ainda não oficializou a contratação, mas fontes ouvidas pela reportagem confirmam que Sierra assumirá a diretoria de marketing do Méqui. Procurada, a empresa não se pronunciou até o fechamento deste texto.

Ilca Sierra atuou como CMO e vice-presidente D2C da Samsung América Latina, liderando estratégias de marketing e e-commerce na região. (Divulgação/Samsung)

Sierra já havia dado pistas sobre a nova vaga numa postagem no Linkedin, anunciando sua despedida da Samsung e início de um novo ciclo. No texto, escreveu: “Sobre o meu futuro… bom, ele será alegre, amigável, bem-humorado, diverso, e eu já estou amando muito tudo isso” — uma referência ao slogan do McDonald’s, “Amo muito tudo isso”.

Postagem de Ilca Sierra no LinkedIn

Sierra estava na Samsung desde setembro de 2023, onde ocupava os cargos de CMO e vice-presidente D2C (Direct to Consumer) para a América Latina. Na função, liderava estratégias de marketing e e-commerce em sete subsidiárias da marca na região, incluindo Brasil, México e Argentina, trabalhando ao lado de executivos como Lucia Bittar (diretora de marketing de mobile) e Thiago Cesar (diretor de consumer electronics).

Com mais de 20 anos de experiência no varejo, a executiva passou por empresas como Via, Magazine Luiza, Pão de Açúcar e Pernambucanas. Em 2019, foi uma das homenageadas do prêmio Women to Watch e, no ano seguinte, eleita Profissional de Marketing do Ano pelo Caboré. No McDonald’s, deve reforçar estratégias de marketing digital e experiência do cliente em um cenário de transformação do varejo