McDonald's resgata McFesta, agora com o nome 'Níver no Méqui' e outras novidades

Seguindo a tendência do marketing de nostalgia, o McDonald's resgata mais uma de suas iniciativas mais populares das décadas de 1990 e 2000, além do McFish: a McFesta.

"As festas no Méqui fazem parte das memórias de infância de muitos brasileiros. Nos anos 90/2000, muitas crianças e até adultos sonhavam em ter uma McFesta", lembra Ricardo Guedes, vice-presidente de operações da Arcos Dorados no Brasil. "Sabendo dessa memória afetiva e carinho dos clientes com o formato, os escutamos mais uma vez e trabalhamos na sua reestruturação", complementa.

Originalmente, a McFesta se tornou um marco para muitas crianças e famílias, que celebravam aniversários nas unidades da rede com kits especiais, brinquedos e personagens. Agora, o formato retorna com o nome "Niver no Méqui" e está em fase piloto em alguns restaurantes de São Paulo.

A nova versão promete ser mais acessível e prática, sem perder a essência que a tornou famosa. O retorno se insere em uma tendência mais ampla do mercado de alimentos de resgatar experiências nostálgicas, capitalizando sobre memórias afetivas de consumidores que vivenciaram estas tradições em sua infância e agora podem compartilhá-las com uma nova geração.

"O Méqui entende que os clientes não buscam apenas o produto, mas sim experiências únicas. Como uma tradição que marcou gerações, as festas retornam para atender a um desejo latente dos consumidores por reviver momentos especiais e criar novas lembranças", explica o executivo.

Segundo ele, há um fascínio das novas gerações pelo retrô e pela nostalgia. "E para nós, é uma estratégia que fortalece a conexão emocional entre a marca e os consumidores. O objetivo é ampliar a relevância do Méqui como um espaço de momentos especiais", diz.

Ricardo Guedes, vice-presidente de operações da Arcos Dorados, destaca o retorno do 'Níver no Méqui', uma experiência nostálgica adaptada para atender às novas gerações (Divulgação)

Reserva pelo WhatsApp

O 'Níver no Méqui' mantém a essência da celebração, mas passou por algumas adaptações. Além da mudança no nome, a principal evolução é a conveniência: agora, em vez de precisar fazer a reserva pessoalmente no restaurante, os clientes podem organizar a celebração diretamente do celular, pelo 'Méqui Zap', no WhatsApp.

Os clientes precisam selecionar a opção 'Níver no Méqui' no atendimento automatizado para consultar a disponibilidade em sua cidade e seguir as instruções para reservar local, data e horário.

"Como o projeto ainda está em fase de testes, alguns detalhes podem ser ajustados antes de sua expansão para toda a operação", destaca o vice-presidente de operações da Arcos Dorados no Brasil.

O que está incluído no 'Niver no Méqui'

A festa mantém seus elementos tradicionais e tem de duas horas, com possibilidade de extensão. A experiência inclui:

Decoração temática completa com bandeirolas, displays de mesa, móbiles e totens

Bolo fake para o momento do "parabéns"

Porta-retrato personalizado para registros fotográficos

Acesso ao PlayPlace (quando disponível na unidade)

"Para tornar o momento ainda mais personalizado, os clientes poderão incluir uma foto do aniversariante em um porta-retrato", conta o executivo. "Além disso, como um presente, vamos oferecer um bottom especial para o aniversariante."

Quanto custa o 'Niver no Méqui'?

O McDonald's manteve a política de não cobrar pela reserva do espaço nem pela decoração temática. Os consumidores pagam apenas pelos lanches e sobremesas escolhidos, que são adquiridos diretamente no restaurante no dia do evento. A capacidade de convidados varia conforme a estrutura de cada unidade.