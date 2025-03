Se você fizer isso, você será um profissional melhor do que a maioria, diz CEO do McDonald’s Brasil

Rogério Barreira, CEO do McDonald's Brasil, tem uma trajetória que traduz na prática a cultura da empresa: ele iniciou sua carreira como atendente em uma unidade da rede e, quatro décadas depois, lidera a operação no país. Seu principal conselho para quem deseja crescer profissionalmente? Ter humildade para aprender e estar disposto a dar o melhor em qualquer função.

“Comecei como atendente e sempre tive o compromisso de entregar o meu melhor, seja preparando uma batata frita ou liderando uma equipe. A chave para uma carreira longa e bem-sucedida é aprender continuamente e aceitar desafios”, afirma Barreira.

Esse compromisso com aprendizado e crescimento também está refletido na cultura corporativa do McDonald's no Brasil. Atualmente, mais de 80% dos gerentes de restaurante começaram suas trajetórias como atendentes. A empresa se posiciona como uma das maiores portas de entrada para o mercado de trabalho no país, priorizando a formação e o desenvolvimento dos funcionários. Em 2024, foram investidos mais de R$ 100 milhões em programas de capacitação, incluindo treinamentos internos que abordam temas como liderança, marketing digital e trabalho em equipe.

Outro diferencial da operação brasileira está no compromisso com diversidade e inclusão. Mesmo com uma diretriz global da rede indicando uma flexibilização nas metas de diversidade, Barreira garante que, no Brasil, esse compromisso segue inalterado. Atualmente, 51% dos cargos de liderança na empresa são ocupados por mulheres, mais de 40% dos líderes se identificam como negros, e cerca de 23% dos funcionários se declaram LGBTQIA+. Além disso, a rede contratou 800 profissionais com deficiência em 2024, sendo que 70% deles estavam entrando no mercado de trabalho pela primeira vez.

“Para nós, diversidade não é uma estratégia opcional, é uma prioridade que fortalece nossa cultura e nossa marca”, diz o CEO.

Olhando para o futuro, o McDonald’s no Brasil aposta no desenvolvimento de novos talentos e na adoção de tecnologias para aprimorar a experiência do cliente. A empresa investe em inteligência artificial para personalizar pedidos e fidelizar consumidores, além de avançar em iniciativas sustentáveis, como monitoramento de fornecedores para evitar desmatamento e adoção de medidas de economia circular nos restaurantes.

Para Barreira, o segredo do sucesso é combinar aprendizado contínuo, abertura a novos desafios e compromisso com valores essenciais. “Se você quer ser melhor do que a maioria, tenha humildade para aprender e não tenha medo de crescer com cada experiência”, afirma.