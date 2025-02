Galaxy AI: uma jornada de personalização e interação intuitiva

*Ilca Sierra

A inteligência artificial (AI) tem se consolidado como uma força transformadora no cotidiano das pessoas, redefinindo a maneira como trabalhamos, nos comunicamos e nos expressamos.

Em um mundo cada vez mais conectado, as tecnologias AI deixaram de ser apenas ferramentas de suporte para assumir o papel de verdadeiras aliadas no dia a dia, ajudando desde a organização de tarefas simples até o planejamento de grandes projetos.

Essa evolução reflete não apenas a busca por soluções mais intuitivas e adaptáveis, mas também um desejo crescente de integração da tecnologia na vida cotidiana – especialmente entre os jovens, que veem na AI um trampolim para novas possibilidades.

Um exemplo disso é a Geração Z, que se destaca por sua relação inovadora com a tecnologia. Um estudo recente encomendado pela Samsung1 revelou que 73% desses jovens globalmente desejam iniciar projetos paralelos que transformam o status quo de suas trajetórias profissionais e, desses, a maioria já utiliza AI para alcançar seus objetivos. Contudo, mais da metade afirma não possuir os dispositivos adequados para potencializar suas iniciativas, o que evidencia a importância de democratizar o acesso às ferramentas tecnológicas.

É exatamente essa necessidade que a Samsung busca atender com sua estratégia para o Galaxy AI2 que, desde 2024, tem sido um pilar dessa abordagem, consolidando a democratização dos benefícios da AI móvel, conectando pessoas a experiências que ampliam a comunicação, a criatividade, a produtividade e o bem-estar.

Agora, com a chegada da linha Galaxy S25, a Samsung reforça essa proposta ao integrar inovações que se conectam naturalmente ao cotidiano dos usuários, ao mesmo tempo em que protegem suas informações.

Com recursos como o Now Bar, que entrega atualizações diretamente na tela de bloqueio, e o Gemini Live, que realiza tarefas complexas como resumos de vídeos, o Galaxy AI insere a tecnologia na rotina das pessoas com muito mais naturalidade.

Outro diferencial é o Personal Data Engine (PDE)3, que centraliza a análise de dados no próprio dispositivo, garantindo total privacidade ao usuário. A partir dessa tecnologia, o Galaxy AI entende as preferências e hábitos dos usuários sem que suas informações precisem ser enviadas à nuvem.

Por exemplo, o PDE gera notificações personalizadas, sugere ações contextuais e otimiza o uso do dispositivo com base no comportamento do usuário – tudo isso com a certeza de que os dados estão protegidos pelo Samsung Knox e o Knox Vault, sistemas líderes em segurança. Essa combinação oferece uma experiência individualizada e segura, algo essencial em um mundo hiperconectado. No coração dessa jornada está o conceito de AI Companion, um agente de AI que adapta recursos às necessidades do usuário em tempo real.

O Galaxy AI vai além do smartphone. Ao integrar mais de 200 milhões de dispositivos habilitados para AI no Ecossistema Samsung, conectamos wearables, tablets e até eletrodomésticos, oferecendo uma experiência ampla e unificada. Com isso, fica ainda mais evidente o nosso compromisso de transformar a AI em uma ferramenta acessível e integrada, que simplifica a vida das pessoas e elimina barreiras tecnológicas.

Na comunicação, por exemplo, o Galaxy AI ampliou o Tradução Simultânea para novos idiomas, incluindo português e espanhol. Como CMO da Samsung América Latina, ressalto a importância dessa expansão para o nosso mercado. Além disso, recursos como transcrição e resumo de chamadas, somados ao Assistente de Escrita, promovem acessibilidade e aumentam a eficiência em diferentes contextos.

Neste mesmo sentido, a busca multimodal introduzida pela série Galaxy S25 permite que o dispositivo interprete voz, texto e imagens de forma contextual. Isso reduz a complexidade das interações e torna a tecnologia mais intuitiva, ajudando as pessoas a encontrarem informações e executar tarefas de forma mais fluida.

Para criadores de conteúdo, o Desenho Inteligente4 e o Assistente de Escrita tornam ferramentas avançadas acessíveis a todos, enquanto o Eliminador de Áudio5 remove ruídos de vídeos, potencializando a criatividade.

Eu enxergo a tecnologia como um verdadeiro facilitador para o crescimento e o empoderamento dos nossos usuários. Justamente por isso seria impossível encerrar essa reflexão sem destacar, uma vez mais, o impacto da AI.

Com o Galaxy AI, a Samsung entrega uma combinação fantástica e poderosa: experiências personalizadas, conectividade entre dispositivos e uma proteção robusta que respeita a privacidade dos dados em todos os níveis. Dessa forma, mais do que reafirmar o compromisso com um futuro inovador, temos nas mãos a potência de trazer a inovação para o agora.

*Ilca Sierra é CMO da Samsung América Latina