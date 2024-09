Samsung revive a série Chaves para mostrar a conectividade doméstica; veja

A Samsung lançou, nesta segunda-feira, 9, uma nova campanha publicitária ambientada na Vila do Chaves, icônico seriado mexicano que fez sucesso nas décadas de 80 e 90 no SBT, para promover o SmartThings — solução de conectividade integrada ao portfólio de eletrodomésticos da marca.

Desenvolvida em parceria com o Grupo Chespirito, produtor da série, a ação busca mostrar aos consumidores as facilidades e benefícios da plataforma no cotidiano. “Queremos demonstrar que a conectividade residencial está ao alcance de todos de uma forma fácil, usando uma narrativa que explora as memórias e emoções dos consumidores. O que antes parecia mágica é inovação por meio do SmartThings”, diz Ilca Sierra, CMO da Samsung para a América Latina.

A campanha, criada para a América Latina, foi inspirada em um dos episódios mais marcantes para os fãs e transforma uma cena clássica do Chaves em uma experiência de conectividade. No episódio original, Chaves, Chiquinha e Quico acreditam ter invadido a casa de Dona Clotilde, a "Bruxa do 71", o que os leva a vivenciar situações assustadoras. No entanto, esses eventos são revelados como fruto da imaginação do trio.

Agora, com um toque moderno, a história leva Chaves e Chiquinha à casa de Dona Clotilde, onde se deparam com eventos inesperados: a porta se abre misteriosamente, as cortinas se fecham sozinhas, a temperatura do ambiente cai repentinamente e as luzes apagam sem aviso. O que eles não sabem é que esses eventos são controlados por Dona Clotilde, que usa o aplicativo SmartThings para manter os intrusos afastados.

O enredo busca destacar que, por trás de toda a ‘mágica’, está a solução inteligente da Samsung. O SmartThings, disponível em dispositivos Android e iOS, é compatível com vários eletrodomésticos, como TV, máquina de lavar, refrigerador, aspirador robótico, ar-condicionado e cortina. Com a conectividade, é possível controlar e gerenciar remotamente os dispositivos diretamente por meio do aplicativo no smartphone, bem como criar rotinas e cenários personalizados.

Na campanha, cada detalhe do cenário foi projetado para resgatar a nostalgia dos fãs do programa de TV. As cores, objetos e iluminação recriam a vila original de 1977, enquanto a trilha sonora e sons clássicos, como o famoso uivo assustador na casa da Bruxa, remetem diretamente ao seriado. A música e os sons clássicos, como o uivo assustador dentro da casa da Bruxa, são 'sem querer querendo' — como diria Chaves — idênticos aos do seriado.

Um cuidado especial também foi tomado na escolha dos atores e do idioma em que eles atuaram. Mais de 200 atores latinos foram avaliados, considerando a referência de altura entre os personagens. As gravações foram em espanhol e dubladas em português para o mercado brasileiro - assim como a produção original. A campanha, criada pela Cheil Brasil, será transmitida em toda a América Latina em canais de mídia social.

