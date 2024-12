Prêmio Caboré anuncia vencedores de 2024; confira os nomes

Na quarta-feira, 4, ocorreu a cerimônia de entrega do prêmio Caboré no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo, evento que reuniu o mercado publicitário. Com 45 anos de história, o evento é o principal reconhecimento da indústria de comunicação no Brasil e premiou os profissionais e empresas que se destacaram em 2024.

Foram distribuídos troféus em 14 categorias, simbolizados pela tradicional coruja do Caboré. Ao todo, 24 profissionais e 18 empresas receberam indicações, mas apenas oito profissionais e seis empresas conquistaram o prêmio, em votação realizada entre 28 de outubro e 28 de novembro, com auditoria da PwC. Durante o evento, os indicados também foram homenageados com placas de reconhecimento.

A edição deste ano contou com uma homenagem especial a três grandes nomes da comunicação que faleceram em 2024: Silvio Santos, Octávio Florisbal e Washington Olivetto.

A família Abravanel recebeu um Caboré especial em nome de Silvio Santos, reconhecido por sua contribuição à mídia brasileira. Florisbal, por sua vez, foi lembrado com a dedicação da categoria de Dirigente da Indústria da Comunicação. Washington Olivetto, que havia recebido um prêmio especial em 2019 pelos cinco troféus conquistados ao longo de sua trajetória, também foi celebrado durante a cerimônia.

O evento reuniu lideranças de agências de publicidade, veículos de comunicação, anunciantes e empresas de mídia, destacando-se como um momento de celebração e reflexão sobre o futuro do setor.

Confira os vencedores do prêmio