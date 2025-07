Como Bis usou o Mercado Livre para ampliar presença no e-commerce e conquistar Smarties de Ouro

Comprar Bis no Mercado Livre? Isso foi possível no case Bisculpas, que usou tecnologia, conveniência e entrega expressa do marketplace para aumentar sua presença no comércio digital. A campanha, que conquistou Ouro na categoria Retail Media do MMA Smarties Brasil 2024, é detalhada no terceiro episódio da segunda temporada da série 'Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios'.

Neste episódio, Carolina Crespo, Head of Digital Commerce Latam da Mondelez, Renata Herz, Head de Indústria de CPG e Beleza no Mercado Ads, e Nilton Bonini, Diretor Executivo de Negócios na Jüssi, explicam como estruturaram o projeto e quais equipes foram envolvidas, além de contarem os bastidores e resultados expressivos para todos os envolvidos.

"Quando a gente olha as marcas do grupo Mondelez, a gente tem uma penetração de, mais ou menos, 90% do território brasileiro, mas quando a gente olha para o on-line está bem distante disso. A gente queria tentar entender como é que consegue penetrar mais lares por meio do digital", explicou Carolina. Segundo a executiva, a meta era aumentar o share não apenas de Bis, mas da categoria de chocolates e categoria de supermercados.

No podcast, a executiva conta que a escolha do Mercado Livre aconteceu porque o marketplace já está muito consolidado em outras categorias e seria uma oportunidade de usar essa força em algo que ainda tem espaço para crescer.

"A gente conseguiu dentro da implementação da campanha poder falar com audiências que não necessariamente seriam as que a gente pensaria de cara para trabalhar com a marca Bis. A gente conseguiu falar com pessoas em diversos momentos, diferentes públicos, que em uma campanha tradicional talvez a gente não falasse", contou Renata.

Um dos diferenciais da campanha foi ter sido criada especialmente para retail media e não ser apenas mais um desdobramento de uma comunicação criada para outras mídias.

Outro ponto importante foi a hipersegmentação. "A campanha tinha múltiplas audiências, eram múltiplos criativos para cada uma das audiências. Teve uma produção de assets muito grande e teve um acompanhamento de mídia muito forte. A gente acompanhava na unha mesmo", falou Bonini.

A série de podcasts 'Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios' pode ser assistida pelo YouTube do Marketing Future Today (MFT), braço de conteúdo da MMA Latam, ou ouvidos na plataforma de áudio de sua preferência, como Spotify, Deezer ou Apple Podcasts.

Participe do MMA Smarties Brasil 2025

As inscrições para o MMA Smarties Brasil 2025 já estão abertas e podem ser feitas pelo site do prêmio até 15 de agosto. Os vencedores deste ano serão escolhidos no julgamento que acontece no dia 26 de setembro e divulgados na cerimônia de premiação, no dia 29 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

