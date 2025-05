Videocast traz bastidores de campanhas vencedoras do MMA Smarties Brasil

O primeiro episódio da segunda temporada da série de podcasts "Smarties Brasil" traz um bate-papo da jornalista Juliana Pio, editora-assistente de marketing da Exame, com Jessica Safatle, senior brand manager de Seda, marca da Unilever, e Gabriela Rodrigues, CIO (chief impact officer) na Droga5, para contar o case "Seda Juntinhos".

As conversas trazem bastidores do processo criativo de cases ganhadores do MMA Smarties Brasil 2024, premiação que celebra os resultados de negócios e cases de sucesso de impacto em branding com o intuito de inspirar o mercado. Os episódios ficarão disponíveis no YouTube do Marketing Future Today (MFT), da MMA.

Protagonista do primeiro episódio, o case “Seda Juntinhos” foi premiado com 1 Grand Prix e 2 Ouros, em Ativismo/Propósito de Marca e Marketing de Impacto Social. O trabalho mostra como a linha de shampoos infantis de Seda, que tem uma parceria com as princesas da Disney, trouxe em suas embalagens a princesa Tiana, pela primeira vez na história, com os cabelos soltos.

"Conseguimos que a própria cartonista da Disney, que desenhou a Tiana, soltasse o cabelo dela. É uma animação exclusiva. E quando isso aconteceu a gente falou: precisamos contar essa história para o mundo. Não dá para colocar só nas nossas embalagens. Precisa reverberar porque tem um poder e temos a responsabilidade de mudar um pouco da dinâmica do mercado", diz Safatle.

A CIO da Droga5 destacou que a agência abraçou o insight que veio da marca e desenvolveu cada passo sempre com responsabilidade e atenção ao peso do que aquilo representava. "Quando a gente vai abrir uma discussão social sobre mulheres negras de cabelos crespos soltarem seus cabelos, esbarramos em um monte de assuntos, como o motivo de não soltarem os cabelos que, na maioria dos casos, é racismo. Para que que eu vou soltar o cabelo para ser julgada? São camadas e camadas. Fazer uma campanha como esta pede muita responsabilidade", afirma.

Além do canal de YouTube do Marketing Future Today (MFT), da MMA, a íntegra do episódio pode ser conferida na plataforma de áudio de sua preferência, como Spotify, Deezer ou Apple Podcasts.