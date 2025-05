CMOs, CFOs e CEOs de grandes empresas dividem palco no MMA Impact Brasil 2025

O MMA Impact Brasil 2025 será realizado nos dias 13 e 14 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento, promovido pela MMA Latam, reúne uma das maiores comunidades de líderes de marketing da América Latina e contará com mais de 70 palestrantes ao longo de dois dias de programação.

A principal novidade desta edição será a realização de painéis com CEOs, CMOs e CFOs da mesma empresa, discutindo como a integração entre as áreas é decisiva para os resultados corporativos. Estão confirmadas, entre outras, as participações de executivos da Bauducco, Diageo, Grupo Boticário, Kenvue e L’Oréal.

“Na nossa comunidade de líderes de marketing, valorizamos as histórias completas — celebramos as conquistas, mas também damos espaço para compartilhar os desafios superados”, afirma Fabiano Destri Lobo, CEO Latam da MMA. “Esses encontros são momentos ricos de troca, onde aprendemos não só com a sinergia que impulsiona resultados, mas também com as experiências em que as diferenças foram ponto de partida para crescimento e aprendizado mútuo.”

No painel de abertura, intitulado 'De CMO a CEO: a jornada do marketing à liderança executiva', Fabiano Lobo entrevista Ricardo Wolff, atualmente managing director da Kenvue. O executivo já ocupou a posição de CMO antes da separação da divisão de consumo da Johnson & Johnson, que resultou na criação da nova companhia.

Entre os encontros de lideranças confirmados estão: Andrea Martini (CEO) e André Britto (CMO) da Bauducco; Paula Lindenberg (presidente) e Guilherme Martins (VP de Marketing) da Diageo Brasil; Renata Gomide (VP de Marketing) e Marcelo Azevedo (CFO) do Grupo Boticário; e Marcelo Zimet (presidente e CEO) e Alan Spector (Chief Digital & Marketing Officer) do Grupo L’Oréal.

A EXAME participa do evento por meio da presença da jornalista Juliana Pio, editora-assistente de marketing e projetos especiais. No dia 14 de maio, às 10h35, ela entrevista Marcelo Zimet, CEO do Grupo L’Oréal, em conversa sobre as estratégias da marca no Brasil. No mesmo dia, às 16h30, media o painel “Cultura que converte”, com Giovanna Bressane, diretora de marketing da Unilever, e o cantor Belo.

Com mais de 800 minutos de conteúdo, a agenda será dividida em quatro palcos simultâneos. Além das empresas já citadas, outras marcas com presença confirmada incluem Budweiser, Claro, Danone, Globo, Mastercard, Natura, TIM e Unilever.

Além dos painéis, o evento oferece espaços de networking, um business center, estandes de empresas do setor de marketing e inovação, e ativações de marcas parceiras. A expectativa da organização é reunir mais de 5 mil profissionais ao longo dos dois dias.

A programação também terá participação de nomes do entretenimento, esporte e música. No primeiro dia, o ex-jogador Diego Ribas encerra a agenda com uma fala sobre foco e mentalidade de alta performance. No segundo dia, Eliana participa de um painel sobre cultura e creator economy. Ainda no dia 14, o cantor Belo estará em conversa com a Unilever sobre inserção de marcas na cultura popular, com base na parceria da marca CIF com o artista no Big Brother Brasil 2025.

Os ingressos estão disponíveis para venda no site oficial do evento. A virada de lote acontece no dia 1º de maio. O MMA Impact Brasil 2025 conta com apoio de mais de 20 empresas, incluindo NetflixAds, Globo, Pinterest, Uber Advertising, Exame, Heineken, Bauducco, Unilever, Diageo e outras do ecossistema de marketing. A programação completa está disponível no site.

MMA Impact Brasil 2025