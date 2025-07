Como a campanha da Diageo e da AlmapBBDO fez uma reparação histórica na Bossa Nova

A história nem sempre foi justa com as mulheres negras — e a campanha “Errata aos 88”, criado por Diageo e AlmapBBDO, é uma tentativa de reparar, ao menos em parte, uma dessas injustiças do passado: reconhecer a cantora Alaíde Costa como Mãe da Bossa Nova.

O case, premiado com dois Ouros nas categorias Marketing de Criadores/Influenciadores/Celebridades e Ativismo/Propósito de Marca, além de um Bronze em Marketing Omnichannel, no MMA Smarties Brasil 2024, é o tema do episódio 4 da nova temporada da série Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios.

No videocast, Juliana Pio, editora-assistente de Marketing da EXAME, recebe Guilherme Martins, VP de Marketing da Diageo, e Pedro Corbett, diretor executivo de criação da AlmapBBDO, para contar sobre a criação e a execução da campanha — que também foi agraciada com um Grand Prix em Cannes Lions no ano passado.

"Johnnie Walker tem 200 anos e esse mantra, Keep Walking, há 25. É um posicionamento de marca que, dentro da Diageo, com certeza é um dos mais consistentes que a gente tem. E, por falar de progresso, estávamos com uma campanha global sobre passos ousados. A nossa intenção era localizar isso e encontrar personalidades que deram passos ousados em suas jornadas, justamente para inspirar os consumidores a seguirem caminhando", conta Martins.

"Na criação, a gente gosta de ver o brilho no olho do outro também. Quando a gente cria algo e acha forte, apresenta para o cliente e ele diz 'uau!', a gente pensa: 'opa, temos algo aí'", explica Corbett.

Confira o episódio completo abaixo

Série de videocasts

A série de videocasts Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios, feita em parceria com a EXAME, traz conversas com profissionais que participaram de cases vencedores do MMA Smarties Brasil 2024.

Os episódios estão disponíveis no YouTube do Marketing Future Today e nos principais agregadores de podcast, como o Spotify.

LEIA MAIS