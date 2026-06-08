Aplicativo sueco DUIU testa no Brasil rede social que paga por trends

Criado na Suécia, o aplicativo DUIU escolheu o Brasil como mercado de teste para validar seu modelo de rede social baseado em desafios, premiações e engajamento diário.

Previsto para estrear oficialmente no dia 15 de junho, o app tem a tese de que, se o produto funcionar em um país com a dimensão territorial e a diversidade cultural brasileira, terá mais chance de ser replicado em outros mercados. A reportagem teve contato com o aplicativo durante um lançamento fechado para influenciadores no evento Ori Experience, realizado em São Paulo, no sábado, 6.

A plataforma foi desenvolvida em Estocolmo por Pontus Hörnby Liljeblad e Carl Grevelius, dois suecos com passagem pelo mercado financeiro. Pontus, que é o CEO da companhia, começou a desenvolver a ideia há seis anos, em um momento em que via as redes sociais se afastarem da interação entre pessoas.

Pontus Hörnby Liljeblad: CEO e cofundador da DUIU: (Reprodução)

“Pontus enxergou um momento em que as redes pareciam estar cada vez menos sociais, cada vez menos sobre pessoas”, afirma João Savatin, diretor-geral da DUIU no Brasil. Segundo ele, a pergunta que guiou o desenvolvimento do aplicativo era como criar uma interação mais profunda e verdadeira entre usuários.

O primeiro investidor externo entrou há cerca de dois meses: Greg Paull, dono da Media Science, uma consultoria de dados do mercado de marketing. Além do aporte financeiro, Paull passou a integrar o board, conselho da companhia.

No aplicativo, o feed se parece com o que atualmente existe no TikTok e Instagram, mas com o diferencial de funcionar com movimentos para o lado direito, quando o usuário quer trocar de tema, ou para baixo, quando a ideia for aprofundar em vídeos do mesmo tema.

O "curtir" no app vira "voto", ação que reposiciona os vídeos e até comentários em vídeo em uma ordem de mais votados.

Brasil é escolhido como teste para validar produto

A escolha do Brasil como mercado inicial tem relação com o tamanho e a complexidade do país. Para a DUIU, a diversidade de perfis de consumo, regiões, hábitos digitais e comportamentos culturais torna o mercado brasileiro um ambiente de validação mais exigente.

A meta da empresa é chegar a pelo menos 1 milhão de usuários no Brasil até o fim do ano. O objetivo, segundo Savatin, não é apenas formar uma grande base, mas reunir pessoas com alto nível de participação nas ações propostas por marcas.

“Nos preocupamos com a qualidade do conteúdo e não seremos punitivos se o criador de conteúdo não postar todos os dias”, diz o executivo.

A estratégia comercial começa com marcas como Salvee, Centauro e Época Cosméticos, que estarão no lançamento da plataforma. A DUIU também afirma ter parcerias com empresas menores, em um formato baseado em drops, ações de curta duração que combinam desafio, prêmio e conteúdo produzido pelos próprios usuários.

Experiência em plataformas digitais orienta operação brasileira

A operação brasileira é liderada por João Savatin, profissional com passagens por TikTok, Reckitt e Renova. No TikTok, atuou desde a fase inicial da operação no Brasil, quando a plataforma ainda tinha uma equipe reduzida e concentrada em conteúdo, até a estruturação de frentes ligadas a criadores, campanhas e marcas.

A chegada de Savatin à DUIU ocorreu a partir de conversas com os fundadores suecos sobre a adaptação do produto ao mercado brasileiro. Com experiência em conteúdo, operação de plataformas e estratégia para marcas, ele passou a integrar a companhia para conduzir a estratégia local e ajudar a validar o modelo no Brasil.

O modelo da DUIU propõe que marcas lancem desafios para estimular usuários a gravar vídeos, publicar respostas e mobilizar votos. A dinâmica funciona como uma ação de engajamento, mas também como uma ferramenta de pesquisa de comportamento.

A empresa diz que seu diferencial está no analytics, área de análise de dados do aplicativo. A plataforma afirma conseguir identificar quem assistiu ao conteúdo, quem votou e quem participou ativamente de uma campanha, o que permitiria separar usuários que apenas visualizaram uma ação daqueles que produziram conteúdo e ajudaram a ampliar seu alcance.

Para as marcas, a promessa é acessar uma base de leads qualificados, potenciais consumidores com maior chance de conversão, em vez de apenas comprar visibilidade em uma rede aberta. Para quem resolver baixar o app no lançamento, além de concorrer aos pagamentos por engajamento, surge a rara oportunidade de ter o @nome.