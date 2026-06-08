Aplicativo sueco DUIU testa no Brasil rede social que paga por trends

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 8 de junho de 2026 às 11h23.
Última atualização em 8 de junho de 2026 às 11h29.
Criado na Suécia, o aplicativo DUIU escolheu o Brasil como mercado de teste para validar seu modelo de rede social baseado em desafios, premiações e engajamento diário.
Previsto para estrear oficialmente no dia 15 de junho, o app tem a tese de que, se o produto funcionar em um país com a dimensão territorial e a diversidade cultural brasileira, terá mais chance de ser replicado em outros mercados. A reportagem teve contato com o aplicativo durante um lançamento fechado para influenciadores no evento Ori Experience, realizado em São Paulo, no sábado, 6.
A plataforma foi desenvolvida em Estocolmo por Pontus Hörnby Liljeblad e Carl Grevelius, dois suecos com passagem pelo mercado financeiro. Pontus, que é o CEO da companhia, começou a desenvolver a ideia há seis anos, em um momento em que via as redes sociais se afastarem da interação entre pessoas.
“Pontus enxergou um momento em que as redes pareciam estar cada vez menos sociais, cada vez menos sobre pessoas”, afirma João Savatin, diretor-geral da DUIU no Brasil. Segundo ele, a pergunta que guiou o desenvolvimento do aplicativo era como criar uma interação mais profunda e verdadeira entre usuários.
O primeiro investidor externo entrou há cerca de dois meses: Greg Paull, dono da Media Science, uma consultoria de dados do mercado de marketing. Além do aporte financeiro, Paull passou a integrar o board, conselho da companhia.
No aplicativo, o feed se parece com o que atualmente existe no TikTok e Instagram, mas com o diferencial de funcionar com movimentos para o lado direito, quando o usuário quer trocar de tema, ou para baixo, quando a ideia for aprofundar em vídeos do mesmo tema.
O "curtir" no app vira "voto", ação que reposiciona os vídeos e até comentários em vídeo em uma ordem de mais votados.
A escolha do Brasil como mercado inicial tem relação com o tamanho e a complexidade do país. Para a DUIU, a diversidade de perfis de consumo, regiões, hábitos digitais e comportamentos culturais torna o mercado brasileiro um ambiente de validação mais exigente.
A meta da empresa é chegar a pelo menos 1 milhão de usuários no Brasil até o fim do ano. O objetivo, segundo Savatin, não é apenas formar uma grande base, mas reunir pessoas com alto nível de participação nas ações propostas por marcas.
“Nos preocupamos com a qualidade do conteúdo e não seremos punitivos se o criador de conteúdo não postar todos os dias”, diz o executivo.
A estratégia comercial começa com marcas como Salvee, Centauro e Época Cosméticos, que estarão no lançamento da plataforma. A DUIU também afirma ter parcerias com empresas menores, em um formato baseado em drops, ações de curta duração que combinam desafio, prêmio e conteúdo produzido pelos próprios usuários.
A operação brasileira é liderada por João Savatin, profissional com passagens por TikTok, Reckitt e Renova. No TikTok, atuou desde a fase inicial da operação no Brasil, quando a plataforma ainda tinha uma equipe reduzida e concentrada em conteúdo, até a estruturação de frentes ligadas a criadores, campanhas e marcas.
A chegada de Savatin à DUIU ocorreu a partir de conversas com os fundadores suecos sobre a adaptação do produto ao mercado brasileiro. Com experiência em conteúdo, operação de plataformas e estratégia para marcas, ele passou a integrar a companhia para conduzir a estratégia local e ajudar a validar o modelo no Brasil.
O modelo da DUIU propõe que marcas lancem desafios para estimular usuários a gravar vídeos, publicar respostas e mobilizar votos. A dinâmica funciona como uma ação de engajamento, mas também como uma ferramenta de pesquisa de comportamento.
A empresa diz que seu diferencial está no analytics, área de análise de dados do aplicativo. A plataforma afirma conseguir identificar quem assistiu ao conteúdo, quem votou e quem participou ativamente de uma campanha, o que permitiria separar usuários que apenas visualizaram uma ação daqueles que produziram conteúdo e ajudaram a ampliar seu alcance.
Para as marcas, a promessa é acessar uma base de leads qualificados, potenciais consumidores com maior chance de conversão, em vez de apenas comprar visibilidade em uma rede aberta. Para quem resolver baixar o app no lançamento, além de concorrer aos pagamentos por engajamento, surge a rara oportunidade de ter o @nome.