MMA Smarties Brasil 2025 abre inscrições com novas categorias e anuncia presidentes de júri

Estão abertas as inscrições para o MMA Smarties Brasil 2025, premiação organizada pela MMA Latam para destacar cases de impacto em branding, inovação e crescimento. O prazo para envio de campanhas termina em 15 de agosto. A cerimônia de premiação será realizada no dia 29 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

A premiação está estruturada em três disciplinas macro, que, juntas, reúnem 21 categorias. Nesta edição, foram anunciadas duas novas categorias: 'Small Budget, Big Impact', voltada a campanhas com orçamento de até R$ 150 mil que demonstraram criatividade e eficiência; e 'Connected TV', que reconhecerá ações que exploraram a segmentação, interatividade e integração com plataformas digitais por meio da TV Conectada.

As outras 19 categorias são:

Experiência de marca (Brand Experience);

Marketing de jornada do consumidor - geração de leads/CRM (Customer Journey Marketing - Lead Generation/CRM);

Impacto imediato/Promoção (Instant Impact/Promotion);

Lançamento de produto e/ou serviço (Product and/or Service Launch);

Propósito de marca/ Ativismo (Brand Purpose/Activism);

Marketing de impacto social (Social Impact Marketing);

Diversidade e excelência inclusiva (Diversity & Inclusive Excellence);

Marketing com criadores/ influenciadores/ celebridades (Creator / Influencer / Celebrity Marketing);

Gaming, gamificação e e-Sports (Gaming / Gamification & E-Sports);

Marketing em redes sociais (Social Media Marketing);

Marketing Omnicanal (Omnichannel Marketing);

Data insights/ Marketing contextualizado (Data Insights / Contextual Marketing);

Marketing com tecnologias emergentes (Future Forward Technology Marketing);

Inovação em E-commerce Integrado & Live Streaming (Integrated Ecommerce Innovation & Live Streaming);

O2O / Retail Media / Canais de Venda Inovadores e Tecnológicos (O2O / New Retail / Innovative & New Tech Sales Channels);

Experiência do Cliente/ Experiência do Usuário & Design (Customer/ User Experience & Design);

Engajamento de Audiência Potencializado por IA (AI-Powered Audience Engagement);

Uso Inovador de IA em Publicidade (Innovative Use of AI in Advertising);

Excelência Criativa com Uso de IA (AI-Driven Creative Excellence).

Cada disciplina macro conta com um presidente de júri. Giovanna Bressane, vice-presidente de Marketing da Unilever para a categoria de Cuidados para a Casa na América Latina, lidera a área de Impact Media, Tech & Growth. “É uma honra e uma grande empolgação estar junto ao time de jurados de Media, Tech & Growth no MMA Smarties 2025 — uma disciplina que celebra o poder da criatividade aliada à tecnologia para gerar impacto real e impulsionar o crescimento dos negócios”, diz Bressane.

O júri de Marketing Impact será presidido por Guilherme Martins, vice-presidente de Marketing da Diageo. Ele destaca a importância de campanhas que criem transformações reais. “Assumir esse papel no júri é especialmente significativo porque o Marketing Impact traduz o que sempre defendi, que campanhas devem criar transformações reais, não apenas gerar engajamento efêmero.”

Na disciplina de Creative & Innovation Impact, o presidente será Leonardo Martins Silva, diretor de Marketing da Zamp, grupo que reúne marcas como Burger King, Starbucks, Subway e Popeyes. “Ser presidente do júri de Creative & Innovation Impact no Smarties Brasil 2025 é um privilégio e também um compromisso com a valorização da criatividade que realmente transforma”, afirma Silva.

Além dos prêmios Ouro, Prata e Bronze em cada categoria, o Smarties Brasil concederá o Grand Prix, escolhido entre os cases vencedores de Ouro. Também serão entregues os Industry Awards — Agência do Ano, Anunciante do Ano e Grupo de Comunicação do Ano —, definidos por pontuação. O Smarties Green, prêmio especial oferecido pela Adsmovil, reconhecerá iniciativas de destaque em ESG.

Segundo Fabiano Lobo, CEO da MMA Latam, são esperadas mais de 1.500 inscrições nesta edição em toda a América Latina. “Mais do que um prêmio da indústria, o MMA Smarties Brasil é uma poderosa ferramenta de inspiração e educação. Destacamos cases que geraram impacto real para as marcas, que moveram os ponteiros dos negócios”, afirma.

A organização anunciou também a realização do Smarties Unplugged, evento que ocorrerá no dia 2 de julho, na sede da Diageo, em São Paulo. A iniciativa visa esclarecer dúvidas e orientar sobre a escolha das categorias. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve.

Criado globalmente em 2003, o Smarties chega à sua 22ª edição. No Brasil, o programa está presente desde 2013 e se consolidou como uma das principais premiações do mercado que combina criatividade efetiva, inovação e impacto nos negócios orientado ao marketing.

Todas as campanhas inscritas serão avaliadas com base em quatro critérios: Estratégia, Execução, Criatividade e Impacto de Negócios. Desde 2023, o prêmio também conta pontos para o WARC Rankings, reconhecido ranking global de Criatividade, Efetividade e Mídia.

Thais Schauff, vice-presidente de operações da MMA Latam, destaca a importância da premiação como plataforma de referência no setor. “O Smarties é nossa plataforma de celebração da criatividade efetiva e se tornou uma micro comunidade ativa onde os ganhadores nos ajudam a educar a indústria com suas histórias inspiradoras e insights”, diz a executiva.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da premiação. É possível submeter um mesmo case em diversas categorias. Em caso de dúvidas, os participantes podem entrar em contato pelo e-mail.