Prêmio MMA Smarties Brasil 2024 bate recorde de inscrições e revela finalistas

O MMA Smarties Brasil 2024, que celebra a eficácia criativa e o impacto de negócios no marketing, alcançou um marco histórico com o maior número de inscrições já registrado nas dez edições. Este ano, a premiação contabilizou mais de 1000 cases, um aumento de 25% em relação à edição anterior, reunindo marcas e agências de destaque no mercado. Após etapas de avaliação on-line, um júri presencial com mais de 40 líderes de grandes agências e empresas definiu os 138 finalistas, que competem pelos troféus de Ouro, Prata e Bronze.

Os cases finalistas foram inscritos por mais de 65 marcas e 30 agências, organizados em 19 categorias que abrangem três grandes disciplinas: Marketing Impact, Impact Media, Tech & Growth e Creative & Innovation Impact. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia no dia 22 de outubro, no Hotel Unique, em São Paulo.

Entre os maiores finalistas estão o Grupo Boticário e a Unilever, ambos com 19 indicações. O Boticário e Vult, da Boticário, e marcas como Omo, Rexona e Hellmann’s, da Unilever, são alguns dos principais nomes. A Nestlé aparece com 12 finalistas, com marcas como KitKat e Purina, enquanto o Grupo Heineken se destaca com 10 menções, incluindo as marcas Heineken e Devassa. A Mondelëz também é um dos grandes competidores, com 9 finalistas, representada por Bis, Lacta, Oreo, Trident e outros.

No ranking das agências, a AlmapBBDO lidera com 16 menções, seguida pela Druid Creative Gaming, que emplacou 13 indicações. Outros destaques incluem Ogilvy, Africa, LePub Brasil, Publicis, GUT e BETC Havas, todas com cases na reta final.

MMA Smarties Brasil (Divulgação)

Entre os projetos com mais chances de levar prêmios estão Avatars of Hope (Druid Creative Gaming para Mães da Sé), Comentarista Disfarçada (AlmapBBDO para Lay’s) e Chama no Dia do Beijo (MullenLowe Brasil para Closeup), com quatro indicações cada. Também se destacam Errata aos 88 (AlmapBBDO para Diageo), #HeineQueen (LePub Brasil para Heineken) e Salve as Patinhas (Publicis para Purina), entre outros.

A MMA (Mobile Marketing Association), organizadora do evento, é uma associação global que busca acelerar a transformação do marketing através da inovação, com foco em dispositivos móveis. O prêmio Smarties homenageia empresas, agências e fornecedores que utilizam a tecnologia para promover novas abordagens no setor. Confira a lista completa dos finalistas de cada categoria:

Marketing Impact

Ativismo/Propósito de Marca (Brand Purpose/Activism)

Comentarista Disfarçada | AlmapBBDO para Lay’s

Dia dos Pais | AlmapBBDO para O Boticário

Errata aos 88 | AlmapBBDO para Diageo

Extinto | AlmapBBDO para O Boticário

Isso é mais que um Batom | PROS para Vult

Pessoas Trabalhando | Publicis para Instituto Mulher em Construção

Renascer | AlmapBBDO para O Boticário

Respeita Meu Capelo | GUT para Vult

Seda Juntinhos | Initiative para Seda

Seleções que Nunca Existiram | Galeria para Itaú

Tudo Nosso | HNK LAB para Devassa

Vult Carnaval | AlmapBBDO para Vult

Marketing de Impacto Social (Social Impact Marketing)

Amar é proteger. E proteger é SBP. | BETC Havas para SBP

Avatars of Hope | Druid Creative Gaming para Mães da Sé

Dia dos Pais | AlmapBBDO para O Boticário

Floating Bars | LePub Brasil para Heineken

Out-Of-Home Matches | LePub Brasil para Heineken

Se mover faz bem pra cachorro | Jotacom FSB para Hospital Israelita Albert Einstein

Seda Juntinhos | Initiative para Seda

Experiência de Marca (Brand Experience)

#HeineQueen | LePub Brasil para Heineken

BBB Tweet | Leo Burnett Tailor Made para Fiat

Bota pra ferver | Initiave para Rexona

CarmedBK | Jotacom FSB para Carmed

Celebration Tour in Rio | Africa para Itaú

Hora H da NBA | Iniative para Hellmann's

Hotel Bubbaloo | David para Bubbaloo

MorumBIS: o menor trocadilho da história | David para Bis

Placa Gandula | GUT para Mercado Livre

Respira fundo e joga | Publicis para Vick Vaporub

Impacto Imediato/Promoção (Instant Impact)

80 anos Sadia, prêmio todo dia | Africa para Sadia

Berê Gift | W3haus para Quem disse Berenice?

Handshake Hunt | GUT para Mercado Livre

In the Zone | Media.Monks para Adidas

As promoções com menos cara de promoção do Brasil | Ogilvy para Nestlé

Veja Pisadinha | BETC Havas para Veja

Lançamento de Produto e/ou Serviço (Product / Service Launch)

A Bauducco agora faz pão | Galeria para Bauducco

A Virada de Omo Branco Absoluto | MullenLowe Brasil para OMO

Alexa Modo OFF | Ogilvy para OFF

Diz que é Saudade | Druid Creative Gaming para World of Warcraft

Lançamento Club Social Snack | Leo Burnett Tailor Made para Club Social

O Mistério de Comfort Segredos | Ogilvy para Comfort

O trio elétrico mais delicioso do Brasil | Ogilvy para Nestlé Choco Trio

Parece milagre, mas é Cif | Soko para Cif

POV Egeo Melancia: você pediu e o Boti fez | SoWhat para O Boticário

Pra Você Chegar Lá | Galeria para Itaú

Eficiência – Engajamento de Audiência Potencializado por IA (AI-Powered

Audience Engagement)

Chama no Dia do Beijo | MullenLowe Brasil para Closeup

Mordida Premiada | Ampfy par Elma Chips

Receitas Inesquecíveis | Publicis para Receitas Nestlé

S10 Halley | WMcCann para Chevrolet

SadI.A.: Inteligência Amorosa | Africa para Sadia

Creative

Diversidade & Inclusão (Diversity & Inclusion)

Álbum do Futuro | Energy BBDO para Rexona

Beauty Posters | AlmapBBDO para Vult

A beleza dos Skills | Druid Creative Gaming para O Boticário

Comentarista Disfarçada | AlmapBBDO para Lay’s

Não dê bombom hoje | Ogilvy para Nestlé

Jogos/Gamificação & E-Sports (Gaming Gamification & E-Sports)

A beleza dos Skills | Druid Creative Gaming para O Boticário

Avatars of Hope | Druid Creative Gaming para Mães da Sé

Conta que Rende no Game | GUT para Mercado Pago

Game Over para o Bafo | Wunderman Thompson para Listerine

Painless Gaming | Druid Creative Gaming para Dorflex

Stay True to your game | .Monks para Ballantine's

The Gaming Fridge | LePub Brasil para Heineken

Criatividade Multitech (Enabling Technologies)

Alexa Modo OFF | Ogilvy para OFF

Brew a Better World | Logan para Heineken

Placa Gandula | GUT para Mercado Livre

RespOOHnding | Soko para Cif

SadI.A.: Inteligência Amorosa | Africa para Sadia

Hackeando Stickers do Whatsapp | Ampfy para Bauducco

The Gaming Fridge | LePub Brasil para Heineken

Web 3.0 (Web 3.0 Technologies Marketing)

Avatars of Hope | Druid Creative Gaming para Mães da Sé

Diz que é Saudade | Druid Creative Gaming para World of Warcraft

Experiência do Cliente (CX)/Experiência do Usuário (UX) & Design (Customer (CX)/User Experience (UX) & Design)

Além da Praia | Wunderman Thompson para Neutrogena Sun fresh

e-Scents | BETC Havas para Bom Ar

Salve as Patinhas | Publicis para Purina

Grandes Ideias – Uso Inovador de IA em Publicidade (Big ideas Innovative use of AI in Advertising)

Álbum do Futuro | Energy BBDO para Rexona

Chama no Dia do Beijo | MullenLowe Brasil para Closeup

Comentarista Disfarçada | AlmapBBDO para Lay’s

SadI.A.: Inteligência Amorosa | Africa para Sadia

Seleções que nunca existiram | Africa para Itaú

Snickers Missprompting | T&P Powered by Mirum VML para Mars

Impact Media

Jornada do Cliente – Geração de Leads/CRM (Customer Journey Marketing –

Lead Generation/CRM)

Grand Electric Auto | Druid Creative Gaming para Tupi

Jornadas Integradas | AlmapBBDO para O Boticário

As promoções com menos cara de promoção do Brasil | Ogilvy para Nestlé

Receitas Inesquecíveis | Publicis para Receitas Nestlé

Salve as Patinhas | Publicis para Purina

Marketing Omnichannel (Omnichannel Marketing)

#HeineQueen | LePub Brasil para Heineken

A falta que 1/3 faz | David para Dove

A Regra é Clear: Zero Caspa | Initiative para Clear Man

Celebration Tour in Rio | Africa para Itaú

Errata aos 88 | AlmapBBDO para Diageo

Libertadores Feminina | Heineken Lab para Amstel

Parece milagre, mas é Cif | Soko para Cif

RisOAT: a receita revolucionária | VML para Aveia Nestlé

Salve as Patinhas | Publicis para Purina

Tadeuzinho. Deu muuuito bom! |AlmapBBDO para Bradesco Seguros

Toddynho Levinho, o Toddynho da Caixinha Azul | Bakery - Powered by Ampfy para Toddynho

Marketing em Mídias Sociais (Social Media Marketing)

A Casa Mais Hidratada do Brasil | Wunderman Thompson para Neutrogena Hydro Boost

BBB Tweet | Leo Burnett Tailor Made para Fiat

Bubba Lab | David para Bubbaloo

Handshake Challenge | Ginga para Mercado Livre

Hotel Bubbaloo | David para Bubbaloo

Maybelline, única como você | Mutato para Maybelline

Music Break |Ogilvy para KitKat

Nhá Benta Collection | Ginga para Kopenhagen

Parece milagre, mas é Cif | Soko para Cif

Trident The Town | Mondelez

Veja Pisadinha | BETC Havas para Veja

Marketing de criadores/Influenciadores/Celebridades (Creator/Influencer/Celebrity Marketing)

#HeineQueen | LePub Brasil para Heineken

2 Whopper por Vincent e Cinco | Jotacom FSB para Burger King

Absolut / Bloguezine | Soko para Absolut Vodka

Aircross - ASMR com Tatá Werneck | BETC Havas para Citroën

Berê Gift | W3haus para Quem disse, berenice?

Chama no Dia do Beijo | MullenLowe Brasil para Closeup

Errata aos 88 | AlmapBBDO para Diageo

Escolha o Triângulo | AlmapBBDO para Doritos

Extinto, um chamado pela Sustentabilidade | Hum para O Boticário

Feito de futuro | Africa para Itaú

Grand Electric Auto | Druid Creative Gaming para Tupi

Handshake Challenge | Ginga para Mercado Livre

Lolla de Bonita | W3haus para Quem disse, Berenice?

Painless Gaming | Druid Creative Gaming para Dorflex

Pra Você Chegar Lá | Galeria para Itaú

Ecommerce & Live Streaming (Integrated Ecommerce Innovation & Live Streaming)

Avatars of Hope | Druid Creative Gaming para Mães da Sé

A beleza dos Skills | Druid Creative Gaming para O Boticário

Berê Gift | W3haus para Quem disse Berenice?

Handshake Hunt | GUT para Mercado Livre

In the Zone | Media.Monks para Adidas

Retail Media (O2O/New Retail/Innovative & New Tech Sales Channels)

Bisculpas | Media.Monks para Bis

Caso de Sucesso Rappi e Eski-bon | Rappi Ads para Unilever

Cheetos Summer | Adsmovil para Cheetos

Oreo: Estratégia full funnel no Retail Media | Jüssi para Oreo

Páscoa "Retail Media First" | Jüssi para Lacta

Excelência Criativa Potencializada por IA (AI Driven Creative Excellence)