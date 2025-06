A campanha de endomarketing que virou case nacional para BrasilPrev e Jotacom

O que era para ser uma ação interna acabou ganhando proporção nacional. A campanha “Canção do Coração”, criada pela Brasilprev em parceria com a Jotacom, ultrapassou os limites do endomarketing, alcançou milhões de pessoas fora da empresa e virou case no mercado. O trabalho foi premiado com Bronze na categoria Excelência Criativa Potencializada por IA, que estreou na edição 2024 do MMA Smarties Brasil.

A campanha é um dos destaques da nova temporada de Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios, série de videocasts produzida pela MMA em parceria com a EXAME. No episódio, Laura Beltran, gerente de marketing da Brasilprev, e Fernando Simões, head de conteúdo da Jotacom, conversam com Thais Schauff, vice-presidente de operações da MMA Latam, sobre os bastidores do projeto

“Canção do Coração” começou como uma ação de endomarketing que usou inteligência artificial para transformar mensagens de filhos em canções dedicadas às mães. “A IA ainda precisa do toque humano, do toque de carinho — ainda mais em uma campanha com apelo emocional. A ideia de usar as mensagens dos filhos como base já existia, mas a IA permitiu executar isso com qualidade e agilidade”, diz Fernando Simões, head de conteúdo da Jotacom.

Segundo Laura Beltran, gerente de marketing da Brasilprev, a iniciativa reflete dois pilares centrais da empresa: inovação e cuidado com as pessoas. "Conseguir reunir nossos valores em uma ação de marketing foi muito especial. Do ponto de vista de marca, é sobre como conseguimos comunicar isso de forma fluida, emocionante e memorável. Não é só discurso — a gente fala, faz, mostra. Está no nosso DNA", conta a executiva.

A segunda temporada da série de videodcasts Smarties: Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios reúne conversas com os profissionais por trás dos cases vencedores do MMA Smarties Brasil 2024. Os episódios estão disponíveis no YouTube do Marketing Future Today, braço de conteúdo da MMA Latam. O primeiro capítulo mostra os bastidores da campanha “Seda Juntinhos”, premiada em três categorias, incluindo o Grand Prix.

As inscrições para a edição 2025 da premiação já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial até 15 de agosto. Os vencedores serão anunciados na cerimônia marcada para 29 de outubro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.