Na busca da União Europeia por novos parceiros estratégicos — pressionada pela guerra na Ucrânia, pela disputa entre Estados Unidos e China e pelas tensões com o governo Donald Trump —, o Brasil vive um descompasso de imagem. Enquanto plataformas de inteligência artificial recomendam o país como fornecedor, a imprensa europeia mantém forte contestação ao agronegócio brasileiro e dá pouco espaço à sua agenda de energia limpa.

O retrato é do estudo The Trust Test, da consultoria Kreab Bruxelas com a agência Smart. Entre outubro de 2025 e setembro de 2026, a pesquisa analisou 359 reportagens de 21 veículos influentes no debate europeu — como Financial Times, Reuters, Bloomberg, POLITICO Europe e Euractiv — e 360 respostas de cinco IAs (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity e Google AI Mode), comparando o Brasil a cinco concorrentes por setor.

Agro: líder nas IAs, alvo de críticas

Maior fornecedor agroalimentar do grupo analisado para a UE entre 2023 e 2025 (€ 51,6 bilhões, segundo dados do Eurostat COMEXT citados no estudo), o Brasil apareceu espontaneamente em 100% das respostas de IA e liderou a taxa de recomendação (47%).

Na imprensa europeia, porém, dos 45 artigos analisados, 47% foram neutros, 44% negativos e apenas 4% positivos. Nos bastidores de Bruxelas, o tema divide empresas interessadas em comércio e agricultores preocupados com concorrência, regras ambientais e salvaguardas do acordo UE-Mercosul.

"O Brasil é altamente relevante para a segurança alimentar da Europa, e essa relevância traz pressão competitiva e cobrança", afirma Tuomas Tierala, vice-presidente executivo da Kreab Worldwide e sócio-diretor da Kreab Bruxelas. Para ele, instituições e empresas que exportam do Brasil precisam levar evidências de sustentabilidadee rastreabilidade a Bruxelas "enquanto as propostas, regras e condições de implementação ainda estão sendo moldadas".

Energia limpa e indústria: potencial fora do radar

Em energia limpa, o gargalo é visibilidade. O Brasil teve a maior taxa de recomendação nas IAs (58%), mas só foi lembrado espontaneamente em 33% das buscas e exportou € 0,6 bilhão ao bloco na cesta analisada entre 2023 e 2025 — ante € 170,1 bilhões da China. Na imprensa, seis dos dez artigos avaliados foram positivos e quatro neutros, amostra pequena para ranqueamento.

Na indústria e minerais críticos (€ 29,4 bilhões exportados à UE no período), o país desponta como alternativa à China, que teve 76% de cobertura negativa. Nas IAs, o Brasil marcou 56% de recomendação — perto de Canadá (58%) e Austrália (62%). Na imprensa, contudo, predominou o tom neutro (55%), com 23% de textos positivos, abaixo de Canadá (38%) e Austrália (31%).

Imprensa e algoritmos em rotas distintas

O estudo mostra ainda que apenas 20% a 34% dos sites presentes na cobertura jornalística aparecem entre as fontes citadas pelas IAs. "O Brasil tem capacidades de que a Europa precisa para prosperar; a tarefa é levar essas capacidades para as conversas e fontes de informação por meio das quais potenciais parceiros são avaliados", diz Tierala, defendendo a publicação de dados verificáveis em inglês apoiados por fontes independentes.

Os autores ressaltam que a análise considera apenas conteúdos em língua inglesa e mede sinais de comunicação — não se trata de pesquisa de opinião pública nem de medição direta de decisões políticas ou comerciais.