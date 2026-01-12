Paramount processa Warner e exige divulgação de dados a acionistas

A Paramount Skydance entrou com uma ação judicial contra a Warner Bros. Discovery (WBD) para obrigar que a empresa divulgue informações financeiras consideradas essenciais aos acionistas durante a batalha contra a Netflix pela aquisição do grupo.

O processo foi protocolado na Corte de Chancelaria de Delaware e tem como objetivo forçar a WBD a detalhar os critérios usados para recomendar o acordo fechado com a Netflix, que rejeitou a oferta hostil da Paramount de US$ 30 por ação, integralmente em dinheiro.

Em carta enviada nesta segunda-feira, 12, aos acionistas da WBD, o CEO da Paramount, David Ellison, afirmou que a ação busca apenas garantir transparência. Segundo ele, o pedido à Justiça é para que o tribunal “simplesmente determine que a WBD forneça essas informações, para que os acionistas tenham o que precisam para tomar uma decisão informada sobre se devem ou não entregar suas ações em nossa oferta”.

Falta de informações financeiras

A Paramount afirma que a WBD não apresentou dados básicos para embasar sua recomendação contra a oferta. De acordo com a carta, a empresa rival deixou de explicar como avaliou a cisão da unidade Global Networks, qual foi a metodologia usada para precificar o acordo com a Netflix e de que forma a transferência de dívidas entre unidades afeta o valor final da transação.

“Os acionistas da WBD precisam dessas informações para tomar uma decisão de investimento informada — e a lei de Delaware tem exigido consistentemente que esse tipo de informação seja fornecido”, escreveu Ellison.

Segundo a Paramount, em sucessivos documentos enviados ao mercado, a WBD também não esclareceu a base do chamado “ajuste de risco” usado para desqualificar a proposta totalmente em dinheiro apresentada pela companhia.

Crítica ao acordo com a Netflix

No comunicado, Ellison voltou a sustentar que a proposta da Paramount é financeiramente superior ao acordo anunciado pela WBD com a Netflix. Enquanto a oferta hostil prevê US$ 30 por ação em caixa, o negócio com a Netflix envolve uma estrutura combinada de US$ 23,25 em dinheiro, ações da Netflix avaliadas em cerca de US$ 4,11 e a participação na futura Global Networks.

Segundo a Paramount, essa participação teria valor patrimonial zero, além de não haver clareza sobre como dívidas atribuídas à nova empresa reduzem a parcela em dinheiro e ações a ser recebida pelos acionistas. “O que a WBD nunca disse — porque não pode — é que a transação com a Netflix é financeiramente superior à nossa oferta real”, afirmou Ellison.

Pressão sobre o conselho e próximos passos

Além da ação judicial, a Paramount anunciou que pretende indicar uma chapa de diretores para a assembleia anual da WBD de 2026, com o objetivo de reabrir negociações e exercer os direitos previstos no contrato com a Netflix para avaliar propostas alternativas.

A empresa também afirmou que irá propor mudanças no estatuto da WBD para exigir aprovação dos acionistas em qualquer separação da Global Networks e que atuará contra o acordo com a Netflix caso haja uma assembleia extraordinária para votar a operação.

Apesar da carta, Ellison afirmou que a Paramount segue aberta ao diálogo. “Nosso objetivo continua sendo ter discussões construtivas com o conselho da WBD e chegar a um acordo que seja do melhor interesse dos acionistas”, escreveu.

Segundo ele, o desfecho ideal seria o conselho da WBD aceitar se engajar com a Paramount, o que permitiria uma avaliação direta entre as propostas concorrentes.