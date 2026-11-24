O reajuste do plano de saúde para idoso segue regras específicas para impedir aumentos discriminatórios por idade. Nos contratos firmados a partir de 2004, a última mudança de faixa etária ocorre aos 59 anos. Isso não impede, porém, que as mensalidades continuem subindo anualmente depois dos 60, conforme a modalidade do plano e as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em geral:

O último reajuste por faixa etária nos contratos firmados a partir de 2004 ocorre aos 59 anos;

nos contratos firmados a partir de 2004 ocorre aos 59 anos; Depois dos 60 anos, as mensalidades continuam sujeitas a reajustes anuais ;

; A ANS fixou em 5,11% o teto para planos individuais e familiares regulamentados no ciclo de 2026 a 2027;

e familiares regulamentados no ciclo de 2026 a 2027; A legislação proíbe que operadoras recusem consumidores exclusivamente por causa da idade ;

; O STF discute a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa aos contratos antigos.

Como funciona o plano de saúde para idosos?

O plano de saúde para idosos segue as mesmas modalidades de contratação disponíveis aos demais consumidores, mas conta com proteção específica contra aumentos discriminatórios por idade, prevista no Estatuto da Pessoa Idosa.

A ANS regulamenta o setor e estabelece regras para os três principais tipos de contratação:

Individual ou familiar : contratado diretamente pelo consumidor, com reajuste anual limitado ao percentual autorizado pela ANS;

: contratado diretamente pelo consumidor, com reajuste anual limitado ao percentual autorizado pela ANS; Coletivo empresarial: oferecido por empresas aos funcionários e dependentes, com condições de reajuste próprias;

oferecido por empresas aos funcionários e dependentes, com condições de reajuste próprias; Coletivo por adesão: vinculado a entidades profissionais, sindicatos ou associações, também com regras específicas para atualização das mensalidades.

A principal diferença está na forma de calcular os aumentos. Nos planos individuais e familiares regulamentados, a ANS estabelece um teto anual, enquanto os contratos coletivos seguem critérios contratuais e regras de negociação, sem o mesmo limite percentual.

Plano de saúde para idosos acima de 60, 70 e 80 anos: dá para contratar?

Pessoas com 60, 70 ou 80 anos podem planos de saúde como qualquer outra faixa etária, pois a Lei nº 9.656/1998, no artigo 14, proíbe que as operadoras recusem clientes por causa da idade ou de deficiência.

A mensalidade, entretanto, varia conforme a modalidade, a cobertura e a região de atendimento. Nos planos coletivos, também é necessário atender aos critérios de vínculo previstos para a contratação.

Idosos precisam cumprir carência?

A idade não elimina os períodos de carência, que seguem os limites estabelecidos pela ANS:

24 horas para urgências e emergências, conforme as regras de cobertura;

180 dias para os demais procedimentos;

300 dias para parto a termo;

Para doenças ou lesões preexistentes conhecidas na contratação, a operadora pode aplicar cobertura parcial temporária de até 24 meses, limitada a determinados procedimentos relacionados à condição declarada.

Apesar disso, há exceções, como a entrada em determinados planos empresariais com 30 ou mais beneficiários dentro do prazo regulamentar e a portabilidade de carências.

Quanto custa um plano de saúde para idosos?

O valor depende da idade, da região, da rede credenciada, da cobertura e do tipo de contratação. A existência de coparticipação, que prevê cobranças adicionais pela utilização de determinados serviços, também influencia a mensalidade.

A ANS não fixa preços mínimos ou máximos para a comercialização dos planos, mas estabelece regras rígidas de proporcionalidade que limitam quanto a mensalidade pode crescer entre a primeira e a última faixa etária.

Ainda, a ANS determina que o preço da última faixa não pode ultrapassar seis vezes o valor da primeira. Também exige que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não supere a variação entre a primeira e a sétima, para evitar a concentração excessiva dos aumentos nas idades mais avançadas.

Para isso, o órgão disponibiliza indicadores de preços por faixa etária no Painel de Precificação de Planos de Saúde. Os dados permitem acompanhar os valores praticados no mercado, mas não representam uma cotação individual.

Na contratação, é importante observar tanto o preço inicial quanto as condições de reajuste. Um plano com mensalidade menor pode apresentar aumentos expressivos ao longo dos anos, especialmente na mudança para a última faixa etária.

O custo também deve entrar no planejamento financeiro da aposentadoria, ao lado de outras despesas com saúde e assistência, em casos que há gastos com casas de repousos e outros recursos.

Reajuste por faixa etária: por que o plano de saúde aumenta aos 59 anos?

Nos planos de saúde contratados a partir de janeiro de 2004, a mensalidade pode aumentar conforme o beneficiário fica mais velho, até completar 59 anos. Isso acontece porque a ANS divide as idades em dez faixas e permite um reajuste quando a pessoa passa de uma para outra. Aos 59 anos, o beneficiário entra na última faixa e não pode mais receber novos aumentos por idade.

A tabela mostra como essa progressão funciona, com valores hipotéticos:

Faixa etária Mensalidade ilustrativa 0 a 18 anos R$ 200 19 a 23 anos R$ 220 24 a 28 anos R$ 250 29 a 33 anos R$ 280 34 a 38 anos R$ 320 39 a 43 anos R$ 360 44 a 48 anos R$ 420 49 a 53 anos R$ 480 54 a 58 anos R$ 550 59 anos ou mais R$ 650

Nesse exemplo, a mensalidade aumenta de R$ 550 para R$ 650 aos 59 anos, uma alta de 18,2%. O percentual não é fixo no mercado: cada contrato estabelece seus índices, dentro dos limites da regulamentação.

Assim, embora o reajuste por faixa etária possa elevar significativamente a mensalidade aos 59 anos, ele precisa seguir a tabela contratual e os limites estabelecidos pela agência.

O que diz a lei sobre o reajuste do plano de saúde para idosos?

O artigo 15, parágrafo 3º, do Estatuto da Pessoa Idosa proíbe a discriminação de pessoas idosas nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

As regras aplicáveis, contudo, variam conforme a data de contratação, já que a regulamentação mudou ao longo dos anos.

Data do contrato Regras de reajuste por idade Antes de 2 de janeiro de 1999 Seguem as condições contratuais, sujeitas ao controle de legalidade e abusividade De 2 de janeiro de 1999 a 1º de janeiro de 2004 Sete faixas etárias e proteção específica para beneficiários com mais de 60 anos e mais de dez anos de contrato A partir de 2 de janeiro de 2004 Dez faixas etárias, com último reajuste aos 59 anos

Nos contratos firmados entre 1999 e 2003, a última faixa começa aos 70 anos, mas a regulamentação impede reajustes por idade para consumidores com mais de 60 anos que participam do plano há mais de dez anos.

Já os contratos anteriores a 1999 foram celebrados antes da legislação que regulamentou o setor. A aplicação das proteções do Estatuto a contratos antigos é uma das questões em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF).

Depois dos 60 anos, o plano de saúde ainda pode aumentar?

Os planos de saúde continuam sujeitos a reajustes anuais para usuários após os 60 anos, embora não sejam mais permitidos novos aumentos por mudança de faixa etária nos contratos firmados a partir de 2004.

Para contratos individuais e familiares regulamentados, a ANS estabeleceu um teto de 5,11% no período de maio de 2026 a abril de 2027. Com a aplicação integral desse percentual, uma mensalidade de R$ 1.000 passa para R$ 1.051,10.

Entretanto, nos planos coletivos empresariais e por adesão, não existe o mesmo teto. O cálculo varia conforme as condições contratuais e a quantidade de beneficiários:

Menos de 30 beneficiários : os contratos são, em regra, agrupados pela operadora para aplicação de um percentual comum;

: os contratos são, em regra, agrupados pela operadora para aplicação de um percentual comum; A partir de 30 beneficiários: o reajuste segue critérios contratuais e negociação entre as partes.

Embora não haja um percentual máximo definido pela ANS para os planos coletivos, a operadora deve justificar os aumentos. Assim, a regulamentação determina que a memória de cálculo e a metodologia utilizada sejam disponibilizadas à pessoa jurídica contratante com antecedência mínima de 30 dias.

O que o STF está decidindo sobre o reajuste dos planos de saúde para idosos?

O Supremo Tribunal Federal discute se a proibição de reajustes discriminatórios por idade, prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, também deve alcançar contratos firmados antes de sua entrada em vigor, em janeiro de 2004.

O STF analisa dois processos que discutem se a proibição de aumentos por idade, prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, também vale para planos de saúde contratados antes de 2004. Um deles envolve uma mulher que teve a mensalidade reajustada em 55% ao completar 60 anos, em 2005, apesar de ter contratado o plano antes da entrada em vigor da lei.

Como os processos apresentaram entendimentos diferentes sobre essa proteção, o STF suspendeu o julgamento em 1º de outubro de 2026 para buscar um acordo. O tribunal estabeleceu um prazo inicial de 60 dias para a apresentação de uma proposta.

Até a última atualização dessa matéria, não havia decisão definitiva. O resultado poderá estabelecer como os reajustes por idade devem ser tratados nos contratos antigos e influenciar ações judiciais sobre o tema.

Reajuste abusivo de plano de saúde: o que fazer?

O consumidor pode contestar um reajuste quando identificar cobrança diferente da prevista em contrato, descumprimento das regras da ANS ou ausência de justificativa para o aumento.

Antes de registrar uma reclamação, é importante verificar se a mudança ocorreu por faixa etária ou pelo reajuste anual, pois cada modalidade segue critérios diferentes.

O procedimento recomendado é:

Solicitar à operadora o percentual aplicado, a justificativa e a cláusula contratual correspondente; Conferir as regras da ANS, incluindo o teto anual dos planos individuais e os critérios de cálculo dos coletivos; Registrar uma reclamação na ANS caso a operadora não esclareça ou resolva o problema; Procurar o Procon ou orientação jurídica quando houver indícios de cobrança abusiva.

As reclamações podem ser feitas pelo site da ANS ou pelo Disque ANS, no número 0800 701 9656. Para o atendimento, é importante guardar o contrato, os boletos e os protocolos de contato com a operadora.

Até porque, um reajuste elevado não é necessariamente ilegal, mas precisa respeitar as condições contratuais e a regulamentação aplicável.

Portabilidade: como trocar de plano de saúde sem cumprir nova carência?

A portabilidade permite mudar de plano sem cumprir novamente os períodos de carência já atendidos, desde que o beneficiário cumpra os requisitos da ANS.

A alternativa também está disponível para idosos e pode ser considerada quando a mensalidade aumenta ou as condições do contrato deixam de atender às necessidades do consumidor.

Em regra, é necessário estar em dia com os pagamentos, manter o plano de origem ativo e atender aos critérios de permanência e compatibilidade previstos na regulamentação. Há condições específicas para situações como o desligamento de planos empresariais.

Para isso, o guia ANS de Planos de Saúde permite consultar opções disponíveis e verificar as possibilidades de portabilidade. Antes de cancelar o contrato atual, o beneficiário deve confirmar se atende às exigências para a mudança

Perguntas frequentes sobre plano de saúde para idosos

Entenda mais sobre as regras de reajuste por faixa etária para planos de saúde.

Aposentado pode continuar no plano de saúde da empresa?

O artigo 31 da Lei nº 9.656/1998 garante a possibilidade de permanência ao aposentado que contribuiu para o plano empresarial, desde que assuma o pagamento integral e cumpra os requisitos legais.

Quem contribuiu por dez anos ou mais pode manter a cobertura enquanto a empresa oferecer o benefício aos empregados ativos. Para períodos inferiores, a permanência corresponde, em regra, a um ano para cada ano de contribuição.

A decisão deve ser comunicada em até 30 dias após o aposentado receber a informação sobre seu direito, conforme a Resolução Normativa nº 488/2022.

Plano de saúde pode recusar uma pessoa idosa?

O artigo 14 da Lei nº 9.656/1998 proíbe impedir a contratação exclusivamente por causa da idade. Nos planos coletivos, porém, o consumidor precisa atender aos requisitos de vínculo exigidos pela modalidade.

Qual é o plano de saúde mais barato para idosos?

O preço varia conforme a região, a cobertura, a rede credenciada e a existência de coparticipação. Para comparar alternativas, é importante avaliar não apenas a mensalidade inicial, mas também as condições de reajuste e os serviços incluídos.

Quanto o plano de saúde aumenta aos 59 anos?

Não existe percentual único. O aumento depende da tabela prevista no contrato e dos limites da ANS. Para planos firmados a partir de 2004, o valor da última faixa etária não pode ultrapassar seis vezes o da primeira, além de respeitar as regras de distribuição dos reajustes.

Contratos antigos também têm a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa?

A aplicação da proibição de reajustes por idade aos contratos anteriores a 2004 ainda está em discussão no STF. O julgamento foi suspenso em outubro de 2026 para tentativa de conciliação, sem decisão definitiva identificada até 20 de novembro de 2026.