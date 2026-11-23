O mercado brasileiro retoma as negociações nesta segunda-feira, 23, após o feriado da Consciência Negra, com três assuntos no radar: a votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, a divulgação dos índices de atividade econômica (PMIs) de novembro em grandes economias e o novo plano de negócios da Petrobras. A estatal apresenta seu planejamento para o período de 2027 a 2031 depois do fechamento do pregão.

O que importa hoje

2h - PMI industrial e de serviços da Índia

5h15 - PMIs da França

5h30 - PMIs da Alemanha

6h - PMIs da Zona do Euro

6h30 - PMIs do Reino Unido

8h25 - Boletim Focus, do Banco Central

Ao longo do dia - Câmara deve votar pacote de ajuste fiscal

11h45 - PMIs dos Estados Unidos

18h - Discurso de John Williams, presidente do Fed de Nova York

Após o fechamento - Petrobras divulga Plano de Negócios 2027-2031

21h30 - PMIs do Japão

Lá fora

A semana começa com investidores ainda atentos à pressão sobre os mercados internacionais, depois de uma sessão negativa em Wall Street na sexta-feira, 20, reflexo de uma onda vendedora em um cenário de dúvidas sobre o setor de inteligência artificial. Na ocasião, o Dow Jones caiu 1,93% aos 48.147,33 pontos, o Nasdaq recuou 5,61% aos 25.028,98 pontos e o S&P 500 perdeu 3,70%, caindo para os 6.910,39 pontos.

Na Europa, as bolsas encerraram a sexta-feira em queda, também pressionadas pela venda de ações de tecnologia e de empresas ligadas à infraestrutura de IA.

Em Frankfurt, o DAX recuou 2,60%, aos 24.802,78 pontos, enquanto o índice pan-europeu Euro Stoxx 50 caiu 2,81%, aos 5.941,95 pontos. Em Londres, o FTSE 100 perdeu 1,02%, aos 10.346,34 pontos. Já o CAC 40, de Paris, registrou baixa de 1,89%, aos 7.927,75 pontos, e o FTSE MIB, de Milão, caiu 2,48%, aos 48.703,72 pontos. Em Lisboa, o PSI recuou 1,39%, aos 9.279,88 pontos. O Ibex 35, de Madri, teve queda de 1,63%, aos 18.873,10 pontos.

Por aqui, o Ibovespa fechou em queda de 0,69% na última quinta-feira, 19, aos 166.376,42 pontos, após oscilar entre a mínima de 165.833,29 pontos e a máxima de 168.498,42 pontos. O volume financeiro negociado na sessão somou R$ 23,4 bilhões. Na semana, o principal índice da B3 acumulou perda de 3,53%.

Câmara deve votar pacote de ajuste fiscal

A Câmara dos Deputados deve analisar nesta segunda-feira, em sessão extraordinária, o pacote de ajuste fiscal do governo federal, conhecido como Plano Moretti, em referência ao ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. A proposta foi aprovada pelo Senado na semana passada e prevê medidas para conter o avanço das despesas públicas e ampliar a arrecadação. Entre os pontos estão a redução de benefícios tributários, restrições ao uso de créditos fiscais por empresas e mecanismos de controle dos gastos. O texto aprovado pelos senadores prevê uma economia de aproximadamente R$ 50 bilhões.

O relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), manteve a versão aprovada pelo Senado para tentar acelerar a tramitação e evitar que a proposta precise retornar à outra Casa. A votação será acompanhada pelos investidores porque o resultado pode influenciar as expectativas sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. A trajetória da dívida e a capacidade de cumprimento das metas fiscais são fatores importantes para a precificação dos juros futuros e do dólar.

PMIs de grandes economias entram no radar

A segunda-feira será marcada também pela divulgação dos índices de gerentes de compras (PMIs) preliminares de novembro de diversas economias importantes, entre elas Índia, França, Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido, Estados Unidos e Japão. Os indicadores medem a atividade dos setores industrial e de serviços e ajudam a antecipar o ritmo de crescimento das economias antes da publicação de dados oficiais.

Os resultados podem influenciar as expectativas dos investidores sobre crescimento econômico, inflação e os próximos passos dos bancos centrais. Nos Estados Unidos e na Europa, em particular, números acima ou abaixo do esperado podem alterar as apostas sobre os juros, com reflexos nos rendimentos dos títulos públicos, no dólar e nos mercados acionários globais. Às 18h, também está previsto um discurso de John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York.

Plano de negócios da Petrobras

A Petrobras divulga nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, seu Plano de Negócios para o período de 2027 a 2031. Segundo apuração do Estadão/Broadcast, o Conselho de Administração deve aprovar investimentos entre US$ 115 bilhões e US$ 120 bilhões, acima dos US$ 109 bilhões previstos no planejamento anterior, referente ao intervalo de 2026 a 2030.

O novo documento deve contemplar a ampliação da capacidade de produção de diesel no Brasil e os avanços na exploração da Margem Equatorial, nova fronteira petrolífera no Norte do país. Na região, a companhia confirmou três descobertas de petróleo no poço Morpho, em águas ultraprofundas da Bacia da Foz do Amazonas, no bloco FZA-M-59, conforme apuração do Estadão/Broadcast.

Outro ponto de atenção será a estratégia financeira da estatal. O mercado espera entender como a companhia pretende equilibrar os investimentos, os custos de arrendamento (leasing) e a distribuição de dividendos aos acionistas. A discussão ganhou relevância depois que a Petrobras revisou suas projeções financeiras para 2026, junto com a divulgação dos resultados do terceiro trimestre.