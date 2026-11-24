Pequenas e médias fábricas que produzem para grandes marcas de moda em países emergentes ganharam uma linha de crédito para cortar emissões, bancada pela Inditex, dona da Zara, e pelo Banco Mundial.

O D-TAFS, sigla em inglês para Fundo de Descarbonização de Fornecedores de Têxteis, Vestuário e Calçados, foi lançado em 10 de novembro pela IFC, braço do banco para o setor privado, e pela gestora SIMA, quer captar até US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões).

A IFC entra com até US$ 60 milhões (R$ 352 milhões), e a Inditex, com até US$ 50 milhões (R$ 293 milhões).

Também participam o FMO, banco de desenvolvimento dos Países Baixos, a francesa Proparco, a British International Investment (BII), do Reino Unido, o Global Environment Facility (GEF) e o Apparel Impact Institute (Aii), dos Estados Unidos.

Na primeira etapa de captação, os compromissos devem somar US$ 225 milhões (R$ 1,3 bilhão), valor que já permite ao fundo começar a operar.

Os US$ 175 milhões restantes (cerca de R$ 1 bilhão) serão buscados em novas rodadas, com outros investidores. As datas não foram divulgadas.

É a primeira iniciativa do tipo voltada à cadeia têxtil de países em desenvolvimento, afirmam os gestores. O crédito será oferecido em condições preferenciais a fabricantes da Ásia, do Oriente Médio, do Norte da África e da América Latina.

No caso da Inditex, o investimento atende à parte da operação que mais pesa no balanço de carbono do grupo e onde os cortes têm sido menores, a produção terceirizada.

Fábricas no centro da conta

Pelos resultados do exercício 2025, encerrado em 31 de janeiro de 2026, a Inditex reduziu em 11% as emissões cobertas por suas metas baseadas na ciência (SBT), na comparação com 2018.

Nas operações próprias, que incluem lojas, escritórios e centros logísticos (escopos 1 e 2), o corte chegou a 88%. Na cadeia de valor, o chamado escopo 3, a queda foi de 7%.

O compromisso da empresa é reduzir as emissões de escopo 3 em 51% até 2030. Em cinco anos, portanto, terá de avançar 44 pontos percentuais, contra 7 pontos nos sete anos anteriores.

Das 9,38 milhões de toneladas de CO₂ equivalente emitidas pelo grupo em 2025, 9,33 milhões vieram do escopo 3. Fiação, tecelagem, extração de matérias-primas, corte, costura e processos úmidos, como tingimento e lavagem, respondem por 63% do total.

Só os processos úmidos somam cerca de 20%. Boa parte deles depende de caldeiras, um dos equipamentos que o fundo vai financiar.

No ano passado, a Inditex trabalhou com 6.684 fábricas em 49 países. A empresa exige que as unidades de corte, confecção, lavagem, tingimento, fiação e tecelagem tenham um plano de descarbonização com redução anual de emissões acima de 4%.

O aporte de até US$ 50 milhões no D-TAFS equivale a menos de 1% do lucro líquido de 6,22 bilhões de euros registrado pelo grupo no último exercício, o maior de sua história.

"Na Inditex, trabalhamos há mais de dois anos com nossos fornecedores para entender as necessidades de suas fábricas e elaborar planos de transformação personalizados", afirmou Óscar García Maceiras, CEO da Inditex.

De acordo com material divulgado pelo grupo, o fundo pode ajudar a converter as melhorias já identificadas pela consultoria de engenharia em investimentos e "resultados mensuráveis".

Como funciona

O D-TAFS usa financiamento misto (blended finance), modelo que combina capital comercial e recursos de instituições de desenvolvimento para oferecer dívida em condições melhores que as de mercado.

Na prática, bancos de desenvolvimento e fundos multilaterais absorvem parte do risco, o que barateia o crédito para empresas que teriam dificuldade de obtê-lo sozinhas.

A estrutura tem dois braços. Um subfundo empresta diretamente a fabricantes de têxteis e vestuário. O outro financia empresas de serviços de energia e desenvolvedores de geração distribuída que atendem esses fornecedores.

Podem receber recursos projetos de energia renovável, troca ou modernização de máquinas, melhoria de caldeiras, reuso de água, tratamento de efluentes e uso mais eficiente de produtos químicos.

Para pedir o crédito, cada empresa terá de apresentar um plano com as necessidades de suas unidades, os investimentos previstos e as metas ambientais. A cada quatro meses, os gestores farão uma prestação de contas dos resultados, com foco na redução de emissões.

Os empréstimos vêm acompanhados de assistência técnica. Parte dela é bancada pelo GEF, fundo multilateral criado em 1991, com sede em Washington, que reúne 186 países e funciona como mecanismo financeiro de convenções ambientais da ONU, como a do clima.

A contribuição do GEF ao D-TAFS é uma doação de US$ 14,68 milhões (cerca de R$ 86 milhões).

Segundo Diego Mesa Puyo, CEO e presidente do GEF, a carteira de financiamento misto permite à instituição "assumir riscos que outros não conseguem" e abrir espaço para o capital privado.

Pressão sobre os fornecedores

Mais de 60 milhões de pessoas, a maioria mulheres, trabalham na fabricação de têxteis e roupas em mercados emergentes, estima o comunicado.

Muitas das empresas que formam essa cadeia, porém, não têm como bancar a troca de equipamentos. E a cobrança por metas climáticas chega a elas pelas marcas.

Um levantamento da organização Stand.earth mostrou que poucas grandes grifes financiam a descarbonização de seus fornecedores, que acabam arcando sozinhos com a conta.

No conjunto, a indústria da moda ainda não reduziu suas emissões. Dados do Apparel Impact Institute apontam que elas cresceram 6,3% em 2024, com o aumento no consumo de fibras, sobretudo poliéster.

"Na SIMA, aprendemos que a mera disponibilidade de capital não ergue projetos", afirmou Asad Mahmood, CEO da SIMA Funds.

O executivo avalia que, sem empréstimos sob medida, prazos adequados e apoio na implementação, projetos como a troca de uma caldeira "podem ficar estagnados apenas em estudos no papel".

Além de completar a captação, o D-TAFS terá de mostrar resultados. Os relatórios quadrimestrais devem indicar quanto do dinheiro virou redução de emissões, mas o comunicado não informa se serão públicos.