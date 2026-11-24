Comprar e receber algo em troca — no caso, pontos — pode ser um atrativo para muitas pessoas. Os programas funcionam dessa forma: “Os pontos são uma espécie de recompensa que o consumidor recebe por determinadas compras ou pela utilização de serviços de empresas parceiras”, diz Rafaela de Sá, planejadora financeira CFP pela Planejar. Atualmente, é possível inclusive pagar uma conta de luz com pontos.

A forma mais comum de juntar é através do cartão de crédito. O consumidor gasta nesse tipo de meio de pagamento e, dependendo das regras, recebe uma quantidade de pontos (por exemplo, dois pontos por real gasto). Outro caminho é comprar dentro do marketplaces dos programas. Isso porque eles fazem parcerias com várias varejistas e, em vez da pessoa comprar na loja direto, pode comprar nos site e apps dos programas de pontos e receber o benefício em troca.

“O interessante é que você pode acumular pontos em despesas que já estavam previstas no seu orçamento, sem necessariamente gastar mais por isso. Um caminho interessante é começar verificando se o cartão de crédito que você já utiliza oferece algum programa de pontos e conhecer as oportunidades disponíveis antes de realizar compras planejadas”, comenta a planejadora.

A planejadora adverte, contudo, que é preciso cuidado. Quando a pessoa recebe pontos por uma compra, pode ter a sensação de que está ganhando alguma coisa e, por isso, acabar consumindo mais do que havia planejado.

“Imagine uma promoção que oferece o dobro de pontos para compras acima de R$ 500. Se o consumidor pretendia gastar R$ 300, mas decide comprar outros produtos para atingir o valor da promoção, pode acabar gastando R$ 200 a mais apenas para receber uma recompensa. Muitas vezes, o benefício recebido é muito inferior a esse gasto adicional”, ilustra de Sá.

O mercado de pontos no Brasil

Antigamente, pontos eram vistos como algo exclusivo da alta renda para acumular milhas, explica a Priscilla Costa, CFO da Livelo. Hoje, essa percepção mudou. “Falamos de uma ‘nova economia dos pontos’, que integra desde contas básicas de consumo e mobilidade urbana até compras de supermercado e transações via Pix”, diz.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (AMEBF), o faturamento do setor chegou a R$ 6,6 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 12,6% sobre o mesmo período de 2025. Os pontos/milhas emitidos somaram 292,7 bilhões, um aumento de 19,3% sobre abril e junho do ano passado.

O volume de pontos e milhas resgatados cresceu 14,9%, alcançando 248,5 bilhões de pontos/milhas. A maior parte do montante trocado pelos participantes continua sendo destinada à aquisição de passagens aéreas – 79,1% dos pontos/milhas resgatados. A taxa de breakage, que mede a quantidade de pontos/milhas que os participantes deixaram expirar no período, alcançou o menor patamar histórico, chegando a 10,3%.

“Na minha leitura, isso reforça a importância de facilitar o uso do saldo, e não apenas o acúmulo”, comenta Marcela Ulian, head da Esfera do Santander Brasil. De acordo com a especialista, em 12 meses, os clientes resgataram o equivalente a R$ 1,9 bilhão em produtos, viagens e serviços com pontos Esfera.

Um estudo da Livelo chamado “A Economia Comportamental dos Pontos”, desenvolvido em parceria com o LAB Humanidades da AlmapBBDO, também aponta que quase 80% dos usuários já encaram seu saldo de pontos como uma moeda tão real quanto o dinheiro na conta corrente.

A pesquisa mostra que 87,6% dos usuários enxergam os pontos como uma economia efetiva no orçamento mensal e 63,1% afirmam que o saldo ajuda a "esticar o salário" para fechar as contas do mês, funcionando como um fôlego financeiro.

A companhia encerrou 2025 com um faturamento de R$ 6,5 bilhões e lucro líquido de R$ 814 milhões — o que representa uma expansão anual de 10% na receita e de 20% no lucro, elevando a margem líquida para 14%.

“Para o próximo ciclo estratégico até 2030, nossa ambição é dobrar a operação novamente, alcançando a marca de R$ 11 bilhões. A grande alavanca dessa expansão é a consolidação da Livelo Empresas, nossa vertical B2B que já responde por 20% do faturamento total e movimenta cerca de R$ 15 bilhões em volume transacionado nos parceiros”, informa Costa.

Olhando para a liquidez de pontos na plataforma, a Livelo movimentou 237,5 bilhões de pontos acumulados e 208,3 bilhões resgatados em 2025. “Vemos um consumidor muito mais estratégico, que abandonou a visão do ponto como um ‘brinde ocasional’ e passou a adotá-lo como método de planejamento financeiro”, complementa Costa.

Para a CFO da Livelo, a grande perspectiva para os próximos anos é a democratização definitiva do setor, furando a bolha do público especialista em milhas para alcançar toda a população economicamente ativa por meio de ecossistemas abertos e integrados.

O estudo também observa uma forte democratização geracional: a entrada massiva da Geração Z, que busca recompensas rápidas e antecipa compras em promoções (84,7%), somada aos Millennials, que lideram a otimização do orçamento doméstico e a escolha de marcas parceiras que oferecem melhor retorno em pontos (77,5%).

É necessário planejamento

Uma das formas mais comuns de acumular pontos é por meio do cartão de crédito. Por isso, algumas pessoas concentram nele todas as despesas para ampliar o saldo de pontos. “Nisso, elas podem acabar perdendo o controle da fatura. Se o consumidor, não consegue pagar o valor integral, os juros do cartão de crédito podem ser muito altos”, diz de Sá.

Segundo a planejadora financeira, um bom ponto de partida é se perguntar: “Eu compraria esse produto se não ganhasse nenhum ponto com a compra?”. Se a resposta for não, vale reavaliar a decisão. “Vale sempre programar as compras e não sair do orçamento por conta de uma promoção. Os pontos devem ser consequência de um consumo planejado, e não uma justificativa para gastar mais”, complementa a especialista.

Ulian concorda. De acordo com a head da Esfera do Santander, os pontos devem ser uma vantagem sobre uma compra já planejada, nunca uma justificativa para gastar mais.

“Eles podem reduzir o desembolso em algo planejado, mas não substituem organização financeira. O cliente precisa olhar o preço final, as condições de pagamento e o benefício do resgate, e não apenas a pontuação oferecida. Nossa orientação é aproveitar melhor as compras que ele já faria, e não aumentar o consumo para acumular pontos”, diz.

Como juntar e trocar pontos

No acúmulo, o grande movimento é o consumo inteligente: 82,4% dos consumidores passaram a concentrar seus gastos cotidianos no cartão de crédito de forma planejada para não desperdiçar oportunidades de pontuação, informou o estudo da Livelo “A Economia Comportamental dos Pontos”.

Mas, embora muita gente concentre os gastos no cartão de crédito, as compras em lojas parceiras podem render uma pontuação maior. Na Esfera, por exemplo, o volume de pontos acumulados fora do cartão cresceu 110% em 12 meses.

Segundo Rafael de Sá, uma compra de R$ 1 mil pode gerar aproximadamente 400 pontos, dependendo do cartão utilizado. Já em uma campanha de um parceiro que ofereça cinco pontos por real gasto, o mesmo valor pode render 5.000 pontos.

Por isso, a especialista recomenda consultar os aplicativos e sites dos programas de fidelidade antes de realizar uma compra, para verificar se o produto desejado participa de alguma campanha. Mas é preciso comparar os preços.

“Se um produto custa R$ 1.000 na loja que oferece pontos, mas está disponível por R$ 900 em outro estabelecimento, é preciso analisar se vale a pena pagar R$ 100 a mais para adquirir os pontos gerados pela compra via parceiro”, explica.

Outra estratégia é aproveitar as campanhas de transferência bonificada, realizadas quando programas de fidelidade oferecem pontos adicionais para quem transfere o saldo para companhias aéreas. Em uma promoção com bônus de 50%, por exemplo, quem transfere 20 mil pontos pode receber 30 mil milhas, desde que cumpra as regras da campanha. De Sá destaca que esse tipo de oportunidade pode ser interessante principalmente para quem já tem uma viagem planejada.

Na hora de resgatar os benefícios, também é importante entender a diferença entre pontos e milhas. Os primeiros costumam ser acumulados em programas de bancos, cartões e plataformas como Livelo e Esfera. Já as milhas são utilizadas principalmente nos programas das companhias aéreas.

“Na prática, você pode acumular pontos em um programa e, dependendo das parcerias disponíveis, transferi-los para um programa de milhas, utilizando esse saldo para emitir passagens”, afirma. Também existem alternativas como trocar o saldo por produtos, descontos em serviços ou abatimentos na fatura.

Para descobrir qual resgate compensa mais, a recomendação é comparar o valor financeiro de cada possibilidade. De Sá exemplifica: uma passagem de R$ 1.200 que pode ser emitida por 30 mil milhas mais R$ 100 em taxas representa uma economia de R$ 1.100, equivalente a aproximadamente R$ 36,67 de benefício a cada mil milhas.

Se os mesmos 30 mil pontos proporcionarem apenas R$ 450 de desconto em uma compra, a passagem oferece uma vantagem maior. Isso não significa, porém, que a emissão seja sempre a melhor escolha. “Os pontos não possuem um valor único. O valor depende de como você vai utilizar o benefício”, ressalta a planejadora. O ideal é considerar as despesas já previstas no orçamento e as viagens planejadas para identificar onde os pontos oferecem o maior benefício financeiro.

De Sá alerta que nem toda promoção com pontuação elevada representa, necessariamente, uma boa oportunidade. Antes de aderir a uma campanha, é importante comparar os preços, conferir as regras e identificar possíveis custos adicionais. O mesmo cuidado vale para clubes de assinatura de pontos e cartões de crédito com anuidades elevadas.

“Isso pode fazer sentido para quem utiliza esses recursos com bastante frequência, mas é necessário avaliar se o valor recebido compensa o custo da assinatura”, explica.

A planejadora também recomenda verificar o prazo de validade dos pontos para evitar perder os benefícios acumulados. “Antes de comprar, é importante calcular quanto está pagando, quantos pontos vai receber, qual é o prazo de validade e se conseguirá utilizá-los dentro desse período”, afirma.

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