Warner reabre negociações após Paramount elevar oferta

A Warner Bros Discovery decidiu reabrir temporariamente as negociações de venda com a rival Paramount Skydance, reacendendo a disputa pelo controle do estúdio.

Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 17, a empresa negociou com a gigante do streaming uma autorização que permite discutir, por sete dias, os termos da proposta mais recente da Paramount.

O movimento ocorre após um banqueiro ligado à Paramount informar a um membro do conselho da Warner que a companhia estaria disposta a pagar ao menos US$ 31 por ação — US$ 1 acima da proposta anterior — e que a oferta atual não seria sua “melhor e final”.

Mesmo assim, o conselho da Warner reiterou por unanimidade a recomendação para que os acionistas aprovem o acordo vinculante já firmado com a Netflix, que prevê a venda dos estúdios e da plataforma HBO Max por US$ 27,75 por ação. A votação está marcada para 20 de março.

“Durante todo o processo, nosso único foco foi maximizar valor e certeza para os acionistas da WBD”, afirmou o CEO da Warner, David Zaslav, em nota.

No pré-mercado em Nova York, as ações da Warner avançavam 2,5%. Os papéis da Paramount subiam cerca de 4%, enquanto os da Netflix registravam alta inferior a 1%.

Prazo até 23 de fevereiro

A autorização concedida pela Netflix permite que a Warner negocie com a Paramount até 23 de fevereiro. Nesse período, a empresa solicitou que a rival apresente sua proposta definitiva.

Caso o conselho conclua que a proposta da Paramount é superior, a Netflix terá o direito de igualar os termos para manter o acordo existente.

A Paramount tenta adquirir a Warner desde setembro do ano passado.

Após elevar sua proposta diversas vezes e perder a disputa inicial para a Netflix, a Paramount lançou uma oferta pública hostil de US$ 30 por ação três dias depois.

Termos das propostas

Pelo acordo firmado com a Netflix, os canais de TV por assinatura da Warner, como CNN e TNT, serão separados em uma nova empresa, a Discovery Global.

A Netflix afirmou que seu acordo continua sendo o único assinado e recomendado pelo conselho da Warner. “Estamos confiantes de que nossa transação oferece valor superior e certeza”, disse a empresa em comunicado, acrescentando que acredita ter caminho claro para aprovação regulatória.

A Paramount, por sua vez, sustenta que sua proposta é mais vantajosa aos acionistas e tem intensificado conversas com reguladores e investidores.

Na oferta mais recente, a companhia se comprometeu a arcar com uma multa de US$ 2,8 bilhões devida à Netflix caso a Warner rescinda o acordo vigente, além de oferecer suporte ao refinanciamento de dívida da empresa.