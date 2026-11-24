A Petrobras (PETR4) anunciou um plano de investimentos de US$ 122 bilhões para o período de 2027 a 2031, mas o aumento dos aportes e a concentração dos retornos aos acionistas nos últimos anos do planejamento levantaram ressalvas entre os grandes bancos.

Em relatórios divulgados após o anúncio feito na noite desta segunda-feira, 23, Itaú BBA, BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) e Banco Safra destacaram como principal ponto positivo a perspectiva de manutenção da produção de petróleo em patamares elevados até 2031. A avaliação sobre o impacto financeiro, porém, é menos consensual.

O novo Plano de Negócios prevê US$ 113 bilhões em projetos da Carteira em Implantação e outros US$ 9 bilhões em iniciativas em avaliação. O montante total representa um aumento de 12% em relação aos US$ 109 bilhões previstos no planejamento anterior, para 2026 a 2030.

A maior parte dos recursos continuará concentrada em exploração e produção (E&P), especialmente no pré-sal. A companhia espera alcançar e sustentar uma produção de 2,9 milhões de barris de petróleo por dia ao longo de todo o período, enquanto a produção comercial de petróleo e gás deverá chegar a 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2027 e 3,2 milhões entre 2028 e 2031.

Para os bancos, a extensão desse patamar de produção é uma das principais novidades positivas do plano. A preocupação está no custo necessário para sustentar esse crescimento e na capacidade de transformar o aumento da produção em geração de caixa e dividendos no curto prazo

Mais investimentos, menos folga para dividendos

O Itaú BBA adotou uma avaliação mais cautelosa. Embora reconheça a melhora na perspectiva de produção, o banco avalia que a concentração dos investimentos nos primeiros anos do plano deve pressionar o fluxo de caixa livre da Petrobras e reduzir a visibilidade sobre as distribuições aos acionistas.

Os investimentos em caixa previstos para 2027 e 2028 chegam a aproximadamente US$ 24 bilhões por ano, acima dos cerca de US$ 21,5 bilhões esperados pelo mercado. Os pagamentos de arrendamento também foram revisados para cima, ampliando a pressão sobre os recursos disponíveis.

Na avaliação do Itaú BBA, o aumento dos investimentos torna a tese de investimento mais sensível a eventuais quedas na cotação do petróleo. Pelas estimativas do banco, com o Brent a US$ 80 por barril em 2027, o retorno do fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE) seria de aproximadamente 16%, com dividend yield de cerca de 13%.

O cenário muda caso a commodity recue. "Se os preços do petróleo se aproximarem de US$ 70 por barril ou ficarem abaixo desse patamar, o FCFE poderá voltar a um dígito e talvez não seja mais suficiente para sustentar os dividendos ordinários", afirma o relatório.

O banco pondera que o anúncio de US$ 2,6 bilhões em dividendos extraordinários, equivalentes a um retorno de aproximadamente 3% sobre o valor de mercado, oferece algum suporte imediato aos investidores. Ainda assim, considera que o pagamento não compensa a piora na perspectiva de geração de caixa.

O Itaú BBA mantém preço-alvo de R$ 64 para as ações em 2027. No entanto, a avaliação do novo planejamento é de maior pressão sobre os retornos em caixa e menor previsibilidade para os dividendos no curto prazo.

O BTG Pactual também vê uma perspectiva financeira mais apertada nos primeiros anos do plano. Para o banco, a Petrobras apresentou números de produção ligeiramente melhores do que o esperado para 2027 e 2028, mas os investimentos e os pagamentos de arrendamento acima das projeções reduzem a margem de segurança da companhia.

Um dos pontos destacados pelo BTG é o calendário de distribuição de dividendos. Embora a Petrobras projete pagamentos ordinários de US$ 55 bilhões a US$ 60 bilhões ao longo dos cinco anos, aproximadamente US$ 10 bilhões a mais do que no plano anterior, o banco espera poucas mudanças nos pagamentos de 2027 e 2028. A maior parte do aumento deve ficar concentrada em 2030 e 2031.

"O plano financeiro mais apertado da Petrobras pela frente" é uma das preocupações apontadas pelo relatório, que também destaca a maior dependência de preços favoráveis do petróleo.

O preço de equilíbrio do Brent para 2027 está estimado em aproximadamente US$ 80 por barril. Ao mesmo tempo, o cenário-base da companhia considera a commodity a US$ 74 por barril naquele ano e US$ 70 em 2028. A dívida líquida, por sua vez, deverá subir de aproximadamente US$ 54 bilhões no fim de 2026 para US$ 58 bilhões no fim de 2028, segundo as projeções apresentadas no plano.

Para o BTG, isso não significa que o planejamento seja insustentável. O banco considera que ele é viável quando observado o horizonte completo de cinco anos, mas vê uma relação menos favorável entre investimentos, geração de caixa e distribuição de dividendos no curto prazo.

O relatório também chama atenção para os US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões que a Petrobras ainda precisa alocar ao longo do período. O montante abre espaço para novos investimentos e aquisições, em um momento em que a estratégia de alocação de capital da companhia já está sob atenção dos investidores.

Safra vê produção e dividendos compensando investimentos maiores

Na contramão das avaliações mais cautelosas, o Banco Safra considera o plano moderadamente construtivo. O banco avalia que o aumento da produção e a perspectiva de geração de caixa operacional mais robusta compensam o crescimento dos investimentos.

O Safra projeta um fluxo de caixa operacional de US$ 230 bilhões a US$ 250 bilhões entre 2027 e 2031. A estimativa considera uma produção comercial de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2027 e de 3,2 milhões a partir de 2028, cerca de 10% acima do previsto no planejamento anterior.

O banco também destaca a previsão de US$ 55 bilhões a US$ 60 bilhões em dividendos ordinários no quinquênio, mantendo a política de distribuição de 45% do fluxo de caixa livre. "Consideramos o plano moderadamente construtivo, visto que a perspectiva de produção e dividendos mais robusta supera o aumento das despesas de capital", afirma o relatório.

A avaliação, contudo, não é livre de ressalvas. O Safra observa que o ponto de equilíbrio corporativo do Brent subiu para uma média de US$ 53 por barril entre 2028 e 2031, ante US$ 48 por barril no plano anterior. O banco também aponta como preocupação os recursos ainda não alocados e a possibilidade de investimentos fora do portfólio divulgado.

O Safra manteve recomendação de desempenho superior (Outperform) para as ações da Petrobras, com preço-alvo de R$ 57.

Compra de produtora de etanol também entra no radar

Outro ponto de convergência entre as análises é a atenção à alocação de capital da Petrobras fora de seu negócio principal. A aquisição de 42% da Neomille, produtora de etanol de milho do Grupo Cerradinho, por R$ 2,8 bilhões, foi mencionada pelos bancos como um movimento que merece acompanhamento.

A operação marca a entrada da estatal na produção de etanol de milho e faz parte da estratégia de diversificação em combustíveis de baixo carbono. A companhia também pretende ampliar sua atuação em biocombustíveis, gás e outras iniciativas ligadas à transição energética.

Para o Itaú BBA, a aquisição representa um movimento concreto em direção a investimentos inorgânicos fora do negócio principal, uma estratégia que tende a ser recebida de maneira menos favorável pelos investidores.

O BTG Pactual também chama atenção para os US$ 5 bilhões previstos no orçamento de investimentos não orgânicos, que incluem aquisições ainda não detalhadas. Entre as possibilidades levantadas pelo banco está uma eventual recompra da refinaria de Mataripe, atualmente controlada pela Mubadala.

O Safra, por sua vez, destaca que os US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões ainda sem destinação definida representam uma preocupação adicional em relação à alocação de capital.