O real acumulou desvalorização de 10,8% frente ao dólar nos últimos três meses, registrando o pior desempenho entre 13 moedas emergentes analisadas pelo BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME. A questão fiscal brasileira, a perspectiva de juros altos e os riscos de inflação continuam pressionando a moeda nacional.

Os dados constam do relatório Brazil Strategy Monitor, divulgado na quarta-feira, 18, que compara o desempenho das principais divisas emergentes em diferentes períodos.

Nos últimos três meses, a moeda brasileira recuou 10,8%, superando as perdas do peso chileno (-9,2%), do peso mexicano (-8,8%) e do zloty polonês (-7,5%). No mesmo intervalo, o yuan chinês avançou 1,2% e a rupia indiana ganhou 1,6% frente ao dólar.

Nos últimos 30 dias, o real perdeu ainda 14,3%, novamente a maior queda entre as 13 moedas acompanhadas pelo BTG. Para comparação, o peso colombiano recuou 4,5%, enquanto o rand sul-africano caiu 3,1%.

Já no acumulado de 2026, a moeda brasileira registra desvalorização de 5,3%, ocupando a oitava posição no ranking dos 13 emergentes. A lira turca apresenta a maior perda no ano, de 17,3%, enquanto o peso colombiano lidera os ganhos, com valorização de 12,1%.

A pressão sobre a moeda brasileira se intensificou nas últimas sessões. Na quarta-feira, 18, o dólar disparou para R$ 5,86 e renovou a máxima em 19 meses, em meio às preocupações com as contas públicas brasileiras e com os juros nos Estados Unidos.

O que explica a desvalorização do real?

Na avaliação do BTG Pactual, o cenário fiscal brasileiro é um dos principais fatores de pressão sobre os ativos nacionais. Em outro relatório, os analistas apontam que as dificuldades para equilibrar as contas públicas estão elevando os juros e contribuindo para a desaceleração da economia.

O banco também cita possíveis reajustes nos preços da gasolina e do diesel e mudanças na jornada de trabalho como fatores que podem dificultar o controle da inflação, e considera improvável que o Banco Central consiga reduzir a taxa básica de juros, Selic, atualmente em 13,75%, no curto prazo.

Para 2027, o BTG projeta inflação de 5,9%, acima do teto de 4,5% do intervalo de tolerância da meta, e crescimento de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Seria necessário um ajuste fiscal de caráter mais estrutural para reverter esse cenário", segundo o relatório. Os estrategistas acrescentam, porém, que consideram improvável uma consolidação fiscal mais significativa neste momento.

Desvalorização também afeta a Bolsa brasileira

O enfraquecimento do real acompanha a deterioração do desempenho dos ativos brasileiros, na visão da instituição, que aponta o mercado acionário nacional acumulando queda de 29% em dólares no período de 30 dias analisado, desempenho inferior ao de outros mercados latino-americanos.

No mesmo intervalo, o mercado mexicano ficou praticamente estável, enquanto a Argentina caiu 21%, o Peru recuou 16%, a Colômbia perdeu 14% e o Chile registrou baixa de 8%, todos em dólares.

A diferença cambial também aparece no desempenho do Ibovespa. Nos últimos três meses, o principal índice da Bolsa brasileira avançou 1,4% em reais, mas recuou 8,2% quando convertido para dólares.

No acumulado do ano, o índice sobe 5,1% em moeda local e cai 0,4% em dólares.

O BTG chegou até a rebaixar sua recomendação para o mercado brasileiro de ações para "neutra" e elevou o México à mesma classificação.

O banco também retirou da carteira latino-americana empresas brasileiras mais dependentes da atividade doméstica, como Itaú, XP e Assaí, substituindo-as por Gerdau, Embraer e Rede D'Or.