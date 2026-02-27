Paramount paga US$ 2,8 bi à Netflix e abre caminho para comprar Warner

A Paramount Global confirmou o pagamento de US$ 2,8 bilhões à Netflix como taxa de rescisão contratual após o fracasso da compra por parte da gigante do streaming. O valor estava previsto caso o acordo anterior envolvendo a Warner Bros. Discovery fosse encerrado antes da conclusão. O depósito elimina um dos principais entraves jurídicos para o avanço de uma nova transação no setor, ou seja, o caminho está livre para a compra da Warner. Segundo a Reuters, a Warner já assinou o acordo com a Paramount.

Netflix desiste de comprar a Warner

A Netflix tinha a possibilidade de cobrir ou superar a oferta apresentada pela Paramount, mas decidiu não aumentar sua proposta dentro do prazo estabelecido. Executivos da plataforma avaliaram que igualar os termos financeiros tornaria o negócio pouco atrativo do ponto de vista estratégico.

Com isso, a empresa optou por receber a compensação prevista em contrato e encerrar sua participação na disputa.

Proposta superior

O conselho da Warner avaliou que a oferta em dinheiro apresentada pela Paramount representava melhores condições para os acionistas. O valor por ação superou os termos anteriores negociados com a Netflix, o que levou à mudança de rumo.

A decisão reforçou a posição da Paramount como compradora preferencial na reta final das negociações.

Impacto no mercado de mídia

A operação, estimada em mais de US$ 100 bilhões, pode se tornar uma das maiores da história do entretenimento. A combinação de estúdios, canais de televisão e plataformas de streaming criaria um conglomerado com forte presença global.

Apesar do avanço, o negócio ainda depende de aprovações regulatórias nos Estados Unidos e em outros mercados relevantes. O pagamento da taxa de rescisão, no entanto, encerra oficialmente a disputa com a Netflix e aproxima a Paramount da conclusão de uma transação que pode redefinir o equilíbrio de forças na indústria audiovisual.