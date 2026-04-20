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Petróleo segue em alta com temor de nova escalada entre EUA e Irã

Até 11 milhões de barris por dia seguem fora do mercado

Petróleo: tensão entre EUA e Irã pressiona preços e afeta fluxo global. (Montagem/Canva/Exame)

Petróleo: tensão entre EUA e Irã pressiona preços e afeta fluxo global. (Montagem/Canva/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de abril de 2026 às 05h49.

Última atualização em 20 de abril de 2026 às 05h50.

Os preços do petróleo subiram mais de 6% nesta segunda-feira, 20, após o aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã colocar em dúvida a manutenção do cessar-fogo no Oriente Médio.

O barril do Brent avançava 6,1%, a US$ 95,89, enquanto o WTI subia 6,5%, a US$ 89,31, revertendo parte das perdas da última sexta-feira, quando ambos haviam recuado cerca de 9%.

O movimento ocorre após os EUA apreenderem um navio de carga iraniano que teria tentado romper o bloqueio na região. Em resposta, Teerã afirmou que irá retaliar e indicou que não participará de novas negociações antes do fim da trégua, prevista para esta semana.

A instabilidade afeta diretamente o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto da oferta global de petróleo. Apesar de declarações recentes indicando reabertura da rota, relatos de ataques a petroleiros aumentaram a percepção de risco.

Segundo analistas, entre 10 e 11 milhões de barris por dia seguem fora do mercado devido às interrupções na produção e no transporte.

Mercado financeiro reage, mas fluxo físico segue travado

De acordo com a Reuters, especialistas apontam um descompasso entre o mercado financeiro, que reage a sinais de negociação, e o mercado físico, ainda pressionado por gargalos logísticos, custos elevados de frete e seguros e rotas mais longas.

Dados da Kpler mostram que mais de 20 embarcações cruzaram o estreito no sábado — o maior número desde 1º de março —, mas o fluxo segue abaixo do normal.

A expectativa é que os preços permaneçam voláteis nos próximos dias, à medida que investidores acompanham os desdobramentos diplomáticos e militares na região.

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