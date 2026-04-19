Trump ameaça destruir infraestrutura do Irã se acordo não for aceito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste domingo, 19, destruir “cada uma das usinas de energia e todas e cada uma das pontes do Irã” caso o país islâmico não aceite o acordo oferecido pelos EUA, que ele garantiu ser “muito justo e razoável”.

Trump, que anunciou na plataforma Truth Social que seus representantes estão a caminho do Paquistão para negociar na segunda-feira, com o Irã, insistiu que o acordo é “muito justo” e, caso não seja aceito, acabará a época de “ser o bonzinho”.

"O Irã decidiu disparar ontem no Estreito de Ormuz: uma violação total do nosso acordo de cessar-fogo! Muitos dos disparos foram dirigidos contra um navio francês e um cargueiro do Reino Unido. Isso não foi certo, não é mesmo? Meus representantes estão indo para Islamabad, no Paquistão. Estarão lá amanhã à noite para negociar”, disse o mandatário americano.



O republicano afirmou que os EUA estão oferecendo a Teerã um “acordo muito justo e razoável” e que espera que o aceitem “porque, se não o fizerem, os Estados Unidos vão destruir cada usina de energia e cada ponte no Irã. "Chega de ser o bonzinho!", advertiu.

"Eles cairão rápido, cairão facilmente e, se não aceitarem o acordo, será uma honra para mim fazer o que deve ser feito; algo que outros presidentes deveriam ter feito com o Irã nos últimos 47 anos. É hora de acabar com a máquina assassina do Irã!", enfatizou.

Em sua longa mensagem, Trump também mencionou que é “estranho” o Irã afirmar que voltou a bloquear a passagem pelo estreito de Ormuz — via estratégica para o transporte de petróleo e mercadorias e ponto central da tensão durante este período de trégua entre os dois países —, pois o bloqueio naval dos EUA às costas iranianas “já o fechou”.

“Eles estão nos ajudando sem saber, e são eles que perdem com a passagem fechada: US$ 500 milhões por dia! Os EUA não perdem nada. Na verdade, muitos navios estão se dirigindo, neste exato momento, para os Estados Unidos, para o Texas, Louisiana e Alasca, para serem carregados, cortesia da Guarda Revolucionária, que sempre querem ser ‘os durões’”, escreveu.

Neste domingo, as autoridades de Islamabad impuseram um bloqueio de segurança na capital paquistanesa, que inclui o fechamento das principais vias, a suspensão do transporte público e a ordem de desocupação dos principais hotéis de luxo diante da retomada das conversas entre Washington e Teerã.

A segunda rodada de diálogo ocorrerá após um primeiro encontro sem resultados na cidade paquistanesa e a três dias do término, em 22 de abril, do cessar-fogo técnico entre Washington e Teerã.

Trump afirmou no sábado que o Irã não tem o que é necessário para pressionar seu governo e destacou as “conversas positivas” que mantêm com Teerã.

O presidente adiantou na sexta-feira que poderia não prorrogar o atual cessar-fogo quando o prazo expirar, caso não se chegue a um acordo de paz, e advertiu que os bombardeios contra alvos iranianos poderiam ser retomados. Anteriormente, ele havia dito em entrevista ao portal "Axios" que esperava chegar a um acordo com o Irã dentro de um ou dois dias.