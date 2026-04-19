Presidente do Irã discute conflito no Golfo com premiê do Paquistão

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou neste domingo, 19, que conversou com o Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, sobre o conflito no Golfo, em meio às tensões crescentes na região. O diálogo reforça a atuação diplomática entre os países e o papel do Paquistão como mediador.

Segundo Sharif, durante a conversa com o presidente do Irã, ele compartilhou detalhes de contatos recentes com líderes da Arábia Saudita, Catar e Turquia, destacando esforços para reduzir a escalada do conflito.

O premiê também ressaltou o engajamento iraniano nas negociações. “Apreciei o engajamento do Irã, incluindo sua delegação de alto nível a Islamabad para as conversas históricas, e as recentes discussões com Syed Asim Munir, chefe de Estado do Paquistão, em Teerã”, afirmou.

De acordo com Sharif, o Paquistão segue comprometido em atuar como facilitador de diálogo e estabilidade regional.