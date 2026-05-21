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Quem recebe restituição do IR primeiro? Consulta começa na sexta-feira

Nessa primeira etapa, o Fisco prevê o pagamento de R$ 16 bilhões, o maior da história até então

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h38.

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A Receita Federal abre, às 9h de amanhã, 22, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Os pagamentos aos contribuintes serão feitos na sexta-feira da semana que vem, 29.

Nessa primeira etapa, o Fisco prevê o pagamento de R$ 16 bilhões, o maior da história até então. Cerca de 9 milhões de contribuintes devem ser contemplados. A ordem de liberação dos recursos segue critérios rigorosos estabelecidos por lei e regras de prioridade digital.

A Ordem de Pagamento: Quem está no topo da fila?

Os pagamentos não são efetuados de forma aleatória. A Receita Federal organiza os lotes priorizando grupos específicos de cidadãos. A fila de depósitos é estruturada na seguinte ordem:

  • Idosos a partir de 80 anos: Possuem a prioridade máxima absoluta.
  • Idosos entre 60 e 79 anos: Seguem logo após o primeiro grupo etário.
  • Portadores de necessidades especiais ou doenças graves especificadas em lei.
  • Profissionais do magistério: Contribuintes cuja maior fonte de renda venha do exercício do magistério (professores).
  • Usuários da declaração pré-preenchida e Pix: Quem optou por utilizar a declaração pré-preenchida e ao mesmo tempo escolheu o Pix (obrigatoriamente a chave CPF) para o recebimento.
  • Contribuintes que usaram a pré-preenchida ou optaram pelo Pix (uma coisa ou outra).
  • Demais contribuintes: Cidadãos que não se enquadram em nenhuma das prioridades legais ou digitais acima.

O Fator de Desempate

Diante do volume massivo de declarações enviadas no mesmo período, a Receita Federal adota como critério de desempate a data e o horário de entrega. Ou seja, dentro de um mesmo grupo de prioridade, quem enviou o documento mais cedo recebe o dinheiro antes.

Da mesma forma, no grupo dos "demais contribuintes" (sem prioridades), a ordem cronológica de transmissão da declaração é o único fator que determina quem entra nos lotes iniciais. Quem deixou para a última hora, consequentemente, fica para o fim da fila.

Calendário Completo de Restituição

Diferente de anos anteriores, o cronograma de pagamentos de 2026 foi concentrado em apenas quatro lotes principais, distribuídos entre os meses de maio e agosto. Confira as datas oficiais de depósito na conta dos contribuintes:

1º Lote: 29 de maio de 2026

2º Lote: 30 de junho de 2026

3º Lote: 31 de julho de 2026

4º Lote: 28 de agosto de 2026

Como Consultar

Para saber se o seu dinheiro será liberado já no dia 29, o contribuinte deve acessar o site oficial da Receita Federal ou o aplicativo "Meu Imposto de Renda" a partir das 9h desta sexta-feira. Basta informar o CPF e a data de nascimento na aba "Consultar minha restituição".

Caso o cidadão não esteja incluído neste primeiro lote, a Receita Federal informará que a declaração está "na fila de restituição", aguardando as datas dos lotes posteriores.

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2026Restituição do Imposto de RendaReceita Federal

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