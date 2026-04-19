Petróleo WTI dispara mais de 7% após ataques do Irã e dos EUA a navios comerciais

Os preços do petróleo bruto dispararam neste domingo, 19, enquanto os Estados Unidos e o Irã se encontravam à beira de uma nova guerra após ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz.

Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio subiram cerca de 7%, para US$ 89,74 por barril, às 18h45 (horário dos EUA). O Brent, referência internacional, para entrega em junho avançou quase 5,8%, para US$ 95,59, segundo a CNBC.

Ataque dos EUA contra embarcação iraniana

A Marinha dos EUA disparou contra um navio porta-contêineres iraniano no Golfo de Omã neste domingo, e os fuzileiros navais posteriormente assumiram a custódia da embarcação, disse o presidente Donald Trump. O navio havia tentado ultrapassar o bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos, afirmou Trump em uma publicação no Truth Social.

"A tripulação iraniana se recusou a obedecer, então nosso navio da Marinha os deteve imediatamente, abrindo um buraco na casa de máquinas", disse Trump na publicação. "Neste momento, os fuzileiros navais dos EUA estão sob custódia do navio. O TOUSKA está sujeito a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido ao seu histórico de atividades ilegais."

A apreensão do navio pelos EUA ocorreu após o Irã atacar um petroleiro no Estreito de Ormuz no sábado. Lanchas da Guarda Revolucionária dispararam contra o petroleiro e um navio porta-contêineres foi atingido por um projétil não identificado, de acordo com o Centro de Operações Marítimas do Reino Unido.

No domingo, Trump ameaçou novamente explodir todas as usinas de energia e pontes do Irã caso seus líderes não aceitem um acordo com os EUA. O acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irã expira esta semana. Trump classificou os ataques iranianos contra navios no fim de semana como uma "violação total" da trégua.

Dúvidas em meio às negociações de cessar-fogo

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta após cessar-fogo temporário. (GettyImages)

Ainda não está claro se os EUA e o Irã se reunirão para uma segunda rodada de negociações de paz no Paquistão.

Trump afirmou que os EUA e o Irã realizariam conversas em Islamabad nesta segunda-feira, 20. No entanto, o Irã declarou que não compareceria devido ao bloqueio naval americano em curso, entre outras queixas, segundo a agência de notícias estatal IRNA.

A repentina escalada das tensões no fim de semana ocorreu após os EUA e o Irã parecerem estar próximos de um acordo no final da semana passada.

Os preços do petróleo despencaram na sexta-feira, 17, depois que o Irã declarou repentinamente o estreito totalmente aberto ao tráfego comercial em resposta ao acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA no Líbano. Mas logo ficou claro que Teerã estava impondo as mesmas condições para o trânsito pelo estreito que antes.

Enquanto isso, Trump se recusou a suspender o bloqueio naval dos EUA ao Irã. Teerã mudou de posição e afirmou que o estreito permaneceria fechado até que o bloqueio fosse suspenso.