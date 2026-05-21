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Dona da Raia Drogasil compra programa de pontos Stix do GPA por R$ 23 milhões

Grupo Pão de Açúcar seguirá como parceiro da Stix após acordo com dona da Raia Drogasil

RD Saúde: controle sobre programa de fidelidade da Stix é de 100%. (RD Saúde/Divulgação)

RD Saúde: controle sobre programa de fidelidade da Stix é de 100%. (RD Saúde/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h49.

A RD Saúde, dona da Raia Drogasil, assumiu o controle total da Stix Fidelidade por R$ 23 milhões, em um movimento que encerra uma joint venture societária mantida com o Grupo Pão de Açúcar (GPA).

Ao adquirir a fatia de 66,67% que pertencia ao grupo supermercadista, a RD Saúde, que já detinha uma participação minoritária desde 2019, passa a ser a única dona da plataforma de coalizão.

O desembolso será feito com uma parcela inicial de R$ 2,3 milhões, quitada no momento da assinatura do contrato de compra e venda, e R$ 20 milhões a serem transferidos na data do fechamento definitivo do negócio.

O diretor de relações com investidores da RD Saúde, Flávio de Moraes Correia, informou ao mercado que a transação não prevê ajustes no valor-base.

Já o vice-presidente de finanças e diretor de relações com investidores do GPA, Pedro Albuquerque, ressaltou que a venda está alinhada à estratégia de gestão de portfólio da companhia.

O objetivo central é concentrar esforços e recursos financeiros nas atividades principais de varejo alimentar do grupo. No entanto, o fim da joint venture não significa um rompimento comercial.

As duas empresas estabeleceram que o GPA continuará integrando o ecossistema da Stix como parceiro estratégico, permitindo que os clientes das bandeiras Pão de Açúcar e Extra continuem acumulando e resgatando pontos.

Um período de transição foi acordado para garantir que a experiência do consumidor final nas lojas não sofra qualquer negativo com a mudança de controle acionário.

A operação precisa ser submetida à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e está sujeita ao cumprimento de condições precedentes habituais em contratos dessa magnitude.

Acompanhe tudo sobre:GPA (Grupo Pão de Açúcar)RD – Raia Drogasil

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