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Trump diz que os EUA atacaram e apreenderam um navio cargueiro do Irã no Golfo de Omã

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente americano disse que a embarcação foi alvejada quando não obedeceu à ordem das Forças Armadas dos EUA

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 16h58.

Última atualização em 19 de abril de 2026 às 17h00.

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Os Estados Unidos atacaram e apreenderam um navio cargueiro de bandeira iraniana no Golfo de Omã, neste domingo, 19. A incursão foi divulgada pelo presidente americano Donald Trump.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano afirmou que as Forças Armadas dos EUA interceptaram o navio TOUSKA no Golfo de Omã e o advertiram para parar.

Segundo ele, a embarcação foi alvejada quando não obedeceu à ordem. Os EUA mantêm um bloqueio naval contra navios que entram e saem de portos iranianos desde a semana passada.

"A tripulação iraniana se recusou a obedecer, então nosso navio da Marinha os deteve imediatamente, abrindo um buraco na casa de máquinas", disse Trump na publicação. "Neste momento, os fuzileiros navais dos EUA estão sob custódia do navio. O TOUSKA está sujeito a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido ao seu histórico de atividades ilegais."

*Mais informações em instantes.

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