Trump diz que os EUA atacaram e apreenderam um navio cargueiro do Irã no Golfo de Omã

Os Estados Unidos atacaram e apreenderam um navio cargueiro de bandeira iraniana no Golfo de Omã, neste domingo, 19. A incursão foi divulgada pelo presidente americano Donald Trump.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano afirmou que as Forças Armadas dos EUA interceptaram o navio TOUSKA no Golfo de Omã e o advertiram para parar.

Segundo ele, a embarcação foi alvejada quando não obedeceu à ordem. Os EUA mantêm um bloqueio naval contra navios que entram e saem de portos iranianos desde a semana passada.

"A tripulação iraniana se recusou a obedecer, então nosso navio da Marinha os deteve imediatamente, abrindo um buraco na casa de máquinas", disse Trump na publicação. "Neste momento, os fuzileiros navais dos EUA estão sob custódia do navio. O TOUSKA está sujeito a sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido ao seu histórico de atividades ilegais."

*Mais informações em instantes.