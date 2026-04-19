Preço da gasolina pode ficar acima de US$ 3 até 2027, diz chefe de energia dos EUA

O preço da gasolina segue sob pressão global e pode permanecer acima de US$ 3 por galão até 2027, segundo o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright. O cenário reflete os impactos diretos do conflito no Oriente Médio sobre o mercado de energia, mantendo o preço do combustível elevado e sem previsão clara de alívio imediato.

De acordo com Wright, embora o preço da gasolina já tenha atingido o pico recente, a queda deve ser gradual. “A gasolina abaixo de US$ 3 por galão pode acontecer ainda este ano, ou talvez não aconteça até o ano que vem. Mas os preços provavelmente atingiram o pico e começarão a cair”, afirmou. Ele acrescentou que uma redução mais consistente depende da resolução do conflito com o Irã: “Certamente, com a resolução desse conflito, os preços cairão.”

Atualmente, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos está em US$ 4,05 por galão, acima dos US$ 3,16 registrados há um ano, segundo dados da Associação Automobilística Americana (AAA). A alta recente foi impulsionada pela guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que afeta diretamente a oferta global de petróleo e encarece o preço do combustível.

Dentro do próprio governo norte-americano, há divergências sobre quando o consumidor sentirá alívio. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, projeta que o preço da gasolina pode cair para a faixa de US$ 3 ainda em 2026. Já Wright indica um prazo mais longo. O presidente Donald Trump, por sua vez, afirmou que os preços podem seguir elevados até novembro.

Apesar das diferenças nas projeções, há consenso entre as autoridades de que o fim da guerra deve reduzir o preço do combustível. “Abaixo de US$ 3 por galão é algo tremendo em termos ajustados pela inflação. Com certeza voltaremos a esse patamar”, disse Wright.

O cenário geopolítico segue instável. Embora Estados Unidos e Irã tenham anunciado um cessar-fogo de 10 dias, Trump acusou Teerã de violar o acordo após ataques a navios no Estreito de Ormuz. Novas negociações estão previstas no Paquistão, enquanto o risco de escalada mantém o mercado de energia em alerta.