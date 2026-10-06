'Verity' tem quantas horas? Veja a duração do suspense com Anne Hathaway e Dakota Johnson

A adaptação cinematográfica de "Verity", baseada no livro homônimo de Colleen Hoover, já está em cartaz nos cinemas brasileiros. O suspense psicológico é estrelado por Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett e tem 1 hora e 54 minutos de duração.

Sobre o que é 'Verity'?

O filme acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora que enfrenta dificuldades financeiras e recebe uma proposta para concluir os três últimos livros de uma série de sucesso.

A autora original, Verity Crawford, está incapacitada após um acidente e não consegue continuar o trabalho. Lowen, então, vai para a casa da família para pesquisar o material deixado pela escritora.

Durante a estadia, Lowen encontra um manuscrito escondido que apresenta revelações perturbadoras sobre a família Crawford. A descoberta faz com que ela questione o que realmente aconteceu com Verity e até que ponto os relatos encontrados correspondem à realidade.

Quem está no elenco?

Dakota Johnson interpreta Lowen Ashleigh, enquanto Anne Hathaway vive Verity Crawford. Josh Hartnett completa o trio principal como Jeremy Crawford, marido da escritora.

A direção é de Michael Showalter, com roteiro de Nick Antosca e Colleen Hoover.

Suspense é o filme mais visto do mundo

Em seu primeiro final de semana, o filme arrecadou US$ 61,8 milhões mundialmente, sendo US$ 32,6 milhões no mercado doméstico e US$ 29,8 milhões no exterior. Com esse resultado, a produção da Amazon MGM ficou em primeiro lugar na bilheteria mundial, desbancando "Resident Evil".

No Brasil, "Verity" também teve uma abertura expressiva. O filme arrecadou US$ 3,5 milhões no primeiro final de semana, também ocupando o primeiro lugar do ranking. Os dados são do Box Office Mojo.

Confira o trailer de 'Verity':