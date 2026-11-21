As ações do setor de petróleo e gás acumulam valorização de 45,3% em 2026, enquanto as de educação registram queda de 32,8%, segundo levantamento do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). Os dados mostram a diferença de desempenho entre os setores da Bolsa brasileira, em um cenário de juros altos e maior cautela dos investidores com empresas dependentes da economia doméstica.

Os números constam do relatório do banco divulgado na quarta-feira, 18. No mesmo período, o Ibovespa acumula alta de 5,1%, ficando abaixo do desempenho de petróleo e gás, saúde, bens de capital e serviços financeiros.

Quais setores mais subiram e caíram na Bolsa em 2026?

Depois de petróleo e gás, o setor de saúde apresenta o segundo melhor desempenho do ano, com alta de 17,4%. Na sequência aparecem bens de capital (7,1%), serviços financeiros (6,2%) e alimentos e bebidas (5,2%).

Na outra ponta, educação lidera as perdas, seguida por aluguel de veículos (-28%), varejo (-27,3%), agronegócio (-21%) e imobiliário (-18%).

Setor Variação em 2026 Petróleo e gás +45,3% Saúde +17,4% Bens de capital +7,1% Serviços financeiros +6,2% Alimentos e bebidas +5,2% Celulose e papel +2,6% Telecomunicações +1,7% Infraestrutura -0,4% Serviços públicos (utilities) -0,4% Bancos -4,0% Tecnologia -16,8% Metais e mineração -17,2% Imobiliário -18,0% Agronegócio -21,0% Varejo -27,3% Aluguel de veículos -28,0% Educação -32,8% Fonte: BTG Pactual. Dados do relatório de 18 de novembro de 2026.

Por que petróleo e gás lidera os ganhos?

O desempenho do setor acompanha um cenário favorável às empresas produtoras de petróleo. Em outro relatório, o BTG mantém recomendação de "compra" para a Petrobras (PETR4), destacando a expansão da produção, a geração de caixa e a perspectiva de dividendos.

Os analistas afirmam que a estatal continua combinando "operações robustas com retornos em caixa atraentes".

Segundo o banco, a produção de petróleo da Petrobras em 2026 está próxima de 2,75 milhões de barris por dia, acima da projeção original de 2,5 milhões. Para 2027, a estimativa é de 2,85 milhões de barris diários, com retorno em dividendos projetado em aproximadamente 11%.

Os resultados recentes também reforçam a avaliação positiva sobre a companhia. No terceiro trimestre, a Petrobras registrou lucro de R$ 39,7 bilhões, beneficiada pelo petróleo mais caro por causa dos conflitos no Oriente Médio e pela produção recorde.

O BTG ressalta, entretanto, que continua monitorando os investimentos, os arrendamentos e o cumprimento da política de preços da estatal. Apesar da avaliação favorável sobre a Petrobras, o relatório não atribui a valorização de todo o setor exclusivamente à companhia.

Educação acumula as maiores perdas

O setor educacional aparece na última posição do ranking, com desvalorização de 32,8% no acumulado de 2026 e de 30,8% nos últimos 12 meses. O levantamento do BTG apresenta o desempenho, mas não detalha os fatores específicos responsáveis pela queda.

O comportamento de empresas listadas no setor, porém, ajuda a contextualizar o movimento. A Cogna (COGN3), por exemplo, acumulava perda de 52,3% no ano até 10 de novembro, depois de ter liderado os ganhos do Ibovespa em 2025.

Em entrevista recente à EXAME, o presidente da Cogna, Roberto Valério, atribuiu a pressão sobre as ações à alta dos juros longos e à liquidez dos papéis. "É importante lembrar que nós somos uma empresa alavancada. Uma empresa alavancada é muito suscetível à perspectiva de taxa de juros", disse.

Outro episódio de pressão ocorreu em julho, quando os papéis da Ânima Educação chegaram a recuar mais de 30% após o anúncio da compra da FMU. Na ocasião, o BTG rebaixou a recomendação para a companhia, apontando preocupações com o preço da aquisição e o aumento do endividamento.

BTG adota postura mais defensiva com a Bolsa brasileira

O desempenho desigual entre os setores ocorre em meio à revisão das expectativas para a economia brasileira. O BTG vê que o cenário fiscal desafiador pressiona os juros e reduz as perspectivas de crescimento. O banco projeta avanço de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação de 5,9% em 2027.

No relatório de estratégia latino-americana, o banco reduziu a recomendação para a Bolsa brasileira para "neutra" e elevou o México à mesma classificação.

Na carteira recomendada, substituiu Itaú, XP e Assaí por Gerdau, Embraer e Rede D'Or, privilegiando empresas com receitas ligadas ao dólar e negócios considerados mais defensivos.

A necessidade de um ajuste fiscal mais profundo e a perspectiva de juros elevados ainda representam obstáculos à recuperação sustentável das ações brasileiras, para os analistas.