Fabricante da Barbie, Mattel cai mais de 30% na bolsa com vendas fracas

Os papéis da Mattel (Nasdaq: MAT) despencaram 32% no pré-mercado, caminhando para a maior queda diária da história da companhia na bolsa, após a fabricante de brinquedos frustrar analistas com resultados fracos.

A companhia também emitiu uma previsão de lucro menor para 2026, o que colaborou para o mau humor dos investidores.

Os papéis sofreram um revés e apagaram totalmente a valorização, que acumulavam alta de 6,1% neste ano até o fechamento do pregão de ontem.

A Mattel reportou lucro por ação ajustado de US$ 0,39 no quarto trimestre, segundo comunicado divulgado na terça-feira, 10.

O resultado superou o registrado um ano antes, mas ficou abaixo da média das projeções do mercado, que apontava para US$ 0,54 por ação. A receita somou US$ 1,77 bilhão, também aquém das estimativas de US$ 1,84 bilhão.

A companhia atribuiu o desempenho a uma desaceleração nas vendas de dezembro nos Estados Unidos, que avançaram menos do que o esperado.

Para 2026, a fabricante de brinquedos projeta crescimento de receita entre 3% e 6% e lucro por ação ajustado na faixa de US$ 1,18 a US$ 1,30 — abaixo dos US$ 1,41 reportados em 2025.

Joint venture

Em meio a resultados fracos, a notícia de um grande investimento coincide com a queda dos papéis.

A Mattel informou que comprou a fatia da NetEase. A movimentação foi destacada pela Bloomberg no X como parte de um passo estratégico para reforçar a presença da companhia no segmento de games móveis.

A NetEase é uma empresa chinesa de tecnologia com forte atuação em jogos digitais. Atualmente, ela opera e ajuda a desenvolver a versão digital do Uno (e do Skip-Bo), da Mattel, para versões em celulares. Ou seja, ela contribui na adaptação, tecnologia e distribuição dos jogos digitais.

A aquisição integra um plano mais amplo de expansão do portfólio digital da fabricante de brinquedos, em meio ao avanço da demanda por entretenimento móvel. A parceria vinha convertendo os tradicionais jogos de cartas da marca para o ambiente digital, alcançando uma base relevante de usuários.

Com o controle integral do negócio, a Mattel pretende fortalecer suas iniciativas digitais e ampliar o engajamento com consumidores ao redor do mundo. Os valores envolvidos na transação não foram revelados.